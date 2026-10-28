Мажич: «Молодые судьи должны получать шанс даже в сложных матчах»

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич на встрече с журналистами «Открытый разговор с Милорадом Мажичем», организованной Российским футбольным союзом, высказался о работе молодых арбитров.

«Молодые судьи должны получать шанс даже в матчах, где есть сложности. У опытных арбитров были шансы, но они не убедили, что могут работать на сложных играх.

Я не хочу делать акцент на возрасте. Но у молодых арбитров есть качества и талант. Они развиваются очень быстро. Все судьи, которые сейчас работают в РПЛ и ФНЛ, нужны российскому футболу и судейству», — сказал Мажич.

Мажич возглавил департамент судейства РФС в 2023 году. Ранее сербский специалист работал арбитром на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, а также обслуживал финал Лиги чемпионов-2018 между «Реалом» и «Ливерпулем».