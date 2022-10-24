«Зенит» пугающе силен: раскрошил «Сочи» 7:0 и продлил беспроигрышную серию

Сине-бело-голубые вновь оторвались на семь очков от второго места.

Месть за прошлый сезон

Предыдущий домашний матч против «Сочи» в Санкт-Петербурге хорошо запомнили. Южане — первые и единственные, кто обыграл сине-бело-голубых в гостях. Тогда, правда, командой еще руководил Владимир Федотов, а набрать три очка сочинцам помогло удаление Азмуна в первом тайме. Но факт поражения «Зенита» статистика сохранила навсегда.

Спустя год питерцы вновь лидируют и идут без поражений в чемпионате. Повержены все: и ЦСКА, и «Спартак», и «Ростов», и «Динамо». Лишь у двух команд из Краснодарского края оставался шанс обыграть «Зенит» в первом круге. Но «Сочи» его не просто упустил, а бездарно слил.

Идеальный старт для хозяев

Несмотря на успех прошлого сезона, перспективы команды Гаранина/Точилина в Питере были так себе. В этом сезоне у нее гигантские проблемы с играми на выезде — в гостях сочинцы не побеждали с первого тура, когда было обыграно «Торпедо». Помимо этого, у южан сильно хромают результаты матчей против топ-клубов. Но еще хуже то, что «Сочи» подошел к матчу с «Зенитом» в ужасной форме: всего одна победа и пять поражений в семи предыдущих встречах.

Но даже с такими цифрами тренерский штаб «Сочи» вряд ли закладывался на 0:4 к перерыву. Наверняка гости планировали держать средний блок и колоть «Зенит» на контратаках. Только мы уже никогда не узнаем, как южане собирались отбирать очки. Весь их план посыпался уже на второй минуте, когда Нобоа отдал изящную «голевую» передачу на Сергеева. После этого «Сочи» становилось только хуже.

Безвольные гости

Малком быстро удвоил счет и забил свой десятый мяч в чемпионате, а следом мог оформить и дубль — гостей выручил Джанаев. Но сильно болельщики из-за этого вряд ли переживали — уже на 20-й минуте «Сочи» остался в меньшинстве после удаления Мещанинова.

Сценарий для «Зенита» — идеальный. Ему всегда неудобно, когда соперник всем составом баррикадируется в своей штрафной и терпит хотя бы тайм. После этого команда Семака часто начинает нервничать, а тренер не всегда успешно перестраивает игру. А вот если «Зенит» забивает быстрый гол, да еще и два, то дальше уже все равно — хоть удаление у соперника, хоть нет. Вопрос только в итоговом счете.

Здесь «Зенит» остановился на четырех голах за 45 минут: Сергеев забил третий мяч, а Вендел — четвертый. «Сочи» после удаления Мещанинова и замены Жоаозиньо на Сиссако перестроился на схему 3-4-2, но это была лишь формальность. В шахматах в таких случаях просто бы признали поражение еще до окончания партии, но здесь надо было играть. И «Сочи» грозила участь «Оренбурга», который получил в Петербурге восемь безответных мячей.

Амнистия Мостового

Но этот разгром не совсем похож на избиение «Оренбурга». Там соперник «Зенита» подчеркнуто играл смело с первых минут, обошелся без красных карточек и вообще часто бил по воротам. «Сочи» продемонстрировал и безволие, и кошмарные проблемы в обороне. Даже опытные Нобоа, Юсупов и Джанаев допустили по результативной ошибке. Против «Сочи» в этот день было все.

Ну а «Зенит» куражился. Барриос забил один из лучших голов сезона, Малком оформил дубль и догнал Промеса с Сычевым в гонке бомбардиров, а Мантуан установил окончательный счет. Даже Семаку в какой-то момент стало скучно, поэтому он с 65-й минуты решил усложнить команде задачу и стал играть без нападающих. «Зенит» заканчивал матч по схеме 4-4-2 с Малкомом и Мантуаном впереди.

Вышел и Мостовой — с обновленной прической, в хорошем настроении. Конфликт с Семаком оказался мимолетным — да, Андрей публично выразил недовольство обратной заменой, но все уже в прошлом. Семак и словами, и поступками доказывает, что не держит зла.

7:0 — фантастический счет, если учесть, что в соперниках у «Зенита» была вторая команда прошлого чемпионата. Но такова реальность РПЛ. Равных сине-бело-голубым по-прежнему нет.

26.10.2022 | Барселона — Бавария