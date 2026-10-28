«Мне неудобно, чешется!» Мостовой надел футболку ЦСКА после проигранного спора с Игнашевичем

По условиям спора Мостовой пришел на запись нового выпуска шоу БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» в джерси ЦСКА с фамилией Игнашевича на спине.

Легенды российского футбола Александр Мостовой и Сергей Игнашевич поспорили накануне матча ЦСКА — «Спартак» о его исходе. Мостовой поставил на победу красно-белых, а Игнашевич — на армейцев. Встреча завершилась выигрышем ЦСКА со счетом 2:0.

«Мне так некомфортно, так неудобно в этой майке, чешется! Проиграла моя команда, я проспорил — что я могу поделать? Мне в ней неудобно, сразу говорю. Сейчас «Спартак» выдаст серию в два-три матча, и вернемся к разговорам о чемпионстве. Обязательно вернемся», — сетовал Мостовой.

Гостем нового выпуска шоу БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» стал известный техноблогер и президент футбольного клуба «Эгриси» Валентин Петухов, более известный как Вилсаком.

Посмотреть выпуск шоу можно на VK Видео и YouTube.