Эксклюзивный разговор с специалистом сине-бело-голубых по физподоготовке Андреа Сканавино, в котором затронуты не только актуальные вопросы по клубу, но и глобальная тема борьбы с COVID -19

В России активно идет процесс вакцинации населения от коронавируса. Не остаются в стороне и представители футбола: например, уже сделали прививки президент РФС Александр Дюков и главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

— Конечно, вакцинирование снижает риски, поэтому, на мой взгляд, это правильное решение для тех, кто является частью команды, — сказал Черчесов «СЭ» после процедуры. — Знаю, что уже привились главный врач, менеджер и пресс-атташе национальной команды. Что касается игроков, то здесь важно мнение как их самих, так и клубов, за которые они выступают. Мы не можем заставить человека вакцинироваться против его воли. Поэтому пусть каждый решает самостоятельно. Но наша задача — иметь замену на тот случай, если чей-то тест во время сбора окажется положительным.

С обсуждения этой темы начался и разговор со Сканавино.

— Как ковид может повлиять на игроков?

— Для начала важно понимать, есть симптомы или нет. Все ситуации разные. Но замечено, что у тех, кто перенес это заболевание, учащается сердцебиение, когда они приступают к физической активности. Даже если все шло бессимптомно. Это означает, что им потребуется больше времени на достижение пика формы. И мы должны с умом подходить к подготовке пропустивших первый сбор из-за ковид Дзюбы и Лунева, не форсировать восстановление. Это не обычная простуда. После гриппа игроки обессилены, им нужно как минимум несколько дней. Но восстановление после COVID-19 идет немного дольше.

— Как вы относитесь к идее вакцинировать всех футболистов и тренеров лиги?

— Она хорошая. Это единственный путь, чтобы футбол двигался дальше. Очень важно, чтобы все игроки, тренеры и работающие в футболе люди были привиты. Но я понимаю, что это еще и вопрос морали. Любая вакцина подразумевает, что ты станешь на 100 процентов защищен. На мой взгляд, лучше дать возможность всем привиться, тогда футбол скорее вернется к нормальной жизни.

Важно, чтобы спорт не останавливался, — и не только для взрослых, но и для детей. У меня есть два сына, и из-за ситуации с коронавирусом им в Италии сложно заниматься. Вакцина в стране есть, но процесс идет очень медленно. Мальчики сидят дома перед компьютером, и это не очень хорошо.

— Целый год у «Зенита» не было полноценных сборов. Как это повлияло на физическое состояние футболистов в конце прошлого года?

— К концу года все игроки устали. У них не было никакого отдыха с июня по декабрь, психологически всем тоже было тяжело. И в режиме самоизоляции мы сохраняли связь с футболистами, не останавливали тренировки, только эти занятия были на дому. Конечно, игроки хотели побыть со своими семьями, уделить внимание личной жизни. И нужно отметить, что футболисты отдохнули и были рады вернуться к работе на тренировочном сборе. Сейчас сложно говорить о пике физической готовности игроков, ведь не прошло и месяца после выхода из отпуска. Но тренерский штаб делает все, чтобы футболисты были готовы к финальному этапу сезона. Наступило странное время: мир поменялся, и мы должны были адаптироваться к этому вместе со всеми. Сейчас побеждают те, кто лучше и быстрее адаптировался к новой ситуации.

— Чем эти сборы отличаются от сборов прошлой зимы?

— Разница в коронавирусе. С ковидом тяжелее проводить товарищеские матчи, чем на тренировочных сборах доковидных времен. Мы так же усердно работаем, но уделяем большее внимание собственному здоровью. Это касается происходящего не только на поле, но и за его пределами. Сейчас особенно важно просто быть здоровым.

— «Зенит» часто проводит матчи в последний день сбора — так будет и сейчас. В чем особенности проведения игр в последний день сбора?

— Разумеется, в играх всегда существует риск получить травму, но в то же время футболисты получают игровую практику, пусть это и контрольные встречи. А в последний день сборов игроки будут максимально приближены к той форме, в которой подойдут к первому официальному матчу.

— На сборах у «Зенита» хватает мелких травм. У кого из игроков есть риск пропустить матч с «Арсеналом» 20 февраля?

— Надеюсь, все игроки будут готовы. Но я хочу подчеркнуть, что такие вещи — обыденность. Футболисты отдыхали месяц, а затем почти сразу начали тренироваться по два раза в день. Даже обычный ушиб может выбить игрока из строя на несколько дней. Конечно, кто-то во время отпуска продолжал работать, но и тут тоже есть риск — накапливается усталость, а с ней и повышает риск повреждения. Но мы все работаем над тем, чтобы к матчу с «Арсеналом» все футболисты «Зенита» были здоровы.

— В каком состоянии Азмун? Когда он вернется на поле?

— Сердар очень хорошо отработал первый сбор. Но, как я говорил, во время матчей всегда сохраняется вероятность получить травму. Азмун работает, чтобы быстрее вернуться.

— В каком сейчас состоянии Дзюба и Лунев? Насколько серьезно они отстают от партнеров по форме?

— Они присоединились к команде только на втором сборе. Соответственно, наберут форму позже остальных. Они втягиваются в рабочий процесс постепенно, невозможно за такой короткий отрезок достичь тех же кондиций, что и все остальные. Нужно терпение, и Дзюба с Луневым обязательно наберут форму. Хочу напомнить, что сезон — это не только одна игра. Мы понимаем, что на старте года не все будут в отличной форме, и это нормально.

— Была ли у Дзюбы с Луневым индивидуальная программа во время первого сбора для работы на дому?

— У них была та программа, которую мы составляем игрокам на время отпуска. Но это необязательная программа: в зависимости от состояния футболисты могут выбирать, что делать.