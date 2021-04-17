«Удаление пусть комментируют компетентные органы». Что сказали Николич и Карпин после скандального матча

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции сказал, что команда немного расслабилась после двух быстрых голов, а наставник «Ростова» Валерий Карпин рассуждал о судействе

Марко Николич: «Мы немного расслабились. Так нельзя»

— Поздравляю команду! Еще раз выиграли сегодня, девятый раз подряд. Надо еще, надо двигаться дальше, — отметил главный тренер «Локо». — Прекрасная была атмосфера сегодня, спасибо болельщикам! Сегодня у нас не было четверых игроков, но все получилось отлично. Три очка. Задача выполнена.

— Баринов, Мухин и Живоглядов не играли. Как будете определять состав к следующей игре?

— Этого не стоит говорить публично. Следующая игра — полуфинал Кубка с ЦСКА. Московское дерби. Будет сложно обыграть такую команду четвертый раз подряд. Я доволен всеми сегодняшними игроками. Недоволен только, что расслабились после 15—20-й минуты. Потеряли позиции. В этот момент «Ростов» был очень опасен.

— У ЦСКА новый тренер — Ивица Олич. Будет ли это для вас принципиальным противостоянием?

— Это не игра Ивицы и Марко, это игра «Локомотива» и ЦСКА. Я хорошо с ним знаком, не так близко, но мы товарищи. Постоянно обсуждаем все. Желаю ему удачи в России. Он только начал свою тренерскую карьеру. Он отличный парень. Уверен, у него хорошее будущее в роли тренера ЦСКА.

— Девять побед подряд. Вы ведете какую-то психологическую работу с командой? После такого результата иногда хочется расслабиться.

— Так нельзя, я согласен. Да, есть девять побед подряд, но надо уже о следующей игре, — сказал Николич.

— Над чем еще стоит работать команде?

— Всегда есть над чем работать. Я сегодня увидел некоторые вещи, которые надо улучшить. Постоянно обсуждаем это с тренерским штабом. На теории всегда обсуждаем все моменты.

— После 20-й минуты команда немного подсела, отдала инициативу «Ростову». Это происходит не в первый раз, но каждый раз приносит успех команде. Это намеренная схема?

— Мы забили очень рано. Мне очевидно, что мы немного расслабились. Так нельзя. Это вот, например, то, над чем надо работать. Есть детали, над которыми надо еще поработать. Всем очевидно, что у команды много спринтов, много агрессии. Надо серьезно относиться к каждой секунде матча. На поле всегда есть две команды, ты не один играешь в футбол — это нормально, что и у соперника иногда есть преимущество в определенных отрезках. Нет команды, которая доминирует все 90 минут.

Валерий Карпин: «Нет разницы, какое место мы займем»

— По поводу пенальти ничего не могу сказать, — сказал главный тренер «Ростова». — Что касается удаления, хоть тренер «Локомотива» скажет обратное, но сначала был фол футболиста соперника. Пусть комментируют компетентные органы.

— Несмотря на поражение, игра команды производит хорошее впечатление. Как вы считаете, чего не хватает для побед?

— Качества и не хватает, чтобы количество провести в качество. Первый гол — ошибка, несчастный случай. Предугадать такое невозможно. Надо свести к минимуму эти ошибки. После удаления, при счете 1:2 уже не было разницы, с каким счетом проигрывать. До удаления играли, отбирали, атаковали, не хватало качества в последней передаче, чтобы забить. До удаления, за исключением первых пяти минут, команда играла нормально, а потом пошел другой футбол. Начинать с 0:2 в гостях, особенно против «Локомотива», тяжело.

— Если бы не удаление, Байрамян вышел бы раньше?

— Если бы да кабы — не знаю, возможно, был бы и счет другой. Надо было решать по матчу.

— «Локомотив» чем-то удивил?

— Не могу сказать, что чем-то удивил. Как играли последние матчи, так и играли. Тот же футбол, та же расстановка.

— Будете и дальше настаивать на розыгрыше от ворот через короткий пас или разрешите вратарю выносить мяч?

— А он сегодня не выносил мяч?

— Выносил, но было ощущение, что повторится ошибка?

— Ну а до этого сколько игр не повторялось? Пенальти кто-то не забил — значит, больше не бить?

— Какое место назовете оптимальным по итогу сезона?

— Нет мыслей. Нет разницы, шестое, седьмое, восьмое, девятое место — это ничего не дает, только статистика для журналистов.