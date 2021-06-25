Интервью с новичком «Ростова».

В июне Игорь Калинин перешел из «Урала» в «Ростов». В своей карьере он поиграл на Украине, сменил паспорт с украинского на российский, а также выступал в «Краснодаре» и «Динамо».

Также Калинин запомнился резким выпадом в адрес комментатора «Матч ТВ» Александра Неценко в перерыве матча «Спартак» — «Урал». Игорю не понравилось замечание журналиста, что Промес выкручивал ему позвонки. Потом они помирились.

В интервью «СЭ» Калинин жестко высказался о хейтерах, вспомнил эпизод с Неценко, а также рассказал, что думает об отношениях России и Украины.

«Мог прийти на тренировку в «Динамо» не в лучшем состоянии. Были проблемы с режимом»

— Как тебе Ростов-папа?

— Все отлично! Решил перейти в эту команду, как только поговорил с Валерием Георгиевичем. Мы поняли друг друга и заключили контракт.

— А какие были предложения помимо «Ростова»?

— Они были, но смысл об этом говорить? Как только я узнал об интересе «Ростова», другие предложения не рассматривал.

— А как же Григорий Иванов?

— Он спросил меня: «Почему «Ростов»?» Я ответил, что хочу поработать с Карпиным. Плюс мне близок этот город. Викторыч выслушал меня и пошел мне навстречу.

— И не обиделся?

— Не могу знать, обиделся он или нет. Но я думаю, что нет. Все получили то, что хотели.

— Карпин был главным фактором, почему ты перешел в «Ростов»?

— Мне нравится то, как все устроено в клубе. За последние годы я ни разу не слышал, что в руководстве «Ростова» какой-то конфликт. Здесь все выстроено до мелочей, и у всех одна цель. Плюс мне нравится город, климат. А Валерий Георгиевич — один из главных факторов, почему я здесь.

— Что тебе сказал Георгич?

— Сказал: «Мы тебя ждем. Будет играть сильнейший, от тебя все зависит».

— Появилась информация, что за тебя заплатили 600 тысяч евро. Стоишь ли ты столько, как думаешь?

— Если заплатили, то стою, видимо. Но такую цифру в первый раз слышу.

— Тебе не обидно, что ты не остался в «Динамо»?

— Я не скажу, что с детства за «Ростов», но я хотел оказаться именно здесь. А «Динамо»... У меня остался осадок. Но вопросы не к клубу, а к себе. И сейчас я хочу играть именно в Ростове, а не в Москве. Мне обидно за то, как я относился к тренировочному процессу в то время.

— А со Шварцем был разговор?

— Я общался с ним как-то на игре в эпизоде. Он мне что-то сказал на английском и все.

— То есть варианта вернуться в «Динамо» не было?

— Мы это не обсуждали.

— Не остался, потому что так решило «Динамо» или ты сам?

— У меня не было такого, что я хочу всеми правдами и неправдами вернуться в Москву. Но и не было такого, что руководство меня хотело видеть в команде. Да, зимой были разговоры, что мы за тобой следим. Но никакой конкретики не было. Да и я не могу отвечать за руководителей «Динамо», как они видели эту ситуацию. Но я не думаю, что они горели желанием меня вернуть.

— У тебя сейчас новый период в жизни. Расскажи крейзи-историю из «Динамо». Что там было не так?

— Конкретной истории не было. Просто я неправильно расставлял приоритеты. Футбол у меня был не на первом месте.

— А что было на первом месте?

— Развлечения. Все, кроме футбола. А мне всего лишь нужно было играть и тренироваться. И все было бы на своих местах. В «Урале» я стал стабильно играть. Да, что-то не нравилось, но в целом неплохо провел сезон в Екатеринбурге.

— Ты мог прийти на тренировку «Динамо» не в лучшем состоянии?

— Да. Были проблемы с режимом, но это уже все в далеком прошлом. Сейчас же у меня есть семья. И она мне намного важнее, чем какие-то наслаждения.

«После флеш-интервью с Неценко морду никто не собирался бить. Если такое повторится, то отреагирую так же»

— Неценко на флеш-интервью задел тебя фразой про позвонки. Спустя время ты понимаешь, что в чем-то переборщил с реакцией?

