Каманцев: «Судьи, которые анализируют игру перед матчем, способны принимать больше верных решений»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев на встрече с журналистами «Открытый разговор с Милорадом Мажичем», организованной Российским футбольным союзом, рассказал о тактической подготовке арбитров и выборе позиции на поле.

«У каждого судьи перед матчем есть тактическая подготовка. РФС предоставляет возможность подготовиться, чтобы попытаться предугадать ход игры. Это сложно, но без анализа предсказать еще сложнее.

Мы пытаемся готовить судей. И те, кто готов воспринимать эту информацию и при этом находится в хорошей физической форме, способны принимать больше верных решений», — сказал Каманцев.

В июле 2026-го арбитры Первой лиги прошли учебно-тренировочный сбор, в рамках которого изучали выбор позиции на поле, управление игрой и трактовки спорных эпизодов. Также судьи сдали теоретические и физические нормативы.