«Локомотив» был самой старой командой лиги, а теперь будет одной из самых молодых». Большое интервью Марко Николича

Обозреватель «СЭ» встретился в Австрии с главным тренером «Локомотива», под началом которого команда заняла третье место в РПЛ.

Жду новичков как можно скорее

— Насколько вы довольны первым сбором и чего ждете от второго? — вопрос Марко Николичу.

— Те ребята, которые были на первом сборе, провели отличную работу. Но ее результаты нужно будет показать, когда стартует сезон. А так это будет просто шаблонная фраза про хороший сбор и хорошую работу. Впрочем, товарищеские матчи и отношение ребят к ним показали, что это не просто слова. У нас сейчас очень много молодежи в основе. На них необходимо обращать внимание и стремиться развивать их — талант у ребят есть.

Из негативного отмечу лишь отсутствие четырех сборников на первом сборе, а также тот факт, что у нас пустуют места двух иностранцев, разрешенных по лимиту. Суперкубок совсем скоро — чем быстрее мы привезем новичков, тем лучше. Им ведь нужно время, чтобы влиться в коллектив, адаптироваться к российскому футболу. Вспомните ситуацию с Камано. Не хотелось бы потерять время, поэтому жду новых игроков как можно скорее. Также ждем совсем скоро Крыховяка и Рыбуса, а примерно в понедельник к тренерскому штабу должен присоединиться Ведран Чорлука. Планируем на втором сборе играть каждый второй день, чтобы все футболисты провели по три полных матча. Ну а 12-го числа возвращаемся в Россию.

— «Локомотив» потерял Чорлуку и Мухина. Новичков ждете именно на эти позиции?

— Вы спросили и тут же дали ответ. Это не секрет, что иностранцев мы ждем в центр обороны и центр поля. У нас есть игроки, способные закрывать позицию опорника, где играл Мухин: это Баринов, для которого эта позиция естественная, но еще и Магкеев, и Куликов, и другие. Так что ждем центрального защитника — это приоритет номер один. А второй — в центр поля, но не «шестерка», а «восмерка» — бокс-ту-бокс.

— Чорлука закончил работу со сборной Хорватии на Евро, а вы уже ждете его в Австрии?

— Да, у него будет всего четыре дня отпуска — самый короткий отдых в жизни. Но такова тренерская доля. Только закончил одну работу — сразу на другую.

— Он, войдя в ваш штаб, продолжит работу в сборной Хорватии?

— Мы договаривались только на этот турнир. Когда Ведран приедет, будем обсуждать дальнейшую работу.

— Не пытались уговорить его остаться еще на сезон?

— Он принял решение, и бесполезно было уговаривать поменять его. Он такой человек. Я сам такой же, так что понимаю его.

Гильерме, Смолов, сборная

— В его отсутствие капитаном на постоянной основе будет Гильерме?

— Да, он будет нашим капитаном. У меня с Чарли хорошие отношения. Когда предложил ему войти в штаб, он так улыбнулся — было видно, что ему это приятно. Рад, что он будет с нами. Что по поводу капитана, есть и идеи, кто будет вице-капитанами, потому что Гиле уже 35 лет и нужно готовить замену.

— Не были удивлены его невызову в сборную на Евро?

— Я хорошо общаюсь с Черчесовым, мы в хороших отношениях. И в суперотношениях с Гильерме. Он провел отличную весну, в его качествах я уверен. Осенью в отношении Гили было много критики, и он сам понимал, что играл не в свой лучший футбол. Мы поговорили, кое-какие вещи после этого разговора он поменял. Это пошло ему на пользу, а значит, пошло на пользу команде. Весной Гильерме был лучшим вратарем в РПЛ. Но за результат сборной отвечает ее тренер, он и принимает решения. Я эти решения комментировать не буду.

— На Гильерме и Смолова невызов в сборную не оказал негативного ментального влияния?

