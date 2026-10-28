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Мажич назвал необъяснимым назначение пенальти в ворота «Факела» в матче с «Родиной»

Судейство

Мажич назвал необъяснимым назначение пенальти в ворота «Факела» в матче с «Родиной»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич на встрече с журналистами «Открытый разговор с Милорадом Мажичем», организованной Российским футбольным союзом, раскритиковал назначение пенальти в ворота «Факела» в матче 12-го тура РПЛ против «Родины» (0:1).

«Невозможно объяснить такой пенальти. Нет ни одного критерия для пенальти. Судью обязательно нужно было пригласить к монитору», — заявил Мажич.

Встреча состоялась 24 октября в Воронеже. На 43-й минуте главный арбитр Иван Абросимов назначил 11-метровый удар в ворота хозяев после единоборства защитника «Факела» Дарко Тодоровича с футболистом «Родины» Родриго Бекао в штрафной площади. Видеоассистенты не стали рекомендовать судье пересмотреть эпизод. Пенальти реализовал нападающий московской команды Герман Онугха, забивший единственный гол в матче.

Помощниками Абросимова были Кирилл Большаков и Егор Болховитин, резервным арбитром — Ранэль Зияков. За работу системы ВАР отвечал Алексей Сухой, его ассистентом был Павел Кукуян.

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РПЛ
ФК Родина
ФК Факел (Воронеж)
Милорад Мажич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
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