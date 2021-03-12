Кто заменит Тедеско? Тренер, который должен выиграть для «Спартака» золото к столетию клуба
В следующем году московский «Спартак» отпразднует столетие, и руководство обозначило для команды четкую цель — выиграть к юбилею чемпионство. И теперь боссам красно-белых нужно выбрать тренера под задачу, ведь Доменико Тедеско вернется в Германию по окончании сезона. Кому доверить историческую миссию? Давайте им в этом поможем.
Кто будет следующим тренером «Спартака»? Маститый европеец, побеждавший с английскими грандами в еврокубках? Как Рафа Бенитес. Или стоит обратиться к настоящему спартаковцу, который уже много лет довольно успешно работает с более скромными клубами? То есть к Дмитрию Парфенову. А может, это должен быть великий в прошлом футболист, который только начинает свой тренерский путь? Тогда стоит присмотреться к Фрэнку Лэмпарду или Тьерри Анри. Или нужно пригласить малоизвестного в России молодого тренера, чьи идеи уже успели оценить в Европе? Кого-то вроде Диего Мартинеса из «Гранады».
Мы выбрали 32 кандидатов — и теперь с помощью вас проведем среди них настоящий плей-офф. Пять раундов — в каждом вы можете проголосовать в любом количестве пар, которых захотите (хоть одной, хоть всех 16). В 1/16 финала голосование продлится два дня — до 14 марта 16.00 по московскому времени. Все тренеры, которые наберут больше голосов (число и проценты вы можете отслеживать онлайн), пройдут в 1/8 финала.
Поехали!
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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