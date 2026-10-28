Каманцев: «На смену опытным арбитрам будут приходить очень молодые»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев на встрече с журналистами «Открытый разговор с Милорадом Мажичем», организованной Российским футбольным союзом, высказался об омоложении судейского корпуса.

«Когда судьи заканчивают работать в РПЛ или ФНЛ, они уходят на другую работу, а не спускаются в низшие дивизионы и не занимают места других арбитров. В дивизионах ниже работают молодые и голодные арбитры.

Сейчас на смену опытным судьям будут приходить очень молодые. Они способны держать уровень. Это доказали Танашев и Прокопов», — сказал Каманцев.