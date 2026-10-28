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Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич объяснил три эпизода в матче РПЛ «Локомотив» — «Краснодар»

Судейство

Мажич — о фоле Ньямси на Батчи: «Только один эксперт ЭСК решил, что это красная карточка»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич на встрече с журналистами «Открытый разговор с Милорадом Мажичем», организованной Российским футбольным союзом, прокомментировал три эпизода в матче 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».

Игра прошла 17 октября и завершилась ничьей со счетом 3:3. На 12-й минуте защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси в подкате столкнулся с полузащитником «Краснодара» Жоау Батчи и попал тому шипами бутс по ноге. Главный арбитр Никита Новиков показал игроку железнодорожников желтую карточку.

«Жесткий подкат, судья дал желтую карточку. Только один эксперт ЭСК решил, что это красная карточка», — сказал Мажич.

Также он оценил эпизод с фолом защитника «быков» Валентина Пальцева на полузащитнике московской команды Сергее Бабкине на 90+6-й минуте, когда футболист «Краснодара» в подкате выбил мяч и ударил соперника шипами выше голеностопа. Новиков не рассмотрел действия Пальцева как нарушение правил, а видеоассистенты не вмешались.

«Эпизод похож на инцидент с Ньямси. Пальцев был быстрее. Бабкин потерял контроль мяча. Пальцев сыграл быстрее. Бабкин в этот момент рисковал», — отметил Мажич.

Кроме этого, руководитель департамента судейства РФС объяснил, почему видеоассистенты не вмешались в эпизод с фолом нападающего «Локомотива» Николая Комличенко на защитнике «Краснодара» Жубале перед вторым голом железнодорожников.

«Игрок выбил мяч, как он хотел. Затем случился фол по неосторожности. Но после этого не было влияния на эпизод, мяч после подачи пошел в другую зону. Поэтому это не было критерием для вмешательства ВАР», — сказал Мажич.

По итогам 12 туров «Краснодар» с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (11 очков) идет на 13-й строчке.

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Милорад Мажич
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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