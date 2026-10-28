Мажич заявил, что судья должен был предупредить Соболева и Сидибе за конфликт в матче «Зенита» с «Ахматом»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич на встрече с журналистами «Открытый разговор с Милорадом Мажичем», организованной Российским футбольным союзом, оценил действия арбитра Рафаэля Шафеева в концовке матча 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» (3:2).

«Судья должен был дать две карточки, чтобы пресечь конфликт — Сидибе и Соболеву. Когда подобное поведение продолжается, нужно использовать и дальнейшие санкции», — сказал Мажич.

На 90+6-й минуте встречи после столкновения полузащитника грозненцев Калиду Сидибе с защитником петербуржцев Нуралы Алипом произошла перепалка между Сидибе и нападающим «Зенита» Александром Соболевым. Футболисты начали выяснять отношения, после чего в конфликт вмешались игроки обеих команд.

Партнеры Соболева пытались отвести его от соперника, а полузащитник Вильмар Барриос во время перепалки закрыл нападающему рот рукой. Главный арбитр Рафаэль Шафеев показал желтую карточку только Соболеву.