«Немного прибалдел, когда пригласили Олича». Березуцкий об уходе из ЦСКА, Гончаренко, Васине и фразе «мы говно»

Гостем программы «Сычев подкаст» с Дмитрием Сычевым и Денисом Казанским стал бывший защитник сборной России и ЦСКА Василий Березуцкий, который сейчас входит в тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре».

Назначение Олича? Я немного прибалдел

— Признайся, ждал назначения в ЦСКА?

— Во-первых, за то время, которое проработал в ЦСКА, мне никто этого не предлагал. Разговоры и то, что писали в прессе, — это полная ерунда. Мое понимание, готов я был или нет? Оно тоже сложное...

Все-таки для меня команда ЦСКА — родной дом, в котором я провел большое количество времени. Думал, хватит ли мне опыта. Но в итоге клуб взял тренера (Ивицу Олича. — Прим. «СЭ»), у которого тоже опыта нет.

— Ты обалдел?

— Ну... Я, конечно, прибалдел чуть-чуть. Понял для себя: чтобы набраться опыта, надо куда-то уйти.

— Но в глубине души ты рассчитывал, что выберут тебя?

— Слушай, я об этом не думал. Но в контексте того, что случилось... Конечно, возникают мысли: а почему, например, не Игнашевич, или не Березуцкий, или не второй Березуцкий? Почему мы зовем тренера, у которого нет абсолютно никакого опыта руководства первой командой?

— Не видел в этом логики?

— Я просто этого не понимал. В своей голове я надеялся, что к нам едет второй Гвардиола, Клопп. А когда осознал, что, наверное, все-таки это не так, решил, что для своего развития надо двигаться в каком-то другом направлении. В любом случае тренерская работа — это все равно постоянное движение. Поэтому и я решил немного попутешествовать.

— Но у тебя же был отличный опыт работы с Леонидом Викторовичем Слуцким в Голландии. Ты вполне готовый тренер.

— Ну а чего мне это обсуждать? Это решение руководства. Что я могу с этим сделать? Я просто выбрал такой путь.

Почему пошел к Гончаренко, а не к Слуцкому

— В ЦСКА что-то кардинально поменялось. Мы это начали понимать после того, как клуб расстался с Онопко и Овчинниковым.

— Когда я вернулся в ЦСКА, понял, что там все уже не так, как прежде. То есть раньше было ощущение дома, были люди, которые работали в одном направлении. Никто не перетягивал одеяло на себя. Была взаимосвязь. Все настолько спокойно, культурно, что ты реально наслаждался атмосферой, рабочим процессом и отдыхом. Сейчас все немного по-другому. Не знаю... Может быть, это продиктовано временем.

— Но ЦСКА показал худший результат за последние 20 лет...

— Ну что теперь поделать. Думаю, в следующем году будет гораздо лучше. Посмотрим.

— Почему решил войти в штаб Гончаренко? Были другие варианты?

— Имелись предложения из первой лиги, не буду их называть. И были предложения от Леонида Викторовича [Слуцкого] и Виктора Михайловича [Гончаренко]. Где-то две недели я выбирал.

— Почему Слуцкий проиграл?

— Потому что в «Рубине» уже готовая команда со своим тренерским штабом, почерком. Я там в принципе всех хорошо знаю. А мне хотелось чего-то нового, начать все с чистого листа, когда ты набрал командочку. Новый коллектив, атмосфера, вливание в нее. Это же интересно! Мне это невероятно нравится. В «Краснодаре» потрясающие ребята, которые двигаются к одной цели после не очень удачного сезона. Интересно попробовать сделать эту команду чемпионом. Кроме того, считаю, мне есть, чему поучиться у Виктора Михайловича. Хочется получить еще знаний.

Работа в первой лиге? Все впереди

— А не было желания окунуться в первую лигу и прочувствовать все нюансы самостоятельной работы тренера?

— Конечно, еще окунусь. Придется. Но не сейчас. Я ни в коем случае не говорю, что не пойду работать в первую лигу или во вторую. Скорее всего, пойду. Но сегодня хочется посмотреть изнутри, как это все работает на высоком уровне, понять для себя определенные тренерские концепции.

— Гончаренко нормально расстался с ЦСКА? Или со злобой?

— Да все с ЦСКА расстаются более-менее нормально. И я хорошо уходил, адекватно.

— Но Гончаренко несколько раз уходил из ЦСКА...