— Сразу скажу: нет, они опытные люди. Это часть жизни профессионального футболиста: сегодня тебя выбрали, завтра — нет. Сегодня тренер думает так, завтра — так. Это мотивирует еще лучше работать, забивать больше, пропускать меньше и так далее. Нужно уважать коллег, уважать игроков. Странно, что каждый человек считает, что может комментировать что угодно, не зная ситуации, не будучи внутри.

— Вы имеете в виду результат сборной России на Евро?

— И сборную, и вообще. Сборную России я хочу поддержать. Да, результат был неудачным, но так бывает. И что теперь? Каждый эксперт говорит, что хочет, учит, что надо делать. Я не против критики — это ежедневная часть нашей работы, но нужна экспертная критика. Это как меня спросили бы сегодня, как в стране увеличить урожай яблок. Мне сперва пришлось бы разобраться в этом вопросе, а не кричать одно или другое, выдавая различные версии. Нужен серьезный подход, изучение вопроса. А критика, да, это часть нашей работы — кто не может ее выдержать, не должен работать в футболе.

В России для многих стакан наполовину пуст

— Много матчей на втором сборе — это чтобы как можно быстрее наиграть состав на старт сезона?

— Пока это сложно сделать. Как я и сказал, сборники только прилетели, да еще и не все. Новичков нет. Плюс есть задачи, которые нужно решить в этих товарищеских матчах — проверить какие-то свои наработки. Во-первых, надо играть матчи полностью, чтобы добавить физической готовности на первую часть сезона. Во-вторых, наигрывать различные тактические варианты. И в-третьих, добавить команде уверенности в том, что твоя работа приносит результат — на первом сборе мы забили девять голов в двух матчах.

— «Локомотив» в прошлом сезоне провалил осенний отрезок, а весной был лучшей командой страны. В чем причина? И чему вас научил этот сезон?

— Как говорят: стакан или наполовину полон, или наполовину пуст. Я всегда придерживаюсь первого варианта, но вижу, что русские часто выбирают второй. Я в команде чуть больше года. Первая задача была простой: за восемь оставшихся туров еще позапрошлого сезона нужно было завоевать путевку в Лигу чемпионов. Я и мои помощники вышли с карантина только за четыре-пять дней до первого матча. Четыре команды — ЦСКА, «Локомотив», «Ростов» и «Краснодар» — шли с разницей в одно очко. За эти восемь туров мы набрали больше всех очков и выполнили первую задачу.

Старт прошлого сезона получился хорошим — мы шли в самом верху таблицы, неплохо, по общему впечатлению, выступали в Лиге чемпионов, но потом наступил провал в полтора месяца. Те, кто внутри команды, прекрасно знают его причины. И ковид жестко ударил по нам, и лидеры ушли, и новички приехали поздно. Зе Луиш, к примеру, подписал контракт только 15 октября. Пришлось сильно менять состав. Только мы знаем, чего это нам стоило и с чем мы боролись. В итоге весенний отрезок получился отличным, и нам совсем немного не хватило до второго места. Плюс мы выиграли Кубок.

Чему это меня научило? Ничему, чего бы я еще не знал. Нужно выстроить командный дух, наладить атмосферу. Задача тренера — сохранить ее любой ценой. Чтобы каждый игрок готов был принести маленькую жертву для общего результата. И получать от этого удовольствие.

Игнатьев, Мухин, Иосифов

— Команду нынешним летом покинули многие игроки...

— Когда я пришел, в команде было 15 иностранцев. И тут вступил в силу новый регламент, по которому в заявке на сезон их может быть только восемь. И за две недели нужно было убрать семь человек из команды. У кого-то кончались контракты, были аренды разные. Я про то время книгу мог бы написать. В итоге мы эту ситуацию разрулили, сейчас у нас все в порядке: шесть иностранцев. Можем еще двух купить.

— Игнатьев регулярно играл.

— Влад — отличный человек. То же могу сказать и про Коченкова. Для меня было удовольствием работать с ними. Просто так получилось. У клуба новый курс, ребятам по 34 года. Они много сделали для клуба, но мы сейчас делаем ставку на молодежь. У нас много талантливых парней в академии. Были Мухин и Иосифов, есть Сильянов и Худяков. Мог кого-то забыть, но интересных ребят, которые могут прибавлять, достаточно. Я не назвал Рыбчинского, Куликова, Магкеева, Лисаковича, которые уже давно играют. Да они для меня и не молодые вовсе: 21-23 года — какие это молодые?

