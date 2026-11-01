ЦСКА давно не создавали таких проблем. «Оренбургу» помешали выиграть сантиметровый офсайд, Бориско и штанги
ЦСКА и «Оренбург» — два главных откровения сезона. От армейцев не ждали многого. От уральцев — уж будем честны — не ждали ничего. Но одни сражаются за титул, а другие забрались на шестое место, что с учетом возможностей клубов практически сопоставимо. А усиливает впечатление качественная работа Дмитрия Игдисамова и Ильдара Ахметзянова. Оба оказались у штурвала по ходу прошлого сезона и прежде не работали в РПЛ. Нынешний чемпионат — первый, к которому они готовили свои команды самостоятельно. Результат — один проигрыш у ЦСКА и два у «Оренбурга» в двенадцати турах — в таблице.
Определить фаворита перед очным противостоянием было сложно. В том числе потому, что за хозяев было родное поле, а против красно-синих — сразу несколько факторов. Во-первых, насыщенный календарь. Кубковое дерби с «Локомотивом» и воскресную игру разделили меньше трех полных суток. Во-вторых, потеря дисквалифицированного Жоао Виктора. В итоге тройку центральных защитников сформировали из собственных воспитанников — Лукина, Данилова и Абдулкадырова, которым 62 года на троих. Чаще такой суммарный возраст встретишь у пары игроков в самой ответственной зоне обороны.
Однако нынешний ЦСКА разрывает шаблоны, и в воскресенье в его стартовом составе оказался единственный легионер (Аззи).
У «Оренбурга», напротив, ключевые роли исполняют легионеры, что и подтвердили первые полчаса, по ходу которых жизнь гостям стабильно осложнял Гузина. Его прострел привел к опасной срезке Лукина в направлении собственных ворот. Кроме того, несколько раз оказывался в перспективных позициях Пуэбла, но в итоге два самых ярких эпизода первого тайма стали заслугой Куля. Сначала опорный хавбек оренбуржцев после скидки Рыбчинского подрезал мяч головой и с нескольких метров попал в штангу. Потом Куль организовал момент для промахнувшегося из центра штрафной Пуэблы.
Уже перед уходом на перерыв Бориско пришлось спасать после штрафного в исполнении Томпсона. В жесткой игре с большим количеством единоборств на каждом участке поля «Оренбург» явно чувствовал себя комфортнее. По крайней мере, с точки зрения конкретики в атаке. У ЦСКА к перспективным подходам за первые 45 минут можно было отнести штрафной Олейникова и комбинацию с выводом на удар Кисляка. В обоих случаях грамотно выбиравший позицию Овсянников просто делал свою работу. А вот в начале второго тайма Глебов после отбора мог по-настоящему напрячь вратаря хозяев, но блок от защитника и промах при второй попытке оставили эпизод всего лишь в числе перспективных.
Впрочем, данная атака не означала, что характер игры стал серьезно меняться. Напротив, несколькими минутами ранее Пуэбла отправил мяч в сетку, и ЦСКА спас сантиметровый офсайд у отдававшего последнюю передачу Гузины. Кроме того, армейцам было непросто выбираться из-под жесточайшего прессинга, а стандарты «Оренбурга» стали основным источником остроты. В одном случае Паласиос бил с отскоком от газона и попал в штангу, а коварная подрезка от Куля завершилась спасением Бориско. Таких проблем команде Игдисамова давно никто не доставлял. Причем речь не о количестве и качестве острых атак, а о том, что созидательная игра армейцев была разрушена практически полностью.
Ахметзянов еще и поддерживал высокий темп и интенсивность, освежив атакующую линию за счет выхода Касаджикова и Голыбина. В свою очередь, тренерский штаб гостей решился разбавить рубку на поле креативом бразильцев Матеуса Алвеса и Энрике Кармо только в концовке, когда сохранялась вероятность решить судьбу игры в свою пользу одним эпизодом. И ведь ставка могла сыграть, если бы Овсянников не остановил выстрел Алвеса в ближний угол, а потом защитник не заблокировал удар Кисляка. Но, объективно, для победы ЦСКА сделал недостаточно. Во многом — из-за отсутствия свежести, хотя это не отменяет заслуженных комплиментов в адрес «Оренбурга». Это команда со своим лицом, и ее успехи не случайны. Для армейцев же показательным станет следующий тур, в котором они встретятся с «Краснодаром».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
14
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1