— Я переборщил лишь в том, что после того как мы с Сашей пожали руки, я сказал, что если бы мы были во дворе, то... Этого не нужно было говорить, потому что мы уже уладили вопрос. Вот это не было красиво с моей стороны. А во всем остальном я бы сделал все то же самое. Если так уж разбираться, то Саша был неправ. А я был неправ в том, что после драки кулаками не машут. Потом я ему позвонил и сказал, что именно в этом эпизоде был неправ. Когда я неправ, то без проблем могу извиниться.

— А дальше?

— А дальше стали это все размусоливать... Мне это уже не было интересно, кто там что писал. Мое дело — выходить на поле и доказывать все своей игрой.

— А какая была реакция у Григория Иванова?

— Он же понимает, что я эмоциональный человек. Зачем после игры спрашивать и трогать...

— Во время интервью с Неценко было желание резко наехать? Мол, ты что базаришь-то?

— Я понимал, что нас смотрят люди. А если еще и дам леща в перерыве... (Смеется.) И если разбирать тот момент, то я бы не сказал, что меня развернул Промес. Позвонки крутят, когда человек разворачивается в одну сторону, потом в другую и резко уходит. А в том эпизоде я сделал выпад широкий, а он убрал ногу и ударил. Ну, человек 20 миллионов евро стоит... Посмотрим, как он в следующий раз так сделает.

— А ты увидел у Неценко страх в глазах?

— Кстати, он нормальный парень. Подошел и адекватно извинился. Претензий сейчас к нему нет. Мы пожали руки и закрыли на этом тему.

— А как он подошел? Сказал, что неправильно подобрал слова?

— Я говорю: все ок, бывает. Ничего страшного, все мы ошибаемся. Да и морду друг другу никто не собирался бить.

— Можно сделать вывод, что данная ситуация положительно повлияла на тебя с точки зрения пиара?

— Говорят же: плохого пиара не бывает. Но если честно, то мне без разницы вообще. Критерий узнаваемости футболист должен заслуживать на поле. А эта история... Ну да, стали больше говорить. Но меня нет в тех же соцсетях. Мне это сейчас все неинтересно. А диванные критики... Мне их мнение без разницы.

— Если в следующий раз один из журналистов будет так же разговаривать, как Неценко, то твоя реакция повторится?

— Думаю, такой ситуации больше не будет, потому что флеш-интервью я больше не хочу давать. Да и вообще я редко общаюсь с журналистами. Но если такая ситуация будет, то я отреагирую так же. И нужно быть идиотом, чтобы такое повторить.

— Для тебя каждое следующее противостояние с Промесом будет принципиальным?

— Для меня принципиально каждое противостояние. А с Промесом всегда интересно играть. С такими игроками ты понимаешь свой уровень. Но если отвечать на вопрос, то да, встреча с Квинси будет принципиальной. Обычно у нас футболисты делают один замах, потом второй, а ты в это время уже перестроился сто раз. А Промес сделал все на раз-два и пробил.

— Какой из мемов тебе больше понравился?

— Видел мем с моей фотографией и фразу: «Че смеешься?» Про другие особо не слышал. Но я тоже могу над собой посмеяться. Все нормально.

— Тебя после случая с позвонками характеризуют как какого-то героя из «Бойцовского клуба». Как часто ты дрался в своей жизни?

— Очень часто. Наверное, как и все пацаны, которые во дворе выросли. Всегда мог за себя постоять. Когда-то получал, когда-то мог сам надавать. Сейчас уже нет, кулаками ничего не решается.

«Мне в 13 лет почти жрать нечего было. Пельмени ел 7 дней в неделю. И даже после этого напишут, что я зажравшийся»

— Ты родился на Украине, но имеешь российский паспорт. За кого больше переживал на Евро?

— За Россию, конечно. У меня все родители — русские. Я даже не выбираю. Естественно, что я переживаю за Россию. Но мне интересно наблюдать и за Украиной.

— А если Россия и Украина встретятся?

— То буду болеть за Россию. Во-первых, я сам могу попасть в сборную России. И для меня это — цель номер один. Я все для этого буду делать.

— А по юношам остались украинские футболисты, которые сейчас играют за национальную команду?

— Зинченко, Яремчук, Соболь, Матвиенко. С Малиновским и Караваевым были в «Заре». Много ребят, на самом деле. Беседин еще.

— А ты с кем-то из них общаешься?

— Общаюсь с Витьком Коваленко только. Иногда с Эдиком Соболевым списываемся.

— Ты впечатлен тем, как Саша Зинченко с самых низов добрался до финала ЛЧ?

