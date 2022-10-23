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«Карраскаль и Медина в отборе никакие! Где был Мендес?» Монолог ветерана ЦСКА

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хесус Медина (слева) и Брайан Мансилья.
Фото ФК «Оренбург»
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин — о гостевой ничьей с «Оренбургом» (2:2).
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
ЦСКА

— Ничья — пожалуй, закономерный результат. Хотя во втором тайме хозяева могли даже вырвать победу.

Я бы не сказал, что до перерыва ЦСКА доминировал. Просто лучше распорядился своими моментами. А «Оренбург» мне очень понравился. Классное движение. Видно и понятно, чего хочет команда Лички. Ничего не изобретает. Длинные передачи вперед, подбор, перевод на фланг и подача в штрафную. Все вроде бы просто. Но армейцы с этим в итоге не совладали.

Опять есть вопрос по движению красно-синих. Куда все пропало во второй половине встречи? Откуда столько невынужденных потерь?

Вышли в старте Карраскаль и Медина. Колумбиец в первом тайме гол заработал, пас на Чалова отдал, а потом потерялся. Медина вообще провалил этот матч! Мендес — ни о чем... Пробегал 86 минут, а какая от него польза?

Где отбор в середине поля? Почему игроки обозначают, а не отбирают? И это происходит из раза в раз. Катись, играй в мяч! Я этого не вижу... Так нельзя! Куда пропало созидание после перерыва?

Форвард &laquo;Оренбурга&raquo; Владимир Сычевой забивает гол в&nbsp;ворота ЦСКА. Огненная ничья в Оренбурге. Чалов забил пяткой, Сычевой догнал Промеса и оставил ЦСКА без победы

Реализация у Чалова хромает. Один забил, а почему не попал в створ после подачи Карраскаля? Могли создать задел, пока двигались, а потом...

«Зенит» же всем прекрасно показал, как играть против такого «Оренбурга». Питерцы отрезали атакующую группу и за счет своего мастерства впереди решали свои вопросы. Ну и против команды Лички нужно быть физически готовым. А так, получается, «Оренбург» в целом перебегал сегодня армейцев. Москвичи, увы, не выдерживают такого темпа. Как только хозяева прибавляли, поддавливали, армейцы сразу теряли мяч, брак приличный...

Считаю, замены Карраскаля и Медины были оправданны. Ничего же не меняется! Карраскаль сзади не помогает партнерам, лишь обозначает отбор. Медина — то же самое. Да оба они в отборе никакие! Почему дали такую свободу хозяевам? «Оренбург» летел вперед, давил. Уж не знаю... Может, подопечные Лички там что-то едят?

Ну, что поделать... Молодцы, хоть ничью удержали.

Нарушал ли Сычевой правила при пробитии пенальти? Я так не думаю. Вроде, разрешается делать такие секундные паузы перед ударом. Раз засчитали — значит, можно.

Перспективы Сычевого? В «Оренбурге» он, конечно, себя нашел. Команда работает на него, он здорово реализовывает свои моменты. Но как он проявит себя, допустим, в «Зените» или «Спартаке»? Для меня этот вопрос пока открыт.

Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
Хесус Медина
Хорхе Карраскаль
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Огненная ничья в Оренбурге. Чалов забил пяткой, Сычевой догнал Промеса и оставил ЦСКА без победы
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Александр Соболев

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И К Ж
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