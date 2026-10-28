Каманцев объяснил, почему Карасев получил паузу в работе после ошибки в матче «Рубин» — ЦСКА

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев на встрече с журналистами «Открытый разговор с Милорадом Мажичем», организованной Российским футбольным союзом, высказался об ошибках опытных арбитров.

«Наш анализ за последний год говорит о том, что сложнообъяснимые ошибки чаще совершают опытные арбитры. Нельзя сказать, что молодые судьи ошибаются чаще.

Одна из таких ошибок была допущена в матче «Рубин» — ЦСКА опытным Сергеем Карасевым, который работал ВАР. Думаю, вы понимаете, почему ему дали время освежить голову», — сказал Каманцев.

Матч 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Рубином» состоялся 12 сентября и завершился со счетом 1:1. На первых минутах встречи полузащитник казанцев Велдин Ходжа попал по ноге Матвею Кисляку в своей штрафной площади. После вмешательства ВАР главный арбитр Инал Танашев посмотрел повтор и назначил пенальти, который на 6-й минуте реализовал Иван Обляков. За работу ВАР отвечал Карасев.