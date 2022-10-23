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Захарян на шаг ближе к «Челси», «Локо» — к первой лиге? Ставка на Галактионова — риск для всех

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян (№47) стал автором победного гола в матче с «Локомотивом».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Страдания «Динамо» закончены.

«Локомотив» в этом сезоне — идеальный соперник для всех, кому нужно в максимально сжатые сроки преодолеть спад или улучшить командную психологию.

Гончаренко в Черкизово начал серию из трех побед подряд. «Сочи», наоборот, на 1,5 часа вышел из кризиса, упаковав еще немецкому «Локомотиву» четыре мяча, а после продолжил падение (с 9 сентября команда больше никого не обыгрывала). Для «Факела» победа над «Локо» вообще единственная в сезоне — говорят, после матча игроки Воронежа признавались: так легко в этом году им не было ни с кем.

Уверен, в раздевалке «Динамо» после дерби звучали такие же выводы. «Локомотив» израсходовал всю остроту уже к 30-й секунде — после реактивного гола Камано команде Йокановича понадобилось минут 10-15, чтобы сбалансировать игру, а дальше приступить к тотальному доминированию.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
22 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:3
Динамо

По воротам Гильерме выстрелили 23 раза, причем 18 из них — из пределов штрафной. Разница с цифрами хозяев просто неприличная: у «Локо» набралось лишь три удара и всего шесть касаний в чужой штрафной. Но больше поразило то, как интенсивно и грамотно игроки «Динамо» возвращали мяч после потерь в финальной трети. «Локомотив» не мог не то что дойти до чужой штрафной, а элементарно сохранить мяч и выбраться за центр поля.

После победы над «Торпедо» Дмитрий Баринов отмахивался от вопросов про борьбу за выживание: «Мы сейчас в зоне стыков? Нет, поднялись. Ну и все — какой смысл говорить, если нас там сейчас нет. Пусть говорят эксперты». Плохие новости для капитана «Локо» — после провала с «Динамо» железнодорожники 14-е и в одном шаге от зоны вылета. А судя по состоянию команды и календарю (ЦСКА, выезд к «Уралу» и «Спартак»), четырехмесячную паузу придется провести с мыслями, как остаться в РПЛ на следующий сезон.

Новый босс «Локомотива» Юрий Нагорных пока не подтверждает, кто будет спасать команду. Но, кажется, интриги с тренером уже не существует. «Немцы уехали. Будут новые — из Нижнего Новгорода», — подтвердил инсайды входящий в совет директоров РЖД Сергей Степашин.

И это — очень рискованный шаг. Михаил Галактионов проводит первый полноценный сезон в премьер-лиге (до этого были несколько месяцев в «Ахмате»), а его «Нижний» набрал на одно очко больше «Локомотива» и прямо сейчас сохраняет удручающую серию: в 8 последних матчах лишь 1 победа, 2 ничьих и 5 поражений.

После Циннбауэра «Локо» назначил специалиста с минимальным опытом — и убедился: это может сработать с противниками уровня «Торпедо» или «Химок», но первый же серьезный соперник даст понять: прямо сейчас вы — команды разного уровня.

Готов ли к работе в таких условиях Галактионов? Да, впереди долгие зимние сборы и полноценное трансферное окно, но результат нужно будет дать моментально. «Локомотив» просто не может себе позволить и дальше терять очки.

Антон Миранчук (&laquo;Локомотив&raquo;) и&nbsp;Федор Смолов (&laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» преображается, Смолов забил 100-й мяч. А «Локомотив» тормозит и без немцев

Символично, что еще пару недель назад похожие тезисы звучали применительно к Йокановичу, но «Динамо» доказало: чтобы резко спрогрессировать, необязательно перебирать тренеров и переписывать стратегии. Да, в какой-то момент казалось, что Славиша не вытянет: три упущенные победы с 0:2, восьмое место, одновременный регресс лидеров и затянувшаяся адаптация новичков. Но в ключевой момент «Динамо» выдало ярчайшую зарубу с «Оренбургом», добила в Кубке «Ростов», а теперь проехалось по «Локомотиву». Во всех матчах забили по три мяча, в дерби оформили волевую победу. Смолов теперь со ста голами, а Захарян снова играет так, что в микст-зоне звучат вопросы про «Челси».

— Пока новостей нет, жду. Общался ли с кем-то с того момента? Общаюсь, — сказал Арсен в интервью «РБ Спорт».

Дерби с «Локомотивом» — лучший матч Захаряна в этом сезоне. Хавбек долго привыкал к требованиям Йокановича, вылетал с травмой, а теперь выдал игру, запись которой не стыдно отправить в Лондон. Арсен вышел со Смоловым в 4-4-2, дал огромный объем в атаке и был безупречен в завершении — если бы не офсайд у Федора, Захарян ушел бы с дублем.

«Динамо» впервые в сезоне победило в трех матчах подряд и наконец-то заиграло зрелищно и результативно. Славиша точно дотянет до зимней паузы, но, кажется, страдания бело-голубых уже позади.

В отличие от «Локомотива».

Федор Смолов.

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