— Тоже бывает. Это вы еще просто не знаете историй про предыдущих тренеров. Я много чего видел, когда специалисты после игры хотели подавать в отставку, а на следующий день вновь руководили тренировочным процессом. Нормально все.

— Есть мнение, что Гинер никогда бы не вернул Гончаренко после его отьезда в Минск...

— Вопрос в другом. Прошло бы это все в тишине либо вылилось бы в прессу.

— В итоге все вылилось.

— Такое время сейчас. Все выливается.

Дивеев может стать игроком мирового уровня, а у Васина только одна проблема



— Поговорим о защитниках. Твое мнение о Дивееве?

— У Дивеева очень хорошие данные. Физические кондиции, игра головой, первый пас, возраст. Возможно, ему надо немного похудеть. Но по своему потенциалу и качествам он может реально вырасти в игрока мирового класса.



— Мирового?

-Да. Но здесь, как правило, все зависит от футбольного интеллекта. От того, как он будет выполнять тактические требования тренера.

— Есть понимание, что после вашего поколения у нас нет защитников...

— Да так всегда говорили. Когда уходили Онопко или Горлукович, было то же самое. Подождите. Еще вырастут. Есть Евгеньев, есть Дивеев. Подождем.

— Кайю и Виктор Васин. Кто из них попал бы в твою символическую сборную?

— По привозам или все-таки действительно по игре? Витя Васин — очень хороший футболист. И когда мы заканчивали, он по своему уровню был прямо за нами, если сравнивать его с остальными игроками обороны премьер-лиги. Единственные его проблемы — это травмы. После них он очень тяжело восстанавливался. Но сейчас он вроде выправился, во второй части сезона играл. Но нужно понимать, что после тяжелых травм, чтобы вернуть себе оптимальную форму, порой нужно год или полтора.

— А Кайю?

— Это абсолютно другой игрок. У него сумасшедшие физические данные. По амплуа он не центральный защитник. Давайте посмотрим, что будет дальше.

Раз мы плохо сыграли на Евро-2016, значит, мы говно

— Почему у Слуцкого не получилось в сборной на Евро-2016?

— В футболе все равно присутствует элемент везения, который невозможно отменить. Ну... Чего-то не хватило. Возможно, немного не были готовы физически. Немного налажали. Весь ориентир был сделан на футболистов ЦСКА. Но они не смогли выдержать нагрузки в сборной. Кроме того, наверное, стоит говорить и о коллективе...

Станислав Саламыч, например, первым делом попытался отстранить от сборной тех людей, которые могут негативно влиять на атмосферу внутри.

— А Слуцкий этого не сделал?

— Наверное, все-таки по неопытности не сделал, да. Сборная — это коллектив. И ты не можешь быстро разобраться в человеке, ты должен пройти с ним определенный путь.

— Но он же вызвал сильнейших?

— Ну да. Но это не значит, что ты можешь из этих сильнейших игроков сделать хороший, единый коллектив. Каждый футболист амбициозен, хочет обязательно играть в основном составе. Есть ребята, которые, когда попали в состав, считают себе сильнее и умнее всех в мире.

— А можешь привести примеры?

— Ну вы же читали об этом в прессе. Ситуация, когда каждый считает себя незаслуженно не включенным в основной состав. Это происходит постоянно. Но с такой проблемой надо как-то бороться. Кроме того, сказалось эмоциональное состояние Слуцкого. Совмещение постов, наверное, никогда не давало плюсов сборной. Леонид Викторович был реально выхолощен после победы ЦСКА в чемпионате. В итоге не смог добавить сборной новых эмоций. Сказалась моральная усталость...

— Но ведь Слуцкий считается сильным психологом.

— Я уже сказал про выхолощенность и усталость от совмещения постов.

— Твоя реакция, когда появилось интервью Слуцкого, где прозвучала фраза «мы говно»,

— Ну... Ничего страшного.

— Было обидно?

— Почему? Когда ты проигрываешь, ты должен иногда говорить себе правду. Должен понимать, что ты делаешь и где ты находишься. Если мы выступили плохо, значит, на тот момент мы...

— Но ты же не можешь про себя сказать, что ты говно?

— Почему? Я могу. Для меня это нормально. Мы выступили на турнире плохо, значит, в тот момент мы были говном. Мы говно. Мы плохо прошли тот путь, мы играли говняно. Все просто и лаконично.