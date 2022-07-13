Каттани прокомментировал свое решение уйти из «Спартака»
Лука Каттани прокомментировал свое решение покинуть пост спортивного директора «Спартака».
«Настало время сказать друг другу «до свидания». Это очень непросто. И поэтому сейчас я хочу вспомнить самый лучший момент. Я говорю о 47-минутном видео, которое подготовили ребята из нашей медиакоманды в конце мая. Оно особенное — тем, что показывает, насколько большую радость испытали все внутри клуба, сделав счастливыми спартаковских болельщиков.
Я никогда не забуду удивительные эмоции, которые пережил, глядя с поля на восторженное красно-белое море на трибунах «Лужников». Георгий, Квинси, Роман, Артем и все остальные полны желания привести «Спартак» к новым победам. И я очень прошу болельщиков: доверяйте им и поддерживайте их!» — написал Каттани в прощальном письме, опубликованном на официальном сайте «Спартака».
Также 40-летний итальянец заявил, что верит в светлое будущее московского клуба.
«Хочу поблагодарить за профессионализм и преданность своему делу игроков, а также всех, кто ежедневно терпеливо и искренне помогал мне в работе. Уверен, что «Спартак» ждет светлое будущее, потому что клубом руководит прекрасный президент. К нему лично я испытываю исключительно любовь и благодарность. Здесь собраны отличные игроки, в том числе молодые россияне с большим потенциалом, сильный тренер, который живет клубом 24 часа в сутки, а также сотрудники, которые честно и профессионально работают в интересах «Спартака». Спасибо вам за все. Лука», — добавил Каттани.
Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года. Сегодня, 13 июля, красно-белые объявили об уходе итальянца из клуба.
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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