— Насколько большой потерей для клуба стал уход Мухина и Иосифова?

— Это уже история. Мне жаль, но каждый из них выбрал свой путь в жизни. И я желаю им удачи на этом пути. Мы с ними проделали хорошую работу, ребята добавили и проявили себя отлично. А все другое — это уже политика футбола, а не спортивные вещи. Я не могу и не хочу влиять на это. Время покажет, кто был прав, а кто ошибся. Честно, не знаю, куда спешить. Особенно когда ты в хорошем клубе, тренер тебе доверяет, ты играешь. Я уже 12-13 лет в профессиональном футболе, и подобных случаев было множество. У кого-то получалось сделать хорошую карьеру, но намного чаще исход был таким, что карьера шла вниз и вниз.

— Лично для меня вызов Мухина в сборную был большой неожиданностью. Как и его включение в заявку на Евро и выход на поле в матчах турнира.

— А почему?

— Потому что о нем до весны особенно никто не слышал.

— И что такого? Могу вам так ответить: я выигрывал трофеи в трех разных странах — но кому это интересно? Кому интересно, что Николич выиграл Кубок России полтора месяца назад? Это уже история, а футбол — это только сегодняшний день. В России СМИ очень много времени уделяют прошлым заслугам: футболист хорошо играл за сборную три года назад, и что, он должен играть сейчас? Нет, если недостаточно хорош — приедет другой. Говорят, Мухин молодой. Какой молодой? Ему 20 лет. Сколько лет было Холанну, когда о нем заговорил весь мир? Или моему Влаховичу, который забил больше 20 голов в серии А и на которого ценник сейчас 100 млн евро. Какие проблемы? Давно нет такого: молодой или старый, свой или иностранец. Качество есть — играй хоть в 38 лет, хоть в 17 лет. А если нет качества, играть не будешь ни в каком возрасте.

Есть идея, как повысить уровень РПЛ

— Насколько внимательно вы смотрели матчи Евро вообще и матчи сборной России в частности?

— Смотрел. Может быть, не каждую, но почти каждую старался увидеть. Отдыхать после работы тоже иногда нужно, к тому же это самый большой футбольный турнир за последние три года — весь мир смотрит его.

— Многие говорят, что раньше у нас был крутой чемпионат с крутыми легионерами. А сейчас чемпионат слабый, легионеры тоже ниже уровнем. С Евро до стадии четвертьфиналов вылетели и сборная России, и все легионеры РПЛ, кроме Крала, который не является игроком основы сборной Чехии. Наша лига действительно низкого уровня?

— Ну четвертьфинал — это уже самый топ все-таки. Можно анализировать путь каждой команды, жеребьевку и так далее... Это футбол. К примеру, возьмем Украину: они уже упаковали вещи и готовы были ехать домой. Но получилось удачно — они стали последней из прошедших в 1/8 команд — 16-й. Мог случиться гол в другом матче — и они бы сидели дома. Мнение по качеству иностранцев в РПЛ у меня есть, но я не готов его публично высказывать. Есть люди, которые за это отвечают. Пусть они разбираются с этим вопросом. Уровень лиги покажет выступление российских клубов в еврокубках.

— В прошлом году все было плохо.

— Посмотрим, что будет сейчас. Все в мире меняется. Раньше мы говорили о топ-5 лигах. Сейчас, думаю, есть топ-3 — Англия, Испания, Италия, потом еще две на подходе, а ниже — все остальные.

— Германия и Франция не тянут?

