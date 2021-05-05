Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Спартаке» раскрыли условия контракта с новым тренером

15:44
Руй Витория. Фото Reuters
Руй Витория. Фото Reuters
Теги:

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о переговорах красно-белых с Руем Виторией.

«У меня нет фамилии кандидата. Все после подписания. Цифры, указанные в СМИ, очень большие. Предполагается, что контракт с новым тренером будет такой же как и у Тедеско», — сказал Фетисов «СЭ».

По информации O Jogo, специалист близок к подписанию соглашения с московским клубом на два года с опцией продления еще на один год. Зарплата специалиста составит около 4,5 миллиона евро в год.

Последним клубом 51-летнего португальца является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года.

В данный момент «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона-2020/21.

(Владислав Флегонтов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Зинченко — незаметный герой этого «Манчестер Сити». За пять лет украинец прошел путь от «Уфы» до финала Лиги чемпионов и расплакался
Медведев начал гонку за титулом первой ракетки мира. Даниил победил на грунте впервые за два года
Хитрый способ. Клуб КХЛ решил набрать канадцев, которые не считаются легионерами
«От них потребовали, чтобы сделали это немедленно...» Тансыккужина — о победе на ЧМ и снятии флага

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
18
Офсайд