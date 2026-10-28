«Ростов» — «Акрон»: Шанталий увеличил преимущество хозяев

«Ростов» забил второй гол в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона» — 2:0.

Встреча проходит в Ростове-на-Дону.

На 16-й минуте матча отличился полузащитник хозяев Даниил Шанталий.