«Карраскаль и Медина в отборе никакие! Где был Мендес?» Монолог ветерана ЦСКА
— Ничья — пожалуй, закономерный результат. Хотя во втором тайме хозяева могли даже вырвать победу.
Я бы не сказал, что до перерыва ЦСКА доминировал. Просто лучше распорядился своими моментами. А «Оренбург» мне очень понравился. Классное движение. Видно и понятно, чего хочет команда Лички. Ничего не изобретает. Длинные передачи вперед, подбор, перевод на фланг и подача в штрафную. Все вроде бы просто. Но армейцы с этим в итоге не совладали.
Опять есть вопрос по движению красно-синих. Куда все пропало во второй половине встречи? Откуда столько невынужденных потерь?
Вышли в старте Карраскаль и Медина. Колумбиец в первом тайме гол заработал, пас на Чалова отдал, а потом потерялся. Медина вообще провалил этот матч! Мендес — ни о чем... Пробегал 86 минут, а какая от него польза?
Где отбор в середине поля? Почему игроки обозначают, а не отбирают? И это происходит из раза в раз. Катись, играй в мяч! Я этого не вижу... Так нельзя! Куда пропало созидание после перерыва?
Реализация у Чалова хромает. Один забил, а почему не попал в створ после подачи Карраскаля? Могли создать задел, пока двигались, а потом...
«Зенит» же всем прекрасно показал, как играть против такого «Оренбурга». Питерцы отрезали атакующую группу и за счет своего мастерства впереди решали свои вопросы. Ну и против команды Лички нужно быть физически готовым. А так, получается, «Оренбург» в целом перебегал сегодня армейцев. Москвичи, увы, не выдерживают такого темпа. Как только хозяева прибавляли, поддавливали, армейцы сразу теряли мяч, брак приличный...
Считаю, замены Карраскаля и Медины были оправданны. Ничего же не меняется! Карраскаль сзади не помогает партнерам, лишь обозначает отбор. Медина — то же самое. Да оба они в отборе никакие! Почему дали такую свободу хозяевам? «Оренбург» летел вперед, давил. Уж не знаю... Может, подопечные Лички там что-то едят?
Ну, что поделать... Молодцы, хоть ничью удержали.
Нарушал ли Сычевой правила при пробитии пенальти? Я так не думаю. Вроде, разрешается делать такие секундные паузы перед ударом. Раз засчитали — значит, можно.
Перспективы Сычевого? В «Оренбурге» он, конечно, себя нашел. Команда работает на него, он здорово реализовывает свои моменты. Но как он проявит себя, допустим, в «Зените» или «Спартаке»? Для меня этот вопрос пока открыт.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
7
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
8
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2