Как изменится «Локомотив»: вместо Плутника — Нагорных, новый тренер — Галактионов?

Инсайды «СЭ».

0:4 от «Сочи» окончательно закрыли проект с немецкой стратегией «Локомотива». Ее разрабатывали под Ральфа Рангника, затем передали доверенным лицам топ-менеджера. А заканчивали со спортивным блоком, который уволили в полном составе через 15 минут после финального свистка на «Фиште».

Ключевой вопрос последних дней — чем завершится новая борьба за власть и как распределится влияние в офисе «РЖД Арены». С момента кадровых изменений в «Локомотиве» в медиа писали о проведенных переговорах Александра Плутника с Сергеем Юраном. Источники, близкие к РЖД, сообщали о приходе тандема Юрия Семина и Бориса Ротенберга, который рассматривался в роли спортдира — об этом сценарии в кулуарах говорили давно (впервые — когда Борис еще официально не завершил карьеру), но каждый раз план срывался.

Тем не менее, по моим данным, контакты с Семиным были. Но перспективы изначально вызывали сомнения из-за отношений между тренером, со скандалом покинувшим «Локо» весной 2020-го, и главой РЖД Олегом Белозеровым, который согласовывал то решение. Да и при сохранении в структуре клуба фигур Плутника и Леонченко возвращение Юрия Палыча было представить нереально.

Юрий Семин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Хотя оно и вписывалось в логику назначения нового специалиста, которого, в идеале, должен выбирать спортивный директор. А его в «Локомотиве» тоже нет. При связке Семина и Ротенберга такого вопроса бы не возникло в принципе — Юрий Палыч высоко оценивал менеджерский потенциал экс-футболиста (причем делал это публично), а значит, был готов работать с Ротенбергом-младшим — что в случае последних взаимоотношений тренера и руководителей «Локомотива» немаловажно.

Помимо тренерского штаба, в клубе изменится вертикаль управления. По данным «СЭ», должность председателя совета директоров может покинуть Александр Плутник. А его место займет Юрий Нагорных — директор департамента коммуникаций РЖД, экс-член совета директоров «Локомотива» (2019—2021), а также бывший замминистра спорта РФ.

Должность спортивного директора «Локомотива» при этом будет упразднена. Управление этим блоком перейдет Владимиру Леонченко, а работу генерального директора, как и ранее, будет контролировать совет директоров. Важная деталь: Леонченко с этого момента будет составлять контракты с новыми экономическими ограничениями. При Плутнике «Локомотив» не подписывал футболистов на оклады выше 1,5 миллиона евро в год. Новый потолок зарплат в команде сократится до 1 миллиона.

Михаил Галактионов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В ближайшее время клубу предстоит окончательно определиться с новым главным тренером. Источники, близкие к «Локомотиву», утверждают, что «им не окажется никто из списка тех, кто фигурировал в СМИ в последние дни», а самая вероятная кандидатура — Михаил Галактионов, для которого этот шаг станет мощным карьерным рывком.

Летом тренер молодежной сборной России сменил Александра Кержакова в «Нижнем Новгороде», а теперь может перебраться в Черкизово — вытаскивать самый проблемный топ-клуб лиги из глубочайшего кризиса.