«У нас не Швейцария! Мы за гладкий чемпионат». Интервью гендиректора «Ахмата» Айдамирова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров разнес проект РФС по реформированию российского футбола.

— Проект РФС о реформировании нашего футбола подразумевает увеличение прибыли для клубов. Что вы об этом думаете?

— Каким образом клубы будут получать больше денег? О чем они вообще говорят?

— Говорят о том, что каждый матч будет иметь значение для чемпионата, что вызовет повышенный зрительский интерес. Все это приведет к увеличению доходов.

— Во-первых, у нас не Швейцария. Какая швейцарская система? Мы за гладкий чемпионат и давно об этом говорим. Посчитали нужным нанять голландскую компанию — наняли. Но зачем изобретать велосипед? Во-вторых, мы говорим о доходности и о зрелищности матчей. А каким образом они собираются ее увеличивать? Посмотрите, как в прошедшем сезоне играл «Урал» с «Локомотивом» в последнем туре. И как мы играли со «Спартаком» со множеством травмированных игроков. О чем мы говорим?

— Подобные преобразования для российского футбола не нужны?

— Развивать нужно детский футбол, а не швейцарскую систему. Если так нужна эта система, то сделайте чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга, и достаточно будет.

— А остальные?

— Остальные не нужны, вы что. Они же не приносят так много денег. Мы же все рассуждаем о деньгах, о зрелищности. Большим московским клубам и питерским вся эта система выгодна. У них платежеспособность населения на соответствующем уровне. Спонсорская поддержка и все остальные преференции. Какая швейцарская система? Мы хотим вообще убить региональный футбол? Если футбол нам не нужен в регионах — значит, не нужен.

Ахмед Айдамиров. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— РФС порекомендовали убрать количественное ограничение на иностранных футболистов. Действительно ли это сейчас оправдано?

— Все, что создано искусственно, — вредит. Конечно, я против лимита. Нужна свободная конкуренция, где все между собой соревнуются.

- Hypercube заявляют, что при подготовке проектов они обращались в клубы. Было ли подобное в «Ахмате»?

— Мы с самого начала высказали свою позицию. Мы за гладкий чемпионат. Голландцы, может, не до конца понимают нашу ситуацию. У нас команда не успеет выйти в РПЛ, так уже возникают финансовые проблемы. Давайте жить в российских реалиях. Конечно, московские клубы будут в более привилегированном положении, чем региональные. Любого талантливого мальчишку сразу забирают московские академии. А потом мы собираем всех игроков по арендам и пытаемся их заиграть у себя.

— А что в таком случае остается делать?

— Если мы хотим принизить региональный футбол, то нужно слушать голландцев и жить, как в Швейцарии. Только Швейцария и Россия — это разные истории.

Будет ли реформирован российский футбол? Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Если РФС все-таки начнет реализацию проекта реформы, то как в этом случае поступит «Ахмат»?

— Если будет реализовывать, то мы и озвучим свою позицию. Зачем бежать впереди паровоза? Мы свою позицию знаем — это не протест. Мы с коллегами общаемся. Мы, наверное, что-то тоже понимаем в организации футбольного хозяйства, если пришли к такому выводу. Говорят о том, что зрелищность падает из-за проходных матчей. Где это было-то?

— Например, последний тур прошлого сезона, когда «Зенит» сыграл с «Тамбовом». Матч, который ничего не решал.

— Слушайте, «Зенит» — это укомплектованная команда, которая имеет самый большой бюджет. Так получилось. И что, теперь необходимо перекраивать чемпионат из-за этого?

— Считают, что да.

— Это голландцы так считают, а мы по-другому. Мы считаем, что необходимо повышать привлекательность всей лиги из-за спонсорских контрактов и увеличения доли ТВ-трансляций. Чем и занимаются все команды совместно с президентом лиги.