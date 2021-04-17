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Судейство

«Локо» — «Ростов»: Вилков ошибся, удалив Гиговича и наказав гостей пенальти? Видеоарбитр Панин не мог вмешаться

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 20:15
Михаил Вилков (в центре). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1. Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1. Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1. Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1. Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1. Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1. Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.
Михаил Вилков (в центре). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В ходе матча в Черкизове, в котором железнодорожники победили (4:1), возникли две спорные ситуации, вызванные решениями арбитра. Разбираемся, правильно ли он поступил.
Локомотив — Ростов
Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.
Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.

Удаление игрока «Ростова»

На 52-й минуте после единоборства Рифата Жемалетдинова и Армина Гиговича арбитр Михаил Вилков вынес полузащитнику ростовчан второе предупреждение и удалил его с поля.

Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.
Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.
Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.
Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.

Казалось бы, судья поступил в соответствии с правилами и теми инструкциями, которые дает нашим арбитрам глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи: Гигович попал сопернику рукой в подбородок. Но ведь и Жемалетдинов сфолил, причем он начал нарушать правила первым. Находясь сзади соперника, железнодорожник выставил правую руку так, что она оказалась перед грудью Гиговича, а ладонь коснулась лица.

Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.
Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.

В такой ситуации строгость судьи выглядит чрезмерной. Ему не следовало наказывать Гиговича второй желтой карточкой. Это ошибка арбитра. Видеоассистенты Игорь Панин и Максим Гаврилин вмешаться в действия судьи не могли — ВАР не оценивают правильность применения предупреждений.

Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.
Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.

Пенальти в ворота «Ростова»

На 64-й минуте Вилков назначил 11-метровый удар в ворота гостей, посчитав, что Денис Терентьев сфолил в борьбе с Гжегожем Крыховяком.

Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.
Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.
Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.
Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.

Возможно, так судья видел это единоборство с той позиции, в которой он находился. Но видеоповторы не убеждают, что рефери поступил правильно. Раньше судей просили быть уверенными на 150 процентов, когда они прибегают к такому серьезному наказанию, как пенальти. Сейчас, после появления видеоассистентов, их задачи стали казаться проще. На самом деле это не так. Ведь в ситуации с падением Крыховяка ВАР не могли вмешаться, так как ошибка Вилкова, если считать его решение ошибкой, не явная и не очевидная. ВАР Панин и Гаврилин провели проверку, но и только.

Мнение опрошенных мной экспертов — скорее всего, судья погорячился. Далеко не все выражаются категорично, потому что момент непростой. Я тоже считаю, что в том эпизоде нельзя говорить о том, что Терентьев сбил соперника. Но в динамике для Вилкова это, возможно, выглядело именно так. Остается только дождаться решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, если «Ростов» туда обратится.

17&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. Акция в&nbsp;поддержку вратаря &laquo;Локомотива&raquo; Маринату Гильерме, пропускавшего матч из-за дисквалификации.

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