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Судейство

Каманцев: «Судьи, которые анализируют игру перед матчем, способны принимать больше верных решений»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев на встрече с журналистами «Открытый разговор с Милорадом Мажичем», организованной Российским футбольным союзом, рассказал о тактической подготовке арбитров и выборе позиции на поле.

«У каждого судьи перед матчем есть тактическая подготовка. РФС предоставляет возможность подготовиться, чтобы попытаться предугадать ход игры. Это сложно, но без анализа предсказать еще сложнее.

Мы пытаемся готовить судей. И те, кто готов воспринимать эту информацию и при этом находится в хорошей физической форме, способны принимать больше верных решений», — сказал Каманцев.

В июле 2026-го арбитры Первой лиги прошли учебно-тренировочный сбор, в рамках которого изучали выбор позиции на поле, управление игрой и трактовки спорных эпизодов. Также судьи сдали теоретические и физические нормативы.

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РПЛ
Павел Каманцев
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1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Иван Олейников

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И К Ж
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