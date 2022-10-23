Гонка «Спартака» и ЦСКА — главная интрига сезона. Абаскаль идеально идет по дистанции
Мы столько обсуждали разборки ЦСКА со «Спартаком» (сначала на поле, а после и в КДК), что упустили неочевидный итог дерби, придавший битве клубов новый статус. За два тура до экватора чемпионата сезона «Зенит» оформил рекордный отрыв (+7) и окончательно уравнял РПЛ с лигами Франции, Германии и Италии (когда в серии А доминировал «Ювентус»): теперь и у нас разыгрывается только второе место, а с победителем все заранее понятно.
Дуэт претендентов на серебро не удивляет: «Ростов» выдал могучий старт, но осенью повалился (1 победа в 5 последних матчах), «Краснодар» тоже не готов к стабильной рубке в пределах топ-3, «Динамо» только начало выбираться из середины таблицы, а тем, кто ниже, вообще не до этого. Прямо сейчас «Спартак» и ЦСКА — объективно лучшие команды после «Зенита», конкурирующие между собой в равных условиях: два новых главных тренера, минимум времени на подготовку, тотальная смена игрового стиля.
И пока Владимир Федотов близок к тому, чтобы отдать первый раунд. Не нокаутом — по очкам, но урон уже заметен. Мы аплодировали ЦСКА за мощный старт сезона и почти не обращали внимание на локальные провалы: упустили победу в Нижнем — бывает, проиграли в Питере — так это ждет плюс-минус всех. Но теперь важно признать: стартовый ритм потерян, а армейцы балансируют на грани спада. Но пока в него не погружаются.
Причины объяснимы: Федотов начинал сезон с двумя непрофильными центральными защитниками из трех, а теперь остался без ключевого игрока линии — Дивеева. Без Игоря в РПЛ справились только с «Химками», но, как только вошли в плотный календарь, пропустили от каждого соперника и умудрились во второй раз уступить «Торпедо» — в Кубке.
Лучший способ перевести фокус от проблем в защите — топ-результативность, но и здесь есть проблемы. ЦСКА недобирает голов в каждом матче, даже несмотря на роскошную результативность Чалова. С «Оренбургом» вообще все пошло по худшему сценарию: Федор и Карраскаль могли все заканчивать еще в первом тайме, но простили оппонента. Набабкин обновил статистику травм центральных защитников. А Зделар не справился с давлением самого дерзкого середняка лиги — при 2:1 в пользу ЦСКА ничто не вынуждало фолить на угловом и наблюдать, как Сычевой превращается в Жоржиньо.
Стоит сразу подчеркнуть разный уровень соперников, но «Спартак» столкнулся с похожими проблемами: по воротам Селихова пробили 13 раз (у ЦСКА 15 допущенных ударов) и постоянно напрягали на угловых (10 корнеров против 1 у красно-белых — реальный парадокс). Финальный штрих — проигранный контроль мяча. И все это — на своем поле в матче с главным аутсайдером чемпионата.
Еще раз: никто не сравнивает «Химки» и «Оренбург» — речь исключительно о том, как два фаворита решают оперативные вопросы. Например, у Гильермо Абаскаля изначально был ограниченный состав, на дистанции из него вылетели Мозес, Мартинс и Бальде, а в воскресенье пришлось обходиться без Промеса и самого главного тренера, который смотрел матч не на стадионе.
Но «Спартак» уверенно выбивает 3,72 xG, вонзает пять мячей и добивает оппонента с четырьмя игроками 2003-2004 годов рождения. Если раньше мы отмечали то, как Абаскаль умеет переворачивать матчи в перерыве, то к середине сезона испанец открыл новые скиллы.
Учитывая, что до 10 июня мы вообще не слышали про Гильермо, преображение «Спартака» — реально главное открытие сезона.
ЦСКА отстал на три очка — важно срочно включаться, чтобы не отставать от цели.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|1 : 0
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2