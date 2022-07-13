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Сегодня, 11:24

«Спартак» не будет назначать спортивного директора до зимы

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в

Как стало известно «СЭ», «Спартак» не будет назначать спортивного директора до зимы.

Трансферная кампания клуба завершена.

Сегодня, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора. 40-летний итальянец работал в московской команде с декабря 2021 года.

В официальном заявлении красно-белые отметили, что Каттани готов консультировать клуб удаленно.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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