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Оренбург — ЦСКА 0:0: результат и обзор матча 13 тура РПЛ 1 ноября 2026

ЦСКА давно не создавали таких проблем. «Оренбургу» помешали выиграть сантиметровый офсайд, Бориско и штанги

Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото ПФК ЦСКА
Безголевая ничья.
Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 13:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:0
ЦСКА

ЦСКА и «Оренбург» — два главных откровения сезона. От армейцев не ждали многого. От уральцев — уж будем честны — не ждали ничего. Но одни сражаются за титул, а другие забрались на шестое место, что с учетом возможностей клубов практически сопоставимо. А усиливает впечатление качественная работа Дмитрия Игдисамова и Ильдара Ахметзянова. Оба оказались у штурвала по ходу прошлого сезона и прежде не работали в РПЛ. Нынешний чемпионат — первый, к которому они готовили свои команды самостоятельно. Результат — один проигрыш у ЦСКА и два у «Оренбурга» в двенадцати турах — в таблице.

Определить фаворита перед очным противостоянием было сложно. В том числе потому, что за хозяев было родное поле, а против красно-синих — сразу несколько факторов. Во-первых, насыщенный календарь. Кубковое дерби с «Локомотивом» и воскресную игру разделили меньше трех полных суток. Во-вторых, потеря дисквалифицированного Жоао Виктора. В итоге тройку центральных защитников сформировали из собственных воспитанников — Лукина, Данилова и Абдулкадырова, которым 62 года на троих. Чаще такой суммарный возраст встретишь у пары игроков в самой ответственной зоне обороны.

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов после победы над &laquo;Спартаком&raquo;.Все дерби нужно играть, как ЦСКА. Игдисамов, браво!

Однако нынешний ЦСКА разрывает шаблоны, и в воскресенье в его стартовом составе оказался единственный легионер (Аззи).

У «Оренбурга», напротив, ключевые роли исполняют легионеры, что и подтвердили первые полчаса, по ходу которых жизнь гостям стабильно осложнял Гузина. Его прострел привел к опасной срезке Лукина в направлении собственных ворот. Кроме того, несколько раз оказывался в перспективных позициях Пуэбла, но в итоге два самых ярких эпизода первого тайма стали заслугой Куля. Сначала опорный хавбек оренбуржцев после скидки Рыбчинского подрезал мяч головой и с нескольких метров попал в штангу. Потом Куль организовал момент для промахнувшегося из центра штрафной Пуэблы.

Уже перед уходом на перерыв Бориско пришлось спасать после штрафного в исполнении Томпсона. В жесткой игре с большим количеством единоборств на каждом участке поля «Оренбург» явно чувствовал себя комфортнее. По крайней мере, с точки зрения конкретики в атаке. У ЦСКА к перспективным подходам за первые 45 минут можно было отнести штрафной Олейникова и комбинацию с выводом на удар Кисляка. В обоих случаях грамотно выбиравший позицию Овсянников просто делал свою работу. А вот в начале второго тайма Глебов после отбора мог по-настоящему напрячь вратаря хозяев, но блок от защитника и промах при второй попытке оставили эпизод всего лишь в числе перспективных.

Фото Скриншот трансляции

Впрочем, данная атака не означала, что характер игры стал серьезно меняться. Напротив, несколькими минутами ранее Пуэбла отправил мяч в сетку, и ЦСКА спас сантиметровый офсайд у отдававшего последнюю передачу Гузины. Кроме того, армейцам было непросто выбираться из-под жесточайшего прессинга, а стандарты «Оренбурга» стали основным источником остроты. В одном случае Паласиос бил с отскоком от газона и попал в штангу, а коварная подрезка от Куля завершилась спасением Бориско. Таких проблем команде Игдисамова давно никто не доставлял. Причем речь не о количестве и качестве острых атак, а о том, что созидательная игра армейцев была разрушена практически полностью.

Ахметзянов еще и поддерживал высокий темп и интенсивность, освежив атакующую линию за счет выхода Касаджикова и Голыбина. В свою очередь, тренерский штаб гостей решился разбавить рубку на поле креативом бразильцев Матеуса Алвеса и Энрике Кармо только в концовке, когда сохранялась вероятность решить судьбу игры в свою пользу одним эпизодом. И ведь ставка могла сыграть, если бы Овсянников не остановил выстрел Алвеса в ближний угол, а потом защитник не заблокировал удар Кисляка. Но, объективно, для победы ЦСКА сделал недостаточно. Во многом — из-за отсутствия свежести, хотя это не отменяет заслуженных комплиментов в адрес «Оренбурга». Это команда со своим лицом, и ее успехи не случайны. Для армейцев же показательным станет следующий тур, в котором они встретятся с «Краснодаром».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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