Мажич — о теориях заговора вокруг Карасева: «Ничего подобного»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич на встрече с журналистами «Открытый разговор с Милорадом Мажичем», организованной Российским футбольным союзом, прокомментировал ситуацию вокруг арбитра Сергея Карасева.

«Теории заговора вокруг Карасева? Ничего подобного. Его работа на матче любительских команд в день игры, когда он был назначен ВАР, была согласована. Он спросил меня, можно ли отработать на том матче в поле. Я сказал, если это не помешает его концентрации в работе ВАР вечером, то без проблем. Так что никаких заговоров», — сказал Мажич.

Карасева временно отстранили от матчей чемпионата России из-за ошибки в игре 8-го тура ЦСКА — «Рубин» (1:1), где он отвечал за работу ВАР. В том матче главный арбитр Инал Танашев на первых минутах назначил пенальти в ворота казанцев после вмешательства ВАР и просмотра повтора. 11-метровый на 6-й минуте реализовал Иван Обляков. Кроме этого, у ЦСКА на 15-й минуте после подсказки ВАР был удален Матеус Рейс.

В день матча между ЦСКА и «Рубином» Карасев также судил финал любительской лиги.

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