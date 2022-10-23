Захарян на шаг ближе к «Челси», «Локо» — к первой лиге? Ставка на Галактионова — риск для всех
«Локомотив» в этом сезоне — идеальный соперник для всех, кому нужно в максимально сжатые сроки преодолеть спад или улучшить командную психологию.
Гончаренко в Черкизово начал серию из трех побед подряд. «Сочи», наоборот, на 1,5 часа вышел из кризиса, упаковав еще немецкому «Локомотиву» четыре мяча, а после продолжил падение (с 9 сентября команда больше никого не обыгрывала). Для «Факела» победа над «Локо» вообще единственная в сезоне — говорят, после матча игроки Воронежа признавались: так легко в этом году им не было ни с кем.
Уверен, в раздевалке «Динамо» после дерби звучали такие же выводы. «Локомотив» израсходовал всю остроту уже к 30-й секунде — после реактивного гола Камано команде Йокановича понадобилось минут 10-15, чтобы сбалансировать игру, а дальше приступить к тотальному доминированию.
По воротам Гильерме выстрелили 23 раза, причем 18 из них — из пределов штрафной. Разница с цифрами хозяев просто неприличная: у «Локо» набралось лишь три удара и всего шесть касаний в чужой штрафной. Но больше поразило то, как интенсивно и грамотно игроки «Динамо» возвращали мяч после потерь в финальной трети. «Локомотив» не мог не то что дойти до чужой штрафной, а элементарно сохранить мяч и выбраться за центр поля.
После победы над «Торпедо» Дмитрий Баринов отмахивался от вопросов про борьбу за выживание: «Мы сейчас в зоне стыков? Нет, поднялись. Ну и все — какой смысл говорить, если нас там сейчас нет. Пусть говорят эксперты». Плохие новости для капитана «Локо» — после провала с «Динамо» железнодорожники 14-е и в одном шаге от зоны вылета. А судя по состоянию команды и календарю (ЦСКА, выезд к «Уралу» и «Спартак»), четырехмесячную паузу придется провести с мыслями, как остаться в РПЛ на следующий сезон.
Новый босс «Локомотива» Юрий Нагорных пока не подтверждает, кто будет спасать команду. Но, кажется, интриги с тренером уже не существует. «Немцы уехали. Будут новые — из Нижнего Новгорода», — подтвердил инсайды входящий в совет директоров РЖД Сергей Степашин.
И это — очень рискованный шаг. Михаил Галактионов проводит первый полноценный сезон в премьер-лиге (до этого были несколько месяцев в «Ахмате»), а его «Нижний» набрал на одно очко больше «Локомотива» и прямо сейчас сохраняет удручающую серию: в 8 последних матчах лишь 1 победа, 2 ничьих и 5 поражений.
После Циннбауэра «Локо» назначил специалиста с минимальным опытом — и убедился: это может сработать с противниками уровня «Торпедо» или «Химок», но первый же серьезный соперник даст понять: прямо сейчас вы — команды разного уровня.
Готов ли к работе в таких условиях Галактионов? Да, впереди долгие зимние сборы и полноценное трансферное окно, но результат нужно будет дать моментально. «Локомотив» просто не может себе позволить и дальше терять очки.
Символично, что еще пару недель назад похожие тезисы звучали применительно к Йокановичу, но «Динамо» доказало: чтобы резко спрогрессировать, необязательно перебирать тренеров и переписывать стратегии. Да, в какой-то момент казалось, что Славиша не вытянет: три упущенные победы с 0:2, восьмое место, одновременный регресс лидеров и затянувшаяся адаптация новичков. Но в ключевой момент «Динамо» выдало ярчайшую зарубу с «Оренбургом», добила в Кубке «Ростов», а теперь проехалось по «Локомотиву». Во всех матчах забили по три мяча, в дерби оформили волевую победу. Смолов теперь со ста голами, а Захарян снова играет так, что в микст-зоне звучат вопросы про «Челси».
— Пока новостей нет, жду. Общался ли с кем-то с того момента? Общаюсь, — сказал Арсен в интервью «РБ Спорт».
Дерби с «Локомотивом» — лучший матч Захаряна в этом сезоне. Хавбек долго привыкал к требованиям Йокановича, вылетал с травмой, а теперь выдал игру, запись которой не стыдно отправить в Лондон. Арсен вышел со Смоловым в 4-4-2, дал огромный объем в атаке и был безупречен в завершении — если бы не офсайд у Федора, Захарян ушел бы с дублем.
«Динамо» впервые в сезоне победило в трех матчах подряд и наконец-то заиграло зрелищно и результативно. Славиша точно дотянет до зимней паузы, но, кажется, страдания бело-голубых уже позади.
В отличие от «Локомотива».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
3
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
7
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
8
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2