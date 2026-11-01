ЦСКА давно не создавали таких проблем. «Оренбургу» помешали выиграть сантиметровый офсайд, Бориско и штанги

Безголевая ничья.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 13:00. Газовик (Оренбург)

ЦСКА и «Оренбург» — два главных откровения сезона. От армейцев не ждали многого. От уральцев — уж будем честны — не ждали ничего. Но одни сражаются за титул, а другие забрались на шестое место, что с учетом возможностей клубов практически сопоставимо. А усиливает впечатление качественная работа Дмитрия Игдисамова и Ильдара Ахметзянова. Оба оказались у штурвала по ходу прошлого сезона и прежде не работали в РПЛ. Нынешний чемпионат — первый, к которому они готовили свои команды самостоятельно. Результат — один проигрыш у ЦСКА и два у «Оренбурга» в двенадцати турах — в таблице.

Определить фаворита перед очным противостоянием было сложно. В том числе потому, что за хозяев было родное поле, а против красно-синих — сразу несколько факторов. Во-первых, насыщенный календарь. Кубковое дерби с «Локомотивом» и воскресную игру разделили меньше трех полных суток. Во-вторых, потеря дисквалифицированного Жоао Виктора. В итоге тройку центральных защитников сформировали из собственных воспитанников — Лукина, Данилова и Абдулкадырова, которым 62 года на троих. Чаще такой суммарный возраст встретишь у пары игроков в самой ответственной зоне обороны.

Однако нынешний ЦСКА разрывает шаблоны, и в воскресенье в его стартовом составе оказался единственный легионер (Аззи).

У «Оренбурга», напротив, ключевые роли исполняют легионеры, что и подтвердили первые полчаса, по ходу которых жизнь гостям стабильно осложнял Гузина. Его прострел привел к опасной срезке Лукина в направлении собственных ворот. Кроме того, несколько раз оказывался в перспективных позициях Пуэбла, но в итоге два самых ярких эпизода первого тайма стали заслугой Куля. Сначала опорный хавбек оренбуржцев после скидки Рыбчинского подрезал мяч головой и с нескольких метров попал в штангу. Потом Куль организовал момент для промахнувшегося из центра штрафной Пуэблы.

Уже перед уходом на перерыв Бориско пришлось спасать после штрафного в исполнении Томпсона. В жесткой игре с большим количеством единоборств на каждом участке поля «Оренбург» явно чувствовал себя комфортнее. По крайней мере, с точки зрения конкретики в атаке. У ЦСКА к перспективным подходам за первые 45 минут можно было отнести штрафной Олейникова и комбинацию с выводом на удар Кисляка. В обоих случаях грамотно выбиравший позицию Овсянников просто делал свою работу. А вот в начале второго тайма Глебов после отбора мог по-настоящему напрячь вратаря хозяев, но блок от защитника и промах при второй попытке оставили эпизод всего лишь в числе перспективных.

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Впрочем, данная атака не означала, что характер игры стал серьезно меняться. Напротив, несколькими минутами ранее Пуэбла отправил мяч в сетку, и ЦСКА спас сантиметровый офсайд у отдававшего последнюю передачу Гузины. Кроме того, армейцам было непросто выбираться из-под жесточайшего прессинга, а стандарты «Оренбурга» стали основным источником остроты. В одном случае Паласиос бил с отскоком от газона и попал в штангу, а коварная подрезка от Куля завершилась спасением Бориско. Таких проблем команде Игдисамова давно никто не доставлял. Причем речь не о количестве и качестве острых атак, а о том, что созидательная игра армейцев была разрушена практически полностью.