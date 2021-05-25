Николич заслужил новый контракт. Теперь «Локомотиву» требуется качественное усиление

Корреспондент «СЭ» подводит итоги сезона для «Локомотива».

Наследие Семина

За год в России Марко Николич оказывался в разных ситуациях, но с честью вышел из всех. Хотя поначалу казалось, что серба просто столкнули с обрыва в воду, не представляя, насколько хорошо он умеет плавать. И умеет ли вообще. Для России Николич оставался ноунеймом, и его успехи в Сербии и Венгрии не убеждали, потому что мы непонятно почему привыкли посматривать на все турниры ниже чемпионатов топ-5 свысока.

Это, впрочем, отдельная тема, прямого отношения к «Локомотиву» и его тренеру не имеющая. Между тем Николич оказался в изначально незавидной роли наследника легенды клуба Юрия Семина, непродление контракта с которым вызвало непонимание нейтральной публики и гнев болельщиков железнодорожников. И ладно бы Палыч устал и сам собрался на пенсию, как Алекс Фергюсон в «МЮ», или угодил в затяжной кризис, как Арсен Венгер в «Арсенале».

Ничего этого и близко не было, а команда держала планку, брала трофеи и стабильно проходила отбор в Лигу чемпионов, пополняя клубную кассу десятками миллионов евро. Николич логично не стал ломать то, что хорошо работало, и во время доигровки прошлого чемпионата сохранил завоеванные позиции. Но до конца понять, что Марко за тренер, не удалось ни тогда, ни в первой половине нынешнего сезона. Там, с одной стороны, были две ничьи с «Атлетико» и достойная игра с «Баварией». С другой — 1:5 с «Динамо» и 0:5 в Краснодаре, а также восьмое место перед зимними каникулами.

А так как приглашало Николича еще прежнее руководство во главе с Василием Кикнадзе, отставке серба никто не удивился бы. Однако Марко дали поработать, и, впервые с момента приезда в Россию получив возможность провести полноценные сборы, тренер показал себя так здорово, что вместо уведомления об увольнении получил от клуба трехлетний контракт. И, что не менее важно, заставил болельщиков полюбить себя. Не так, как Семина, конечно, но сам факт говорит о многом.

Весна Николича

На зимних сборах Николич поменял многое, начиная со схемы, которая идеально подходила его прагматичному стилю. Последнее — отнюдь не синоним скуки, а скорее свидетельство умения выжимать из имеющегося под рукой максимум. Атаковал же «Локо» ярко, что подтверждают и цифры. Единственная с начала года встреча без забитых голов — дерби с «Динамо» (0:0), которому предшествовали 1:6 в золотом матче «Зенита», и этот момент, когда рушились надежды на Лигу чемпионов, еще нужно было пережить.

Всего в 15 официальных играх-2021 «Локо» завершил взятием ворот 35 атак. То есть средняя результативность красно-зеленых — более двух мячей за матч. Да, восемь из них пришлись на долю несчастного «Тамбова» в кубке и в чемпионате (3:0, 5:2), но принципиально картину это не меняет. Прорвавшийся в Европу и славящийся как раз организацией игры «Сочи» дважды получил от команды Николича по три мяча (3:1, 3:1). Пять пробоин у также встретившегося с «Локо» в двух турнирах ЦСКА (2:0, 3:0) и две — у «Спартака» (2:0).

Система Николича работала, и в ней был целый ряд открытий. Например, Рыбчинский в роли крайнего защитника. Как раз он забил победный мяч в заключительной встрече с «Уралом», причем незадолго до гола тренер удивил нелогичной на первый взгляд заменой Жемалетдинова на игрока обороны Живоглядова. И этот ход оказался ключевым, так как Рыбчинский вернулся к привычной роли атакующего хавбека.

Это, впрочем, локальный ход, а глобальные оказались интереснее. Например, Жемалетдинов на вершине ромба в средней линии, что в итоге привело Рифата в сборную, но обернулось тем, что в непривычной роли джокера оказался Антон Миранчук. Неожиданно решилась и проблема с нападением, где с декабря и до последних туров отсутствовал Зе Луиш. Николич неожиданно отправил в атаку Камано, и забивший с учетом всех турниров девять мячей гвинеец расцвел, проведя лучший в карьере сезон с тех времен, когда Франсуа и зенитовец Малком блистали на флангах атаки «Бордо».

Наконец, Николичу удалось то, что не получалось у Семина. А именно — органично встроить в игру Смолова, который к тому же был здорово мотивирован стремлением попасть в заявку на чемпионат Европы. Камано, Смолов, Зе Луиш, талантливый Лисакович — в атаке у «Локо» в новом сезоне будет отличный выбор даже при уходе Эдера.

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Жаркое лето для руководства

В целом же по составу есть вопросы, потому что, с одной стороны, Николич классно встраивал молодых футболистов, а с другой — очевидно, что только на них далеко не уедешь. Доказано как выпавшим в концовке из еврокубковой зоны «Динамо», так и теми самыми 1:6 в Санкт-Петербурге. Тем более едва ли не самого перспективного представителя молодой поросли — Мухина — «Локомотив» теряет. А после прощания с Чорлукой — по крайней мере в роли игрока — команда лишилась харизмы хорвата и его колоссального опыта. Сравниться с Чарли в плане лидерских качеств могут разве что Гильерме и проведший очередной великолепный сезон Крыховяк.

Как минимум один центральный защитник хорошего уровня теперь необходим, и желательно, чтобы это был исполнитель уровня Пабло, а не клон Райковича. Есть, конечно, надежда на прогресс Мурило, но очевидно, что одной бразильской пары недостаточно. В средней же линии возможны потери не только Мухина, но и Баринова, если он попадет на Евро и докажет там давно следящим за ним клубам бундеслиги, что время для трансфера пришло. А ведь уходит, судя по всему, еще и опытный Игнатьев.

Из очевидных плюсов на данный момент есть новые контракты Николича и Жемалетдинова, а также понимание, что новый сезон команда проведет в родном Черкизове. Последнее, впрочем, не снимает с повестки дня будущее клубного стадиона. Там есть проблемы, которые требуют устранения, а не бесконечного латания дыр, и сейчас, когда наверху увидели реакцию народных масс и СМИ, поиск решения вопроса должен учитывать общественное мнение.

Что до спортивной части, то после кубкового триумфа и третьего места есть четкое понимание: «Локо» способен сделать шаг вперед. Однако для этого — или как минимум для сохранения нынешнего уровня — предстоит серьезно поработать. Пока мы слышали только о переговорах с армейцем Тикнизяном, и этого, при всем уважении к талантливому футболисту, с которым не горит желанием расставаться Ивица Олич, недостаточно. Так что лето станет первой действительно серьезной проверкой для нынешнего руководства железнодорожников.