— Уберите «Баварию» и Дортмунд, и что останется в Германии? Уберите Париж во Франции — что там будет? Но это сильные лиги, поэтому я и говорю, что есть топ-3 плюс 2. Наша задача — повышать уровень и двигаться вверх, чтобы достичь этих «плюс 2». Это сложная работа, сложные вопросы, и это не будет легко. Раньше в Россию ехали топовые иностранцы, потому что не могли получать такие деньги, как им платили в России, в других странах. Но сегодня «Кальяри» может дать те же деньги, что и «Локомотив». Что говорить про Англию, где даже в чемпионшипе платят сумасшедшие суммы. Нужно понять, что такие большие деньги российские клубы платить уже не могут.

У меня есть одна идея, как можно повысить уровень РПЛ. Нужно выбирать молодых игроков — не важно, иностранцев или россиян, — которых ты купишь за 3-5 миллионов евро, а потом они будут стоить 100 миллионов. Таких, кому интересен российский чемпионат. Их можно найти на Балканах, в Центральной Европе, в Восточной Европе, в Скандинавии, в Южной Америке. В Западной Европе таких не найдешь — там рынок изучен вдоль и поперек. Приведу пример Влашича. Или Видича, который пришел в «Спартак», а потом стал лучшим защитником мира. Есть хороший пример «Шахтера», который регулярно привозит молодых бразильцев, а потом продает в «Манчестер Сити» и подобные клубы. Думаю, это правильный путь. Большие европейские звезды в ближайшие годы не поедут в Россию, а брать середняка — зачем? Это единственная вещь в футболе, которая мне не нравится, — середняк. Лучше или взять топа, или доверить молодому таланту. А если игрок совсем средний, он всю жизнь будет средним.

Лимит надо отменять

— После провала сборной на Евро многие высказываются, что же делать дальше. Есть мнение, что нужно ужесточить лимит. Как вы к нему относитесь?

— Мой ответ по лимиту прост: футбольный рынок один на весь мир. И на этом рынке есть единственный критерий — качество. Все остальное, что придумывают — будь то лимит на иностранцев, на молодых, на возрастных, — это все неправильно. И это покажет игра. Я бы вообще полностью отменил лимит. Тогда цены на русских игроков будут нормальными. Думаю, мы потеряли многих футболистов из-за лимита, рано увеличив их зарплаты. Пустите всех на свободный рынок — русских, иностранцев. Пусть бьются друг с другом, конкурируют. Кто более ценен, покажет футбол.

Посмотрите на Китай: они сперва вбухали сумасшедшие деньги, привезли звезд, думали, что будут двигать футбол вперед. Но ничего не получилось. Потом наоборот: установили лимиты, сократили зарплаты... И что? Кто там играет сегодня? Сложно назвать хотя бы одну фамилию. Все, что делается искусственно, ненатурально, для меня это плохо. Пусть все решится на поле. Решать должны клубы, а не футбольный союз, руководство лиги или ветераны. Пусть каждый клуб определит свою стратегию, свой путь и идет по нему.

— А какой сегодня путь «Локомотива», учитывая недавнюю смену руководства?

— Ну по поводу команды я уже сказал: посмотрите, кто перед нами на тренировке. Когда я пришел, мы были самой старой командой лиги, а теперь будем одной из самых молодых. При этом постараемся сделать омоложение не в ущерб результату. Получится ли сделать это быстро, увидим.

— Василий Кикнадзе, работая в «Локо», говорил, что клуб будет стараться брать молодых игроков и доводить их до продажи в Европу за большие деньги. Сейчас за рубежом играет очень мало россиян...

— А почему?

— Не хотят уезжать.

— Конечно. Потому что они получают 2 миллиона евро в год тут — нереальные деньги для Европы. Это сделал лимит. Я не буду называть фамилий, но приведу такой пример: игроки, которые были готовы подписывать контракты в Европе на 300-400 тысяч евро в год, одновременно просили у российских клубов 2 миллиона евро. В итоге, конечно, они подписали контракты здесь. Я не против, чтобы людей подписывали на 2 миллиона, но я за то, чтобы рынок был нормальный и адекватный. А лимит этому не помогает.

Что касается «Локомотива», у нас в клубе идет перестройка. Сейчас заканчивается ремонт базы в Баковке — важно, чтобы мы поскорее туда вернулись. Потом будут работы на стадионе. Сложно, когда у тебя нет дома, но пока вот так. Я с оптимизмом смотрю вперед — вижу, что будет лучше, чем раньше. Что касается команды, тут не важна позиция Кикнадзе, Плутника, Леонченко или Николича. Мы работаем вместе над тем, чтобы у нас была более современная команда, чтобы наши игроки росли на рынке, чтобы за нашими футболистами следили все скауты. И это уже случилось, если вспомнить Мухина и Иосифова. Вижу, что примерно тем же путем идет «Динамо». Сейчас они хотят купить двух-трех опытных игроков, потому что одна молодежь без опытных ребят рядом прогрессировать и давать результат не будет. И мы понимаем это, но у нас есть такие люди: и Гильерме, и Крыховяк, и Смолов, и Пабло, и другие. Нужно найти баланс между молодыми и опытными. Не могу обсуждать долго концепцию «Локомотива» со всеми деталями, но в общих чертах она такова. У нас будут еще три-четыре молодых футболиста в основе. Думаю, вы будете удивлены.

Футболисты поняли меня только через полгода

— Сообщалось, что Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом». По вашим ощущениям от работы с ним, у парня может получиться в Европе?

— Может, конечно. Мы должны менять менталитет российских игроков, чтобы не было мыслей «у меня не получится». Может, поэтому и у сборной не получилось на Евро: из-за давления, с которым игроки не справились. Нужно менять отношение к футболу. Футбол — не статус, не прошлое, не какие-то твои былые заслуги. Правда лишь на поле. Нельзя жить тем, что три года назад ты в России играл хорошо. Нужно доказывать это на поле каждую неделю, а порой и два-три раза в неделю. И это только игры. А тренировки? В Европе нет такого, как в России: ты пришел в команду и играешь. Там есть еще трое таких, как ты, на эту позицию, и нужно ежедневно доказывать, что ты достоин. И это только один аспект.

Есть другой. Когда я только пришел в «Локомотив», если не ставил в состав кого-то из ребят, они думали, что где-то ошибались и тренер так их наказывает. Мне потребовалось полгода, чтобы игроки привыкли и поняли, что дело совсем не в этом. Слава богу, теперь они меня понимают. Допустим, есть Лисакович, Зе Луиш, Смолов, Камано, Антон (Миранчук), Рифат (Жемалетдинов) — шесть атакующих игроков, а я играю с двумя или тремя. Невозможно поставить всех шестерых, но каждый из них мне нужен — у каждого свои сильные качества. И что, я должен каждый раз объяснять, почему этот играет, а этот остался на лавке? Причин может быть множество: форма на данный момент, скаутинг соперника, задачи на конкретный матч, тренировки в течение недели... Миллион разных аспектов. Российские игроки думают: «По статусу я должен играть каждый матч». Вне зависимости от того, что нужно команде, что думает тренер. А если не играют, то думают, что это наказание, и начинается: «Ой, что я сделал не так, тренер меня штрафует...» На Западе не так — иди и бейся каждый день. Все просто.

— Ваши прямые конкуренты «Спартак» и ЦСКА сменили тренеров. Готовиться к матчам против них теперь будет сложнее?

— Знаете, когда я пришел, у нас даже появилась шутка такая в тренерском штабе, — получилось так, что очень много раз наши соперники меняли тренеров прямо перед матчем с нами. К примеру, я смотрел и изучал «Ротор» с одним тренером, а перед игрой с «Локомотивом» они его меняют... И так несколько раз. Что касается нынешних перестановок, тут ничего особенного нет: и «Спартак», и ЦСКА проведут товарищеские матчи на сборах, сыграют по несколько туров в РПЛ, и мы спокойно изучим их игру при новых тренерах.

— С Оличем вы знакомы? Как отнеслись к его уходу из ЦСКА?

— Конечно, мы знакомы. Ивица очень хороший человек, и он легенда ЦСКА — настоящий армеец. Думаю, он заслужил свой шанс, хоть и не имел опыта работы главным тренером. Жаль, что так вышло. Не общался с ним после ухода из клуба, не обсуждал детали, поэтому не знаю, в чем именно там дело. Да и комментировать судьбу других людей и решения других клубов не в моих правилах. Мы можем с ним выпить пива, поговорить, я скажу, что мне жаль, что он не смог дольше поработать в ЦСКА, — и все. Он молодой тренер, это был его первый клуб. Ну посмотрим, что дальше.

Вакцина, Пиняев

— Главная тема в российском футболе сейчас — вакцинирование от коронавируса. Как вы к этому относитесь?

— Я сделал прививку — поставил первый укол Pfizer несколько дней назад в Сербии. Вообще, я за вакцинирование. Слава богу, мне повезло, и я стал одним из тех редких людей, кто не заболел за эти полтора года. Понятия не имею, как так получилось. Но пришло время: вся семья сделала прививки, и я тоже сделал. В Сербии вообще один из самых больших процентов вакцинированных в Европе. Думаю, нужно, чтобы в России люди следовали тем же путем. У нас очень многие привились «Спутником». К сожалению, на данный момент его в стране нет: Сербия получила от России лицензию на производство этой вакцины, а поставки остановились. И пока наши заводы делают ее непосредственно на месте, нужно выбирать другие варианты. Вариантов много: был «Спутник», была китайская вакцина, Astra Zeneca, Pfizer... Ситуация с вирусом в Сербии после массовой вакцинации сильно улучшилась: всего лишь около 70 человек в день заболевает.

Кстати, скажу, что не только я сам, но и многие мои друзья очень гордились, что прошлый чемпионат России игрался со зрителями на трибунах. Единственная нормальная лига, где на стадионах были болельщики. Вы не представляете, как сильно повысился из-за этого интерес к российскому чемпионату. Знаю, что в очень многих странах люди стали по выходным следить за РПЛ, а не за Англией, Германией или чем-то еще. Так что призываю: люди, прививайтесь, чтобы все это скорее закончилось и болельщики в полном объеме вернулись на трибуны. Футбол без болельщиков — кошмар.

— Некоторые главы регионов даже не хотят пускать гостевые команды, если они в полном составе не будут привиты.

— У нас уже практически все ребята сделали прививки. Кто-то еще весной, кто-то вот недавно. И практически у всех есть антитела. Что там решат политики — посмотрим, будем следить за регламентом.

— СМИ сообщали об интересе «Локомотива» к Сергею Пиняеву. Как вам этот футболист?

— Молодой интересный русский игрок, который должен проявить себя в будущем. Мне интересен каждый молодой игрок с талантом и потенциалом. Не считаю ошибкой, когда ты берешь молодежь и работаешь с ней. Конечно, с кем-то не получается — не может получиться с каждым. Но что ты потерял? Время? Работу? Ничего страшного. Намного хуже высокомерно отказываться от них, а потом из ребят вырастут футболисты. Посмотрите на пример Кварацхелии, Мухина, Иосифова. Все они 2001 года рождения — только начинают играть в футбол. Лучше попробовать поработать с ними, чем отказываться. То же самое касается и Пиняева. Не знаю, смог бы он играть сейчас в основном составе или нет, но на будущее интересный игрок сто процентов. Посмотрим, как он будет развиваться.

— Пиняева обсуждают уже много лет как будущую звезду российского футбола. Это хорошо или плохо для молодого игрока?

— Плохо. Но на СМИ не повлияешь — они пишут то, что хотят писать. И это не так плохо, если парень нормальный и спокойно относится ко всему этому. Мы живем в XXI веке. Я старомодный, поэтому у меня нет соцсетей. Может, это ошибочно — я не утверждаю, что моя позиция верна. Просто я работаю по-другому. Для меня футбол — это страсть, эмоции. Мне нравятся тренировки, игры, победы. Нравится работать с игроками, смотреть как молодой футболист развивается, как опытный влияет на команду. Нравится кричать на игроков, нравится, когда критикуют меня. Вот все это, а не соцсети. Но я понимаю, что мир меняется, время идет. И ты не можешь убежать от того, что СМИ способны сделать из игрока звезду. Вопрос в том, как сам игрок это воспримет.

Хейт, Италия

— «Локомотив» изменился очень сильно: сменилось руководство, сменилась медиаслужба. Это влияет на команду?

— Конечно, влияет. Есть решения, которые затрагивают и болельщиков, и тренерский штаб, и команду. Это не может не влиять. Но, как я уже говорил, наша работа — на поле. Двигаться вперед, работать, побеждать можно в любых условиях. Мне было комфортно работать и с прежним руководством, комфортно работать и с нынешним. У меня есть собственное мнение по любому касающемуся команды вопросу, я его высказываю. Нужно уметь находить взаимопонимание — только тогда можно работать долго и продуктивно.

— Вам сейчас легче работать, когда вы весной показали, на что способны? Прошлым летом сразу после назначения вас много хейтили.

— Хейт для меня не имеет значения. Я 21 год работаю тренером. У меня 500-600 матчей в разных чемпионатах и Кубках, около 60 игр в еврокубках. В России считают, что я работал не в топовых странах, но посмотрите, какие футболисты там есть. Я работал в ведущих клубах этих стран и привык к давлению и болельщиков, и СМИ. Бывало и большее давление, чем в «Локомотиве», и больший интерес со стороны тех же СМИ и фанатов, чем в «Локомотиве». В каждом клубе болельщики меня любили. Год назад был хейт, да, но разве со стороны фанатов? От них я не слышал в свой адрес ни одного плохого слова с первого и до сегодняшнего дня. Был хейт в СМИ, был хейт со стороны ветеранов, но с трибун я не слышал ничего подобного ни разу. Когда я только возглавил команду, было нейтральное отношение — и это нормально: пришел новый тренер, почему его сразу нужно превозносить? А вот в конце прошлого сезона, когда у нас была встреча перед стадионом, уже были теплые слова.

— На Евро наступила пора решающих матчей. Кто ваш фаворит?

— Италия (разговор с Николичем состоялся до четвертьфинала между Италией и Бельгией. — Прим. «СЭ»). По всем характеристикам. Я говорил это еще перед началом турнира, и все смотрели на меня типа: «Что с этим человеком?» Я давно слежу за этой командой. Играют современно, двигаются в глубину, много прессинга. Говорят, что там нет звезд, — действительно, таких игроков, как Роналду там нет, но посмотрите на их опорную зону: какие там ребята, что они выиграли в этом сезоне. Перед началом Евро мы встречались с друзьями, и меня спросили, кто выиграет турнир. Все называли разные команды, а я сказал, что победит Италия: «Вы эксперты, говорите что хотите. А мой ответ — Италия».

— По игре вам на Евро больше понравилась сборная России или Украины?

— В принципе украинцы играли в оборонительный футбол: три центральных защитника, низкая зона, ждали моментов при стандартах или в контратаках. Есть индивидуально сильные игроки: Ярмоленко, Малиновский, Зинченко. Украина — интересная команда, если вы в курсе, с самым большим количеством левоногих футболистов на чемпионате Европы. Во всей заявке 12 человек левшей, представляете? У нас, например, с уходом Леши Миранчука остался лишь один левша — Рыбус. Только сейчас вот подтягивается молодежь из «Казанки» — Бакоев и Касимов.

Украина не случайно прошла дальше — было видно, что у них в команде хорошая атмосфера и они готовы бить всех. Да, удача им сопутствовала. Как в вопросе выхода в плей-офф, так и в 1/8 финала в матче со шведами. Но удачу надо заслужить. Не знаю чем, но они заслужили. Отличный харизматичный интеллигентный тренер, который был звездой мирового уровня. Видно, что у него замечательные отношения с игроками. Но по самой их игре не скажу, что Украина показала топовый футбол, а Россия вообще не играла. Что бы случилось, если бы Россия забила Дании в первые полчаса дважды? А реальный результат первых 30 минут был 2:0 в пользу России, но спас вратарь.