— Он действительно большой молодец и профессионал. Саша — пример того, как надо относиться к футболу. Сколько он раз мог уйти в аренду? Но решил остаться в «Сити», где футболистов за 50 миллионов покупают. Саня — красавчик!

— От всех этих ребят не было негатива в плане того, что вот мы вместе играли на Украине, а ты выступаешь в России?

— Нет. Те люди, с которыми я общаюсь, вообще не делят Россию и Украину. Для меня это два братских народа. Считать друг друга врагами для меня неприемлемо.

— Логика такая: ты родился на Украине, но при этом поддерживаешь сборную Россию. Ты же знаешь, какие комментарии пишут?

— Да пусть пишут. Когда я поменял гражданство, то мне тоже писали и угрожали. Пусть пишут, если им делать нечего, кроме того, как строчить эти мерзкие сообщения.

Поэтому я и удалился из этих всех сетей. Там такие слова, которые я бы даже врагу не сказал... А там еще и пишут люди, которые с человеком лично не знакомы, но начинают выливать на него столько ненависти. Почему у нас такие люди? Почему не порадоваться? Да, человек получает такую зарплату, но она же не с неба падает.

— Неприятно.

— Никто же не знает, что парень уже в 13 лет уезжает в интернат от родителей. Мне лично там почти жрать нечего было. Пельмени ел 7 дней в неделю! И даже после этого интервью критики напишут, что я зажравшийся.

— Почему Игорь Калинин решил, что нужно выступать за Россию, а не Украину?

— Мне было 19 лет. Потом еще началась война. Тяжело было бы играть на Украине и при этом ездить в Крым к маме и бабушке. Для меня моя семья — это главное в жизни, поэтому я выбрал Россию.

— На одном из львовских фестивалей обещали выдавать по 100 бокалов пива за голы в ворота России. Возмущает?

— Это неприятно и неправильно. Но и нельзя всех чесать под одну гребенку. Там может 300 человек собраться, а население в стране — миллионы. Но если они хотят так напиться, то дай бог им здоровья.

«Галицкий специально прилетел на вертолете, чтобы со мной познакомиться»

— Сергей Галицкий — самый крутой человек, которого ты встречал?

— До моего знакомства с Арташесом Владимировичем (Арутюнянцем, президентом «Ростова». — Прим. «СЭ») — да. Таким людям надо памятники ставить. Он очень вовлечен в процессы клуба.

— Можешь привести пример?

— Когда подписал контракт, то у меня была проблема с визой, и я в тот момент тренировался с «Краснодаром-2». Так Галицкий специально прилетел на вертолете, чтобы со мной познакомиться.

— Говорят, он вмешивается в тренерскую работу.

— Такого не знаю. Он переживает за каждого футболиста, но я не помню, чтобы он говорил, кого в состав ставить.

— Он давал советы?

— К сожалению, я к его советам не прислушивался. Он говорил мне просто играть в футбол.

— Ты работал с Мусаевым в «Краснодаре». Каким он запомнился?

— Молодой, постоянно учился и не стоял на месте.

«Я не буду ходить и говорить всем: «***, вот ******». У него крутая тачка, а я, лох, езжу на такой»

— Мусаева подкалывают на тему того, что он одевается в Gucci. При тебе тоже такое было?

— А что в этом такого? Человек любит стильно одеваться. Он заработал это своим трудом. Многие говорят еще о машинах, на которых футболисты ездят... Но вы посмотрите на Instagram любого европейского футболиста: все ездят на «Урусах» («Ламборгини». — Прим. «СЭ»), огромные цепи и куртки по 500 тысяч рублей! А это человек из условного «Твенте». Здесь же человек просто худи Gucci надел, все.

— Менталитет такой.

— Ну да. Не понимаю этого! Например, Кокорин выкладывал машину, на которую он заработал честным трудом. Что в этом плохого? Я не могу понять.

— Тут еще дело в общем достатке народа. Там, где футболист из «Твенте», народ может позволить себе больше, чем у нас.

— Возможно, но почему у нас люди так реагируют? Кто человеку мешает пойти работать на престижную работу? Если я вижу, что у кого-то что-то есть, а у меня нет, то я сделаю все для того, чтобы у меня это было. И не буду ходить и говорить всем: «*** (блин), вот ****** (гомосексуал)». У него крутая тачка, а я, лох, езжу на такой. Или он такой ****** (фиговый), денег наворовал. Нет, значит, я пойду тренироваться или еще что-то делать.

