Каттани предал «Спартак» и Абаскаля. Бегство красно-белых итальянцев продолжается
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани покинул клуб по собственному желанию. По моей информации, итальянец решил уйти во многом из-за санкций ФИФА, наложенных на наш футбол. Каттани посчитал, что его связи в такой ситуации не имеют смысла. Еще одной причиной ухода стала громоздкая структура клуба с большим количеством согласований при принятии тех или иных решений. Каттани хотел получить более обширные полномочия, чтобы иметь возможность самому принимать решения в сложившейся форс-мажорной ситуации.
Каттани, назвав вещи своими именами, кинул «Спартак» вслед за Паоло Ваноли. В слова о семейных обстоятельствах и прочую ванильную ерунду может поверить только дурак. Уже бывший спортивный директор красно-белых продемонстрировал полное неуважение к Леониду Федуну, сотрудникам клуба, команде и тренеру, которого он зачем-то приволок в Россию, когда те самые санкции уже были наложены. Что теперь будет делать бедолага Абаскаль, на кого он будет опираться и кто станет его поддерживать? На эти вопросы ответов попросту нет.
В наследство «Спартаку» Каттани оставил несуразного Максимилиано Кофрие, тренера-ноунейма и проходящего бесконечный просмотр Илью Жигулева. Все эти проблемы Каттани с себя скинул, теперь их будут решать другие люди, а сам Лука наконец-то сможет перевести дух и спокойно отдохнет где-нибудь в Европе. Близкие к клубу люди говорят, что у Каттани и генерального директора Евгения Мележикова были, мягко говоря, непростые отношения, но это уже не имеет никакого значения.
Что будет со «Спартаком» дальше? Вряд ли сегодня кто-то с уверенностью может сказать, что Абаскаль приведет команду к успеху, а это значит, что в недалекой перспективе клуб снова будет искать тренера. Лучшим вариантом в такой ситуации лично мне видится Курбан Бердыев, который принес извинения Федуну и сказал, что готов работать в «Спартаке», если такое предложение ему поступит. Спортивный директор? Пока эти функции на себя может взять Артем Ребров. Хуже уже не будет. Да и некуда.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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