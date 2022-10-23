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Сегодня, 22:30

Гонка «Спартака» и ЦСКА — главная интрига сезона. Абаскаль идеально идет по дистанции

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Запас прочности красно-белых впечатляет.

Мы столько обсуждали разборки ЦСКА со «Спартаком» (сначала на поле, а после и в КДК), что упустили неочевидный итог дерби, придавший битве клубов новый статус. За два тура до экватора чемпионата сезона «Зенит» оформил рекордный отрыв (+7) и окончательно уравнял РПЛ с лигами Франции, Германии и Италии (когда в серии А доминировал «Ювентус»): теперь и у нас разыгрывается только второе место, а с победителем все заранее понятно.

Дуэт претендентов на серебро не удивляет: «Ростов» выдал могучий старт, но осенью повалился (1 победа в 5 последних матчах), «Краснодар» тоже не готов к стабильной рубке в пределах топ-3, «Динамо» только начало выбираться из середины таблицы, а тем, кто ниже, вообще не до этого. Прямо сейчас «Спартак» и ЦСКА — объективно лучшие команды после «Зенита», конкурирующие между собой в равных условиях: два новых главных тренера, минимум времени на подготовку, тотальная смена игрового стиля.

И пока Владимир Федотов близок к тому, чтобы отдать первый раунд. Не нокаутом — по очкам, но урон уже заметен. Мы аплодировали ЦСКА за мощный старт сезона и почти не обращали внимание на локальные провалы: упустили победу в Нижнем — бывает, проиграли в Питере — так это ждет плюс-минус всех. Но теперь важно признать: стартовый ритм потерян, а армейцы балансируют на грани спада. Но пока в него не погружаются.

Форвард &laquo;Оренбурга&raquo; Владимир Сычевой забивает гол в&nbsp;ворота ЦСКА. Огненная ничья в Оренбурге. Чалов забил пяткой, Сычевой догнал Промеса и оставил ЦСКА без победы

Причины объяснимы: Федотов начинал сезон с двумя непрофильными центральными защитниками из трех, а теперь остался без ключевого игрока линии — Дивеева. Без Игоря в РПЛ справились только с «Химками», но, как только вошли в плотный календарь, пропустили от каждого соперника и умудрились во второй раз уступить «Торпедо» — в Кубке.

Лучший способ перевести фокус от проблем в защите — топ-результативность, но и здесь есть проблемы. ЦСКА недобирает голов в каждом матче, даже несмотря на роскошную результативность Чалова. С «Оренбургом» вообще все пошло по худшему сценарию: Федор и Карраскаль могли все заканчивать еще в первом тайме, но простили оппонента. Набабкин обновил статистику травм центральных защитников. А Зделар не справился с давлением самого дерзкого середняка лиги — при 2:1 в пользу ЦСКА ничто не вынуждало фолить на угловом и наблюдать, как Сычевой превращается в Жоржиньо.

Стоит сразу подчеркнуть разный уровень соперников, но «Спартак» столкнулся с похожими проблемами: по воротам Селихова пробили 13 раз (у ЦСКА 15 допущенных ударов) и постоянно напрягали на угловых (10 корнеров против 1 у красно-белых — реальный парадокс). Финальный штрих — проигранный контроль мяча. И все это — на своем поле в матче с главным аутсайдером чемпионата.

Александр Соболев, Шамар Николсон и&nbsp;Даниил Денисов. «Спартак» убегает от ЦСКА. Красно-белые разгромили «Химки» и без Абаскаля

Еще раз: никто не сравнивает «Химки» и «Оренбург» — речь исключительно о том, как два фаворита решают оперативные вопросы. Например, у Гильермо Абаскаля изначально был ограниченный состав, на дистанции из него вылетели Мозес, Мартинс и Бальде, а в воскресенье пришлось обходиться без Промеса и самого главного тренера, который смотрел матч не на стадионе.

Но «Спартак» уверенно выбивает 3,72 xG, вонзает пять мячей и добивает оппонента с четырьмя игроками 2003-2004 годов рождения. Если раньше мы отмечали то, как Абаскаль умеет переворачивать матчи в перерыве, то к середине сезона испанец открыл новые скиллы.

Учитывая, что до 10 июня мы вообще не слышали про Гильермо, преображение «Спартака» — реально главное открытие сезона.

ЦСКА отстал на три очка — важно срочно включаться, чтобы не отставать от цели.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

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Факел

 14 1 2
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