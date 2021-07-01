Известный британский специалист Харри Реднапп , бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма», поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Англия — Украина и нашел причину провала сборной России на Евро-2020.

В финале сыграем с Италией или Бельгией

— Англия вышла в четвертьфинал. Как сейчас оцениваете ее шансы на титул? — вопрос Реднаппу.

— Я очень рад, что мы наконец-то победили Германию. Думаю, до финала Англия точно дойдет, а там уже нельзя загадывать. В решающей встрече сыграем с Италией или Бельгией. Наверное, у Италии шансов больше — она лучше выглядит на Евро.

— Многие критикуют сборную Англии за закрытый футбол. Вы на стороне Гарета Саутгейта?

— Нельзя критиковать того, кто все время побеждает. Да, может быть, матч с Германией не был таким зрелищным, как игра Хорватии с Испанией (3:5. — Прим. «СЭ»), но выстроить крепкую оборону — это тоже серьезная задача. Англия на этом чемпионате Европы не пропустила пока ни одного мяча! Уже все сборные пропустили хотя бы по разу, а Пикфорд все еще держится.

— Следующая игра — с Украиной. Смотрели ее матч со Швецией?

— Да, смотрел. И, должен признаться, буду сильно удивлен, если сборная Англии не обыграет Украину. Это станет крупным разочарованием. Я рад за сборную Украины, для нее это большое достижение, но мне очень жаль того игрока, который получил страшную травму (Артем Беседин выбыл на полгода после столкновения с Маркусом Даниэльсоном. — Прим. «СЭ»). Матч со Швецией был равным, обе команды играли не очень хорошо. Больше повезло украинцам.

Сыграет Шевченко — у Украины появятся шансы

— Как Украине победить Англию?

— Будет очень сложно, ведь у Англии игроки гораздо лучше. Посмотрите, мы победили Германию, а на поле даже не вышли Рэшфорд, Фоден, Маунт, Санчо... К тому же наши футболисты сейчас на подъеме — только что выбили из борьбы Германию. Может, если сыграет Шевченко, тогда у Украины появятся шансы на полуфинал.

— Если Англия пройдет дальше, то ей придется играть с Данией или Чехией. У них тоже не видите шансов?

— Для нас плюс, что полуфиналы и финал состоятся на «Уэмбли». С Данией, наверное, будет непросто — она уступила в первых двух матчах, но прибавляет с каждой игрой. А Чехию мы не так давно разгромили на «Уэмбли» (5:0 в отборочном матче Евро в 2019 году. — Прим. «СЭ»), так что, думаю, еще раз победим.

— Вы смотрели почти все матчи Евро. На ваш взгляд, сборная Украины сильнее сборной России?

— Сложно сказать. Не хочу никого расстраивать.

— Что вы имеете в виду?

— Если скажу, что Россия лучше, то расстроятся украинцы. Если скажу, что Украина лучше, то расстроятся русские. Но Украина все еще борется за победу, она в четвертьфинале, а Россия вылетела после группового этапа. Если следовать этой логике, то сборная Украины лучше.

Дайте молодежи игровую практику

— Что помешало России добраться хотя бы до плей-офф?

— Я не знаю. Вам нужно сделать так, чтобы молодые футболисты получали хорошее спортивное образование и спокойно переходили во взрослый футбол. Развивайте молодежь! У Шотландии была похожая проблема в последние годы: она не поставляла хороших юных игроков, но в этом году сборная вернулась на чемпионат Европы. Россия должна пойти по такому же пути. Может быть, нужно поменять правила, чтобы российские игроки в клубах получали больше времени.

— У нас как раз сейчас обсуждают лимит на легионеров в РПЛ. Ходят слухи, что его хотят ужесточить.

— Хорошая