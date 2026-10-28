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Каманцев объяснил, почему Карасев получил паузу в работе после ошибки в матче «Рубин» — ЦСКА

Судейство

Каманцев объяснил, почему Карасев получил паузу в работе после ошибки в матче «Рубин» — ЦСКА

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев на встрече с журналистами «Открытый разговор с Милорадом Мажичем», организованной Российским футбольным союзом, высказался об ошибках опытных арбитров.

«Наш анализ за последний год говорит о том, что сложнообъяснимые ошибки чаще совершают опытные арбитры. Нельзя сказать, что молодые судьи ошибаются чаще.

Одна из таких ошибок была допущена в матче «Рубин» — ЦСКА опытным Сергеем Карасевым, который работал ВАР. Думаю, вы понимаете, почему ему дали время освежить голову», — сказал Каманцев.

Матч 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Рубином» состоялся 12 сентября и завершился со счетом 1:1. На первых минутах встречи полузащитник казанцев Велдин Ходжа попал по ноге Матвею Кисляку в своей штрафной площади. После вмешательства ВАР главный арбитр Инал Танашев посмотрел повтор и назначил пенальти, который на 6-й минуте реализовал Иван Обляков. За работу ВАР отвечал Карасев.

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Павел Каманцев
Сергей Карасев (судья)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
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Зенит

 10
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Зенит

 8
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 7
П
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Маркиньос

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 4
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Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

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