«Локо» — «Ростов»: Вилков ошибся, удалив Гиговича и наказав гостей пенальти? Видеоарбитр Панин не мог вмешаться
Удаление игрока «Ростова»
На 52-й минуте после единоборства Рифата Жемалетдинова и Армина Гиговича арбитр Михаил Вилков вынес полузащитнику ростовчан второе предупреждение и удалил его с поля.
Казалось бы, судья поступил в соответствии с правилами и теми инструкциями, которые дает нашим арбитрам глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи: Гигович попал сопернику рукой в подбородок. Но ведь и Жемалетдинов сфолил, причем он начал нарушать правила первым. Находясь сзади соперника, железнодорожник выставил правую руку так, что она оказалась перед грудью Гиговича, а ладонь коснулась лица.
В такой ситуации строгость судьи выглядит чрезмерной. Ему не следовало наказывать Гиговича второй желтой карточкой. Это ошибка арбитра. Видеоассистенты Игорь Панин и Максим Гаврилин вмешаться в действия судьи не могли — ВАР не оценивают правильность применения предупреждений.
Пенальти в ворота «Ростова»
На 64-й минуте Вилков назначил 11-метровый удар в ворота гостей, посчитав, что Денис Терентьев сфолил в борьбе с Гжегожем Крыховяком.
Возможно, так судья видел это единоборство с той позиции, в которой он находился. Но видеоповторы не убеждают, что рефери поступил правильно. Раньше судей просили быть уверенными на 150 процентов, когда они прибегают к такому серьезному наказанию, как пенальти. Сейчас, после появления видеоассистентов, их задачи стали казаться проще. На самом деле это не так. Ведь в ситуации с падением Крыховяка ВАР не могли вмешаться, так как ошибка Вилкова, если считать его решение ошибкой, не явная и не очевидная. ВАР Панин и Гаврилин провели проверку, но и только.
Мнение опрошенных мной экспертов — скорее всего, судья погорячился. Далеко не все выражаются категорично, потому что момент непростой. Я тоже считаю, что в том эпизоде нельзя говорить о том, что Терентьев сбил соперника. Но в динамике для Вилкова это, возможно, выглядело именно так. Остается только дождаться решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, если «Ростов» туда обратится.
Методология
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