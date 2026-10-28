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Мажич заявил, что судья должен был предупредить Соболева и Сидибе за конфликт в матче «Зенита» с «Ахматом»

Судейство

Мажич заявил, что судья должен был предупредить Соболева и Сидибе за конфликт в матче «Зенита» с «Ахматом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич на встрече с журналистами «Открытый разговор с Милорадом Мажичем», организованной Российским футбольным союзом, оценил действия арбитра Рафаэля Шафеева в концовке матча 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» (3:2).

«Судья должен был дать две карточки, чтобы пресечь конфликт — Сидибе и Соболеву. Когда подобное поведение продолжается, нужно использовать и дальнейшие санкции», — сказал Мажич.

На 90+6-й минуте встречи после столкновения полузащитника грозненцев Калиду Сидибе с защитником петербуржцев Нуралы Алипом произошла перепалка между Сидибе и нападающим «Зенита» Александром Соболевым. Футболисты начали выяснять отношения, после чего в конфликт вмешались игроки обеих команд.

Партнеры Соболева пытались отвести его от соперника, а полузащитник Вильмар Барриос во время перепалки закрыл нападающему рот рукой. Главный арбитр Рафаэль Шафеев показал желтую карточку только Соболеву.

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Александр Соболев
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Милорад Мажич
Рафаэль Шафеев
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2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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