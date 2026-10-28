Мажич назвал необъяснимым назначение пенальти в ворота «Факела» в матче с «Родиной»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич на встрече с журналистами «Открытый разговор с Милорадом Мажичем», организованной Российским футбольным союзом, раскритиковал назначение пенальти в ворота «Факела» в матче 12-го тура РПЛ против «Родины» (0:1).

«Невозможно объяснить такой пенальти. Нет ни одного критерия для пенальти. Судью обязательно нужно было пригласить к монитору», — заявил Мажич.

Встреча состоялась 24 октября в Воронеже. На 43-й минуте главный арбитр Иван Абросимов назначил 11-метровый удар в ворота хозяев после единоборства защитника «Факела» Дарко Тодоровича с футболистом «Родины» Родриго Бекао в штрафной площади. Видеоассистенты не стали рекомендовать судье пересмотреть эпизод. Пенальти реализовал нападающий московской команды Герман Онугха, забивший единственный гол в матче.

Помощниками Абросимова были Кирилл Большаков и Егор Болховитин, резервным арбитром — Ранэль Зияков. За работу системы ВАР отвечал Алексей Сухой, его ассистентом был Павел Кукуян.