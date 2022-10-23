Гонка «Спартака» и ЦСКА — главная интрига сезона. Абаскаль идеально идет по дистанции

Запас прочности красно-белых впечатляет.

Мы столько обсуждали разборки ЦСКА со «Спартаком» (сначала на поле, а после и в КДК), что упустили неочевидный итог дерби, придавший битве клубов новый статус. За два тура до экватора чемпионата сезона «Зенит» оформил рекордный отрыв (+7) и окончательно уравнял РПЛ с лигами Франции, Германии и Италии (когда в серии А доминировал «Ювентус»): теперь и у нас разыгрывается только второе место, а с победителем все заранее понятно.

Дуэт претендентов на серебро не удивляет: «Ростов» выдал могучий старт, но осенью повалился (1 победа в 5 последних матчах), «Краснодар» тоже не готов к стабильной рубке в пределах топ-3, «Динамо» только начало выбираться из середины таблицы, а тем, кто ниже, вообще не до этого. Прямо сейчас «Спартак» и ЦСКА — объективно лучшие команды после «Зенита», конкурирующие между собой в равных условиях: два новых главных тренера, минимум времени на подготовку, тотальная смена игрового стиля.

И пока Владимир Федотов близок к тому, чтобы отдать первый раунд. Не нокаутом — по очкам, но урон уже заметен. Мы аплодировали ЦСКА за мощный старт сезона и почти не обращали внимание на локальные провалы: упустили победу в Нижнем — бывает, проиграли в Питере — так это ждет плюс-минус всех. Но теперь важно признать: стартовый ритм потерян, а армейцы балансируют на грани спада. Но пока в него не погружаются.

Причины объяснимы: Федотов начинал сезон с двумя непрофильными центральными защитниками из трех, а теперь остался без ключевого игрока линии — Дивеева. Без Игоря в РПЛ справились только с «Химками», но, как только вошли в плотный календарь, пропустили от каждого соперника и умудрились во второй раз уступить «Торпедо» — в Кубке.

Лучший способ перевести фокус от проблем в защите — топ-результативность, но и здесь есть проблемы. ЦСКА недобирает голов в каждом матче, даже несмотря на роскошную результативность Чалова. С «Оренбургом» вообще все пошло по худшему сценарию: Федор и Карраскаль могли все заканчивать еще в первом тайме, но простили оппонента. Набабкин обновил статистику травм центральных защитников. А Зделар не справился с давлением самого дерзкого середняка лиги — при 2:1 в пользу ЦСКА ничто не вынуждало фолить на угловом и наблюдать, как Сычевой превращается в Жоржиньо.

Стоит сразу подчеркнуть разный уровень соперников, но «Спартак» столкнулся с похожими проблемами: по воротам Селихова пробили 13 раз (у ЦСКА 15 допущенных ударов) и постоянно напрягали на угловых (10 корнеров против 1 у красно-белых — реальный парадокс). Финальный штрих — проигранный контроль мяча. И все это — на своем поле в матче с главным аутсайдером чемпионата.

Еще раз: никто не сравнивает «Химки» и «Оренбург» — речь исключительно о том, как два фаворита решают оперативные вопросы. Например, у Гильермо Абаскаля изначально был ограниченный состав, на дистанции из него вылетели Мозес, Мартинс и Бальде, а в воскресенье пришлось обходиться без Промеса и самого главного тренера, который смотрел матч не на стадионе.

Но «Спартак» уверенно выбивает 3,72 xG, вонзает пять мячей и добивает оппонента с четырьмя игроками 2003-2004 годов рождения. Если раньше мы отмечали то, как Абаскаль умеет переворачивать матчи в перерыве, то к середине сезона испанец открыл новые скиллы.

Учитывая, что до 10 июня мы вообще не слышали про Гильермо, преображение «Спартака» — реально главное открытие сезона.

ЦСКА отстал на три очка — важно срочно включаться, чтобы не отставать от цели.