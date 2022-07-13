Каттани покинул «Спартак». Чао, Лука! Здравствуй, хаос

Жесткая позиция обозревателя «СЭ».

Мнение

Лука Каттани ушел из «Спартака» после полугода работы. Признаюсь, мне жаль, хотя, наверное, такое развитие событий было прогнозируемым. Жаль, потому что итальянец за это время показал себя очень открытым человеком. А как спортивный директор он не боялся брать ответственность, защищая перед СМИ и тренеров, и игроков, и клуб, в котором работал.

Мы достаточно часто общались вне залов пресс-конференций, а потому я не могу вспомнить, какие из его слов произнесены официально, а какие — в приватных беседах. Поэтому обойдусь без цитат. Отмечу лишь, что Каттани не только отлично знал рынок — как российский, так и международный, — но и умел вести переговоры, четко выдерживая свою позицию. Чего только стоят переговоры с «Эльче» по Понсе — сначала зимой об аренде с условием обязательства выкупа, а потом и летом о продаже.

«Наивные дилетанты», — мог бы сказать Каттани пытавшимся прогнуть его испанцам.

С приходом зимой Каттани и Паоло Ваноли у болельщиков красно-белых появилась надежда, что в клубе каждый руководитель направления будет заниматься своим делом. При этом все люди пришли по инициативе Заремы Салиховой — а это означало спокойствие. Во всяком случае, ее нескончаемая энергия больше не была направлена внутрь «Спартака». Под огонь попали «Зенит», судьи, РФС и все остальные. Каттани и Ваноли же трудились относительно спокойно.

Краткосрочный и, наверное, максимальный результат на этом отрезке достигнут: команда выиграла Кубок России. Потом ушел Ваноли. А сейчас и Каттани... И в «Спартаке» снова грядет хаос.

Хаос, потому что и главный тренер, и футболисты, которых привел Каттани, сейчас в недоумении и не понимают, что делать. РПЛ стартует уже через два дня, а человек, убедивший их приехать в Москву, покинул клуб.

Хаос, потому что должность спортивного директора в «Спартаке» лакомая и кандидатов на нее уже сейчас, думаю, человек десять. И рано или поздно кто-то ее займет. А это значит новое перетряхивание состава: покупки, продажи, комиссии, перестройка коллектива и, быть может, смена тренера.

Думаю, в 2023 году Гильермо Абаскаль уже не будет работать в «Спартаке». По не связанным со спортом причинам, разумеется. И это тоже внесет свой вклад в общий хаос...

Красно-белые, похоже, возвращаются в ту же точку, где находились в прошлом августе: без спортивного директора, с тренером, чье будущее туманно, и с четкими перспективами завалить очередной сезон.

Впрочем, быть может, из этого хаоса внезапно родится порядок и мы увидим что-то толковое. В «Спартаке» ведь всегда все случается не благодаря, а вопреки.