Лещенко: «Динамо» не включает никакие ресурсы, как другие команды»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» выразил уверенность, что бело-голубые завершат сезон РПЛ в тройке лидеров.

«Динамо» будет в тройке лидеров, без сомнений. На каком месте — надо будет посмотреть. «Динамо» не включает никакие ресурсы, как другие команды. Очень много судейских ошибок не в пользу «Динамо». Предвзятость судей видна сразу», — сказал Лещенко «СЭ».

После 12 туров «Динамо» с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.