В ходе матча в Черкизове, в котором железнодорожники победили (4:1), возникли две спорные ситуации, вызванные решениями арбитра. Разбираемся, правильно ли он поступил.

Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.

Удаление игрока «Ростова»

На 52-й минуте после единоборства Рифата Жемалетдинова и Армина Гиговича арбитр Михаил Вилков вынес полузащитнику ростовчан второе предупреждение и удалил его с поля.

Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.

Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.

Казалось бы, судья поступил в соответствии с правилами и теми инструкциями, которые дает нашим арбитрам глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи: Гигович попал сопернику рукой в подбородок. Но ведь и Жемалетдинов сфолил, причем он начал нарушать правила первым. Находясь сзади соперника, железнодорожник выставил правую руку так, что она оказалась перед грудью Гиговича, а ладонь коснулась лица.

Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.

В такой ситуации строгость судьи выглядит чрезмерной. Ему не следовало наказывать Гиговича второй желтой карточкой. Это ошибка арбитра. Видеоассистенты Игорь Панин и Максим Гаврилин вмешаться в действия судьи не могли — ВАР не оценивают правильность применения предупреждений.

Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.

Пенальти в ворота «Ростова»

На 64-й минуте Вилков назначил 11-метровый удар в ворота гостей, посчитав, что Денис Терентьев сфолил в борьбе с Гжегожем Крыховяком.

Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.

Эпизод матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.

Возможно, так судья видел это единоборство с той позиции, в которой он находился. Но видеоповторы не убеждают, что рефери поступил правильно. Раньше судей просили быть уверенными на 150 процентов, когда они прибегают к такому серьезному наказанию, как пенальти. Сейчас, после появления видеоассистентов, их задачи стали казаться проще. На самом деле это не так. Ведь в ситуации с падением Крыховяка ВАР не могли вмешаться, так как ошибка Вилкова, если считать его решение ошибкой, не явная и не очевидная. ВАР Панин и Гаврилин провели проверку, но и только.