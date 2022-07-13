«Спартак» не будет назначать спортивного директора до зимы

Как стало известно «СЭ», «Спартак» не будет назначать спортивного директора до зимы.

Трансферная кампания клуба завершена.

Сегодня, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора. 40-летний итальянец работал в московской команде с декабря 2021 года.

В официальном заявлении красно-белые отметили, что Каттани готов консультировать клуб удаленно.