У нас же много людей сидят и думают, что вот этот ****** (урод), потому что у него крутая тачка или часы. Потом он же к другому подходит и говорит, что футболист по мячу попасть не может, а при этом у него такие машины и квартиры.

— Есть люди, которые везде могут заработать, а есть те, кто просто профессионал своего дела. Например, учителя.

— Я про учителей не говорю. Быть учителем — это адский труд. То же самое и врачи. Очень уважаю эти профессии. Но условный учитель в Голландии получает 3 тысячи евро. А сколько у них продукты стоят? Они получают такую зарплату, но и тратят больше.

— При этом ездим отдыхать мы примерно за те же деньги, но пенсионеры у нас позволить себе такой отдых не могут.

— У меня бабушка сама плакала оттого, что работала 20-30 лет на Севере, а ей сделали пенсию 8 тысяч рублей! Не представляю, как можно выжить на 8 тысяч рублей. Только это же не вина футболистов, футболист не забирает ничьи деньги. Я не хожу и их не ворую.

Родители ведь тоже читают все эти: «Да чтоб он сдох» или «Чтоб его сбила лошадь». Мне все равно, но моя мама это читает. Ей это неприятно.

К тому же если ты, например, занимаешься благотворительностью, то ты же не будешь об этом кричать и устраивать показуху. Люди не знают, но практически все футболисты занимаются благотворительностью. Просто они этого не афишируют.

«Иванов говорит: если ты, не дай бог, где-то выпьешь, то я тебя закину в багажник и отвезу в лес»

— Можешь вспомнить историю про Григория Иванова, которая тебя удивила?

— Когда переходил, то все прекрасно понимали, какой я человек и что у меня были проблемы с характером.

Я сыграл игру, отдал две голевухи, и затем была встреча. Сели я, агент, Владимирович (Парфенов. — Прим. «СЭ») и Викторович (Иванов. — Прим. «СЭ»). И Григорий Викторович мне говорит: «Мы тебя берем. Но если ты, не дай бог, где-то выпьешь, то я тебя закину в багажник и отвезу в лес».

— Он же это говорил с иронией?

— Судя по тому, как он это говорил, могло быть и не с иронией! Наверное, все же шутил, но кто знает? (Смеется.) В любом случае, судьбу я не испытывал.

— Какие отношения у тебя с ним были?

— Хорошие. Он же мог не отпускать меня в «Ростов», но сдержал свое слово.

— Все футболисты по-своему воспринимают Григория Викторовича на скамейке. Как это было в твоем случае?

— Он мне никогда не пихал. Кричит на скамейке и кричит — для меня ничего не поменялось. Но какие-то футболисты сильно переживают, на них это давило.

— Какое было самое его яркое выступление в раздевалке?

— То, что было в раздевалке, остается в раздевалке. Много было всего. (Смеется.)

— После игр с «Зенитом» он был наиболее эмоционален?

— Нет, после игры с «Химками» в Кубке России.

— Он же тебя еще разыграл на 1 апреля в ролике для клубного канала. Сказал, чтобы ты снялся в рекламе, связанной с позвонками.

— Да, развел меня! Он еще и попал вовремя, потому что в это время на сборах была ситуация одна. Чуть не подрался тогда. Так получилось еще, что я вообще забыл про 1 апреля.

— Какая ситуация?

— Да мелкая. Просто все так наложилось. Но получилось прикольно.

— Можно сказать, что тот разговор с Григорием Викторовичем повлиял на твою карьеру?

— На меня повлияло то, что все клубы, которым меня предлагали, говорили: «Хороший футболист, но у него проблемы с дисциплиной». А потом я поехал в «Тамбов». И мне просто стыдно стало, что я был в «Динамо» и «Рубине», а мне уже в «Тамбове» говорят: «Он хуже всех, кто у нас есть». Но как так-то, **** (блин). После этого дал себе слово, что на первом месте у меня будет футбол.

Блиц

— Ждать ли Игоря Калинина на следующем ЧМ?

— Да.

— Круче Галицкий или Иванов?

— Сергей Николаевич.

— Русские и украинцы — братья?

— Конечно.

— Главная ошибка Игоря Калинина?

— Переход в «Динамо».

— Что бы ты изменил в своей жизни пять лет назад?

— Никогда бы не пробовал алкоголь.

— О чем мечтает Игорь Калинин?

— Попасть в сборную.