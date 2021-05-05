В «Спартаке» раскрыли условия контракта с новым тренером

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о переговорах красно-белых с Руем Виторией.

«У меня нет фамилии кандидата. Все после подписания. Цифры, указанные в СМИ, очень большие. Предполагается, что контракт с новым тренером будет такой же как и у Тедеско», — сказал Фетисов «СЭ».

По информации O Jogo, специалист близок к подписанию соглашения с московским клубом на два года с опцией продления еще на один год. Зарплата специалиста составит около 4,5 миллиона евро в год.

Последним клубом 51-летнего португальца является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года. В данный момент «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона-2020/21.

(Владислав Флегонтов)