Капитанская нашивка и первое очко. Кузнецов дебютировал за «Сибирь» и дал яркое интервью
34-летний нападающий Евгений Кузнецов дебютировал в составе «Сибири». Форвард вышел на лед в матче против минского «Динамо» (3:4) в рамках предсезонного Кубка Минска и даже отметился результативным действием. Но его команда все равно уступила.
Вышел в первой тройке
Второй год подряд главной трансферной сагой межсезонья было будущее Кузнецова. Если в 2025-м он нашел новый клуб только в октябре, заключив соглашение с «Металлургом», то в этот раз нападающий определился с командой уже в августе. Несмотря на предметный интерес со стороны «Нефтехимика» и «Трактора», Евгений выбрал «Сибирь».
Агент игрока Шуми Бабаев говорил, что решающим фактором стал разговор Кузнецова с тренером Ярославом Люзенковым. А сам специалист публично хвалил Евгения.
«Это мастер. И на данном этапе таких по уровню центральных нападающих нет. Отсюда и решили заключить с ним контракт. Подписывали его как лидера и игрока первого звена», — приводили «Известия» слова Люзенкова.
Кузнецов прилетел в Минск, где команда проводила сборы, 11 августа, а уже через шесть дней попал в состав на игру против местного «Динамо».
Как и обещал Люзенков, нападающий появился в первой тройке с двумя другими новичками: Егором Коршковым и Степаном Никулиным. Более того, Евгений вышел на лед с капитанской нашивкой, которая была вакантной после того, как Сергей Широков завершил карьеру.
«Ничего не испортить и помочь команде»
Новоиспеченный капитан отметился результативным действием уже в первом периоде дебютного матча: Кузнецов перехватил шайбу в чужой зоне, скинул ее на Коршкова, а тот нашел свободного Никулина, который успешно завершил красивую комбинацию. Тем не менее стартовая двадцатиминутка осталась за минчанами (2:1), а во втором игровом отрезке «зубры» забросили еще две безответные шайбы.
Как раз перед заключительным периодом Кузнецов пришел на флеш-интервью, где его спросили о причинах выбора новосибирского клуба.
«В первую очередь именно «Сибирь» выбрала меня. Те слова, которые говорились перед подписанием, дороги для меня. Наслышан, как сильно в Новосибирске любят хоккей. Хотелось поиграть в нашей сибирской Канаде. Очень горд и счастлив оказаться в этой команде», — заявил он.
А на вопрос, что же он может привнести в игру «Сибири», Евгений ответил крайне скромно: «Ничего не испортить и помочь команде».
В третьем периоде новосибирцам удалось усилиями Сергея Попова и Александра Мирзабалаева сократить отставание до одной шайбы, однако на полноценный камбэк сил не хватило.
Итог — 4:3 в пользу «Динамо», но вряд ли кто-то серьезно относится к результатам предсезонных игр.
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