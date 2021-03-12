Кто заменит Тедеско? Тренер, который должен выиграть для «Спартака» золото к столетию клуба

Выбираем вместе нового тренера красно-белых.

В следующем году московский «Спартак» отпразднует столетие, и руководство обозначило для команды четкую цель — выиграть к юбилею чемпионство. И теперь боссам красно-белых нужно выбрать тренера под задачу, ведь Доменико Тедеско вернется в Германию по окончании сезона. Кому доверить историческую миссию? Давайте им в этом поможем.

Кто будет следующим тренером «Спартака»? Маститый европеец, побеждавший с английскими грандами в еврокубках? Как Рафа Бенитес. Или стоит обратиться к настоящему спартаковцу, который уже много лет довольно успешно работает с более скромными клубами? То есть к Дмитрию Парфенову. А может, это должен быть великий в прошлом футболист, который только начинает свой тренерский путь? Тогда стоит присмотреться к Фрэнку Лэмпарду или Тьерри Анри. Или нужно пригласить малоизвестного в России молодого тренера, чьи идеи уже успели оценить в Европе? Кого-то вроде Диего Мартинеса из «Гранады».

Мы выбрали 32 кандидатов — и теперь с помощью вас проведем среди них настоящий плей-офф. Пять раундов — в каждом вы можете проголосовать в любом количестве пар, которых захотите (хоть одной, хоть всех 16). В 1/16 финала голосование продлится два дня — до 14 марта 16.00 по московскому времени. Все тренеры, которые наберут больше голосов (число и проценты вы можете отслеживать онлайн), пройдут в 1/8 финала.

Поехали!

Нажимай сюда и выбери нового тренера «Спартака»