Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:15

Загадка Сычевого. Куда перейдет главное открытие сезона РПЛ? Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Читать «СЭ» в
Владимир Сычевой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Владимир Сычевой забивает гол в ворота Антона Шунина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о перспективах одного из лучших бомбардиров чемпионата-2022/23.

Мнение

Владимир Сычевой — главное открытие этого сезона.

«Оренбург» не только грамотно использует его на поле, но и не менее успешно играет на повышение его стоимости. «Отпустим в «Барселону» или «Ювентус» — здесь не только ирония, но и прямой намек на уровень цены.

Хотите купить? Пожалуйста, но это топ-форвард, готовьтесь платить соответствующую сумму.

Но есть ли покупатель сейчас? Такой, чтобы переход стал для Сычевого шагом вперед, а не только возможностью заработать?

Форвард &laquo;Оренбурга&raquo; Владимир Сычевой забивает гол в&nbsp;ворота ЦСКА. Огненная ничья в Оренбурге. Чалов забил пяткой, Сычевой догнал Промеса и оставил ЦСКА без победы

Того же Лантратова до сих пор никто не приобрел, хотя два последних трансферных окна о том, что голкипер покинет «Химки», писали все подряд.

Так вложатся ли в Сычевого? И кто?

Восторгов от его футбола — вполне заслуженных — много. Пытаюсь, глядя на них, вспомнить, как было год назад с Агаларовым. Тоже ведь выдал топ-сезон, но сейчас никак не найдет себя в «Ахмате» — что у Талалаева, что у Ташуева.

Похоже? И не повторится ли история?

У Сычевого после 14 туров — 11 голов.

Владимир Сычевой забивает гол в ворота Антона Шунина. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Владимир Сычевой забивает гол в ворота Антона Шунина.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Агаларов год назад выбил на этой дистанции столько же. Сычевой старше. Успел закалиться в низших лигах. Более опытный и более взрослый по-житейски, более раскованный. Недавняя шутка в эфире: «Успеть бы на пиццу, а то как признают лучшим игроком матча, как придешь после этого в раздевалку, а все уже съели» — свидетельствует, что нападающий не зажат. Но важно даже не это. Важно — куда он захочет уйти из «Оренбурга». Если захочет.

Когда «Уфа» продавала Агаларова, было ощущение, что «Ахмат» — вариант, возникший в последний момент. Говорили о Европе, об интересе наших топ-клубов. Но нет.

15&nbsp;октября. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Радость динамовцев после забитого гола. Дубль Сычевого не сломал бело-голубых. «Динамо» впервые показало характер

Звали коллективы вроде «Нижнего», однако деньги предлагали не те, что хотели в Башкирии. И это вдобавок не билось с теми ожиданиями, что возникли у Агаларова и его семьи. После такого яркого сезона там не могли не хотеть чего-то статусного. А если ожидания не совпадают с действительностью, то психологический спад неизбежен. Но любой кризис рано или поздно заканчивается. То, что Агаларов умеет играть и забивать, — вне сомнений.

Возвращаясь к Сычевому и его возможному трансферу в топ-команду: здесь все просто.

Форвард должен провести оставшуюся часть сезона на том же уровне.

Сумеет — значит, способен выступать в РПЛ абсолютно везде.

Если начнется спад и уйдут годы — тогда, вероятно, это игрок одного клуба.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Гамид Агаларов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
Илья Казаков
3
12
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Махачев с поясом, Ян неожиданно проиграл, брат Хабиба повздорил с Чимаевым: события UFC 280
В бою с О'Мэлли мы увидели самую примитивную версию Петра Яна. Глупо пенять на судей
В Кремле заявили об отсутствии культуры отмены в отношении писателя Акунина
ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке
В Кремле указали на незаконность использования замороженных активов РФ для Украины
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Цаллагов — о матче с «Зенитом»: «К этой игре готовились так же, как и к любой другой»
Павлюченко: «Как только мы начинаем говорить о чемпионской игре «Спартака», то все рушится»
Спиридонов: «Мелешину и Зорину дают шанс. Очень рад, что они за него цепляются!»
«Спартак» и «Динамо» доказали напрямую, «Локо» — от противного: кто не знает своего прошлого, не имеет будущего
Спиридонов — о «Химках»: «Это не команда. На сегодняшний день они смотрятся как сброд!»
Осинькин — об интересе «Локомотива» к Пиняеву: «Как тренер хотел бы, чтобы Сергей играл в «Крыльях» как можно дольше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» и «Динамо» доказали напрямую, «Локо» — от противного: кто не знает своего прошлого, не имеет будущего
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости