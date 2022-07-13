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Сегодня, 11:13

Каттани прокомментировал свое решение уйти из «Спартака»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лука Каттани.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лука Каттани прокомментировал свое решение покинуть пост спортивного директора «Спартака».

«Настало время сказать друг другу «до свидания». Это очень непросто. И поэтому сейчас я хочу вспомнить самый лучший момент. Я говорю о 47-минутном видео, которое подготовили ребята из нашей медиакоманды в конце мая. Оно особенное — тем, что показывает, насколько большую радость испытали все внутри клуба, сделав счастливыми спартаковских болельщиков.
Я никогда не забуду удивительные эмоции, которые пережил, глядя с поля на восторженное красно-белое море на трибунах «Лужников». Георгий, Квинси, Роман, Артем и все остальные полны желания привести «Спартак» к новым победам. И я очень прошу болельщиков: доверяйте им и поддерживайте их!» — написал Каттани в прощальном письме, опубликованном на официальном сайте «Спартака».

Также 40-летний итальянец заявил, что верит в светлое будущее московского клуба.

«Хочу поблагодарить за профессионализм и преданность своему делу игроков, а также всех, кто ежедневно терпеливо и искренне помогал мне в работе. Уверен, что «Спартак» ждет светлое будущее, потому что клубом руководит прекрасный президент. К нему лично я испытываю исключительно любовь и благодарность. Здесь собраны отличные игроки, в том числе молодые россияне с большим потенциалом, сильный тренер, который живет клубом 24 часа в сутки, а также сотрудники, которые честно и профессионально работают в интересах «Спартака». Спасибо вам за все. Лука», — добавил Каттани.

Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года. Сегодня, 13 июля, красно-белые объявили об уходе итальянца из клуба.

Источник: https://spartak.com/news/2022-07-13-proshchalnoye_pismo_luki_kattani/
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