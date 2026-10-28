Мажич — об идее объяснений судей своих решений: «Это невозможно. Уже пробовали в других странах»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич на встрече с журналистами «Открытый разговор с Милорадом Мажичем», организованной Российским футбольным союзом, исключил возможность комментариев арбитров по своим решениям на матчах РПЛ.

«Возможно ли, чтобы судьи комментировали свои решения? Это невозможно. Это уже пробовали в других странах», — сказал Мажич.

Мажич начал руководить департаментом судейства и инспектирования РФС летом 2023 года. В качестве судьи он в частности работал на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА-2016, финале Лиги чемпионов-2018.

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