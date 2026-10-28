Мажич — о теориях заговора вокруг Карасева: «Ничего подобного»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич на встрече с журналистами «Открытый разговор с Милорадом Мажичем», организованной Российским футбольным союзом, прокомментировал ситуацию вокруг арбитра Сергея Карасева.
«Теории заговора вокруг Карасева? Ничего подобного. Его работа на матче любительских команд в день игры, когда он был назначен ВАР, была согласована. Он спросил меня, можно ли отработать на том матче в поле. Я сказал, если это не помешает его концентрации в работе ВАР вечером, то без проблем. Так что никаких заговоров», — сказал Мажич.
Карасева временно отстранили от матчей чемпионата России из-за ошибки в игре 8-го тура ЦСКА — «Рубин» (1:1), где он отвечал за работу ВАР. В том матче главный арбитр Инал Танашев на первых минутах назначил пенальти в ворота казанцев после вмешательства ВАР и просмотра повтора. 11-метровый на 6-й минуте реализовал Иван Обляков. Кроме этого, у ЦСКА на 15-й минуте после подсказки ВАР был удален Матеус Рейс.
В день матча между ЦСКА и «Рубином» Карасев также судил финал любительской лиги.
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|Зенит
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2
|Динамо
|12
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|19-12
|25
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3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
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4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
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5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
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6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
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7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
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8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
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9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
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10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
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11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
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12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
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13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
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14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
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Александр Соболев
Зенит
|8
|
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
|
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Маркиньос
Спартак
|4
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1