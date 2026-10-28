Каманцев раскритиковал комментатора Моссаковского за заявление о недоверии к ЭСК

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев на встрече с журналистами «Открытый разговор с Милорадом Мажичем», организованной Российским футбольным союзом, ответил комментатору Михаилу Моссаковскому на заявление о недоверии к экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС.

«ЭСК не верят? Я исхожу из того, что ваши общепризнанные компетенции в судействе равны нулю. А там находятся общепризнанные эксперты. Я не комментирую вашу работу и работу ваших коллег, потому что есть определенная лояльность. Я призываю вас выражать свое личное мнение. А вы сказали от всего народа.

Я не вижу возможности к более качественному усилению ЭСК. Приглашенные эксперты — лучшие из возможных», — сказал Каманцев.

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