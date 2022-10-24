Загадка Сычевого. Куда перейдет главное открытие сезона РПЛ? Колонка Казакова
Мнение
Владимир Сычевой — главное открытие этого сезона.
«Оренбург» не только грамотно использует его на поле, но и не менее успешно играет на повышение его стоимости. «Отпустим в «Барселону» или «Ювентус» — здесь не только ирония, но и прямой намек на уровень цены.
Хотите купить? Пожалуйста, но это топ-форвард, готовьтесь платить соответствующую сумму.
Но есть ли покупатель сейчас? Такой, чтобы переход стал для Сычевого шагом вперед, а не только возможностью заработать?
Того же Лантратова до сих пор никто не приобрел, хотя два последних трансферных окна о том, что голкипер покинет «Химки», писали все подряд.
Так вложатся ли в Сычевого? И кто?
Восторгов от его футбола — вполне заслуженных — много. Пытаюсь, глядя на них, вспомнить, как было год назад с Агаларовым. Тоже ведь выдал топ-сезон, но сейчас никак не найдет себя в «Ахмате» — что у Талалаева, что у Ташуева.
Похоже? И не повторится ли история?
У Сычевого после 14 туров — 11 голов.
Агаларов год назад выбил на этой дистанции столько же. Сычевой старше. Успел закалиться в низших лигах. Более опытный и более взрослый по-житейски, более раскованный. Недавняя шутка в эфире: «Успеть бы на пиццу, а то как признают лучшим игроком матча, как придешь после этого в раздевалку, а все уже съели» — свидетельствует, что нападающий не зажат. Но важно даже не это. Важно — куда он захочет уйти из «Оренбурга». Если захочет.
Когда «Уфа» продавала Агаларова, было ощущение, что «Ахмат» — вариант, возникший в последний момент. Говорили о Европе, об интересе наших топ-клубов. Но нет.
Звали коллективы вроде «Нижнего», однако деньги предлагали не те, что хотели в Башкирии. И это вдобавок не билось с теми ожиданиями, что возникли у Агаларова и его семьи. После такого яркого сезона там не могли не хотеть чего-то статусного. А если ожидания не совпадают с действительностью, то психологический спад неизбежен. Но любой кризис рано или поздно заканчивается. То, что Агаларов умеет играть и забивать, — вне сомнений.
Возвращаясь к Сычевому и его возможному трансферу в топ-команду: здесь все просто.
Форвард должен провести оставшуюся часть сезона на том же уровне.
Сумеет — значит, способен выступать в РПЛ абсолютно везде.
Если начнется спад и уйдут годы — тогда, вероятно, это игрок одного клуба.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|1 : 0
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2