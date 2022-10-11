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Инсайды

11 октября, 14:45

Как изменится «Локомотив»: вместо Плутника — Нагорных, новый тренер — Галактионов?

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Инсайды «СЭ».

0:4 от «Сочи» окончательно закрыли проект с немецкой стратегией «Локомотива». Ее разрабатывали под Ральфа Рангника, затем передали доверенным лицам топ-менеджера. А заканчивали со спортивным блоком, который уволили в полном составе через 15 минут после финального свистка на «Фиште».

Ключевой вопрос последних дней — чем завершится новая борьба за власть и как распределится влияние в офисе «РЖД Арены». С момента кадровых изменений в «Локомотиве» в медиа писали о проведенных переговорах Александра Плутника с Сергеем Юраном. Источники, близкие к РЖД, сообщали о приходе тандема Юрия Семина и Бориса Ротенберга, который рассматривался в роли спортдира — об этом сценарии в кулуарах говорили давно (впервые — когда Борис еще официально не завершил карьеру), но каждый раз план срывался.

Борис Ротенберг и&nbsp;Юрий Семин. «Семину нужны эффективные ассистенты. Но какой опыт у Ротенберга?»

Тем не менее, по моим данным, контакты с Семиным были. Но перспективы изначально вызывали сомнения из-за отношений между тренером, со скандалом покинувшим «Локо» весной 2020-го, и главой РЖД Олегом Белозеровым, который согласовывал то решение. Да и при сохранении в структуре клуба фигур Плутника и Леонченко возвращение Юрия Палыча было представить нереально.

Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Семин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Хотя оно и вписывалось в логику назначения нового специалиста, которого, в идеале, должен выбирать спортивный директор. А его в «Локомотиве» тоже нет. При связке Семина и Ротенберга такого вопроса бы не возникло в принципе — Юрий Палыч высоко оценивал менеджерский потенциал экс-футболиста (причем делал это публично), а значит, был готов работать с Ротенбергом-младшим — что в случае последних взаимоотношений тренера и руководителей «Локомотива» немаловажно.

Томас Цорн (в&nbsp;центре) и&nbsp;Ральф Рангник (справа). В «Локо» проворачивали аферу века. Теперь клуб ждет борьба за власть?

Помимо тренерского штаба, в клубе изменится вертикаль управления. По данным «СЭ», должность председателя совета директоров может покинуть Александр Плутник. А его место займет Юрий Нагорных — директор департамента коммуникаций РЖД, экс-член совета директоров «Локомотива» (2019—2021), а также бывший замминистра спорта РФ.

Должность спортивного директора «Локомотива» при этом будет упразднена. Управление этим блоком перейдет Владимиру Леонченко, а работу генерального директора, как и ранее, будет контролировать совет директоров. Важная деталь: Леонченко с этого момента будет составлять контракты с новыми экономическими ограничениями. При Плутнике «Локомотив» не подписывал футболистов на оклады выше 1,5 миллиона евро в год. Новый потолок зарплат в команде сократится до 1 миллиона.

Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Михаил Галактионов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

В ближайшее время клубу предстоит окончательно определиться с новым главным тренером. Источники, близкие к «Локомотиву», утверждают, что «им не окажется никто из списка тех, кто фигурировал в СМИ в последние дни», а самая вероятная кандидатура — Михаил Галактионов, для которого этот шаг станет мощным карьерным рывком.

Летом тренер молодежной сборной России сменил Александра Кержакова в «Нижнем Новгороде», а теперь может перебраться в Черкизово — вытаскивать самый проблемный топ-клуб лиги из глубочайшего кризиса.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Юрий Семин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
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Зенит

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Локомотив

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