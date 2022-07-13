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Каттани предал «Спартак» и Абаскаля. Бегство красно-белых итальянцев продолжается

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Лука Каттани.
Фото «СЭ»
Максим Алланазаров — о причинах ухода спортивного директора столичного клуба и трансферной кампании спартаковцев.

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани покинул клуб по собственному желанию. По моей информации, итальянец решил уйти во многом из-за санкций ФИФА, наложенных на наш футбол. Каттани посчитал, что его связи в такой ситуации не имеют смысла. Еще одной причиной ухода стала громоздкая структура клуба с большим количеством согласований при принятии тех или иных решений. Каттани хотел получить более обширные полномочия, чтобы иметь возможность самому принимать решения в сложившейся форс-мажорной ситуации.

Лука Каттани. Каттани прокомментировал свое решение уйти из «Спартака»

Каттани, назвав вещи своими именами, кинул «Спартак» вслед за Паоло Ваноли. В слова о семейных обстоятельствах и прочую ванильную ерунду может поверить только дурак. Уже бывший спортивный директор красно-белых продемонстрировал полное неуважение к Леониду Федуну, сотрудникам клуба, команде и тренеру, которого он зачем-то приволок в Россию, когда те самые санкции уже были наложены. Что теперь будет делать бедолага Абаскаль, на кого он будет опираться и кто станет его поддерживать? На эти вопросы ответов попросту нет.

В наследство «Спартаку» Каттани оставил несуразного Максимилиано Кофрие, тренера-ноунейма и проходящего бесконечный просмотр Илью Жигулева. Все эти проблемы Каттани с себя скинул, теперь их будут решать другие люди, а сам Лука наконец-то сможет перевести дух и спокойно отдохнет где-нибудь в Европе. Близкие к клубу люди говорят, что у Каттани и генерального директора Евгения Мележикова были, мягко говоря, непростые отношения, но это уже не имеет никакого значения.

Флаг &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» не будет назначать спортивного директора до зимы

Что будет со «Спартаком» дальше? Вряд ли сегодня кто-то с уверенностью может сказать, что Абаскаль приведет команду к успеху, а это значит, что в недалекой перспективе клуб снова будет искать тренера. Лучшим вариантом в такой ситуации лично мне видится Курбан Бердыев, который принес извинения Федуну и сказал, что готов работать в «Спартаке», если такое предложение ему поступит. Спортивный директор? Пока эти функции на себя может взять Артем Ребров. Хуже уже не будет. Да и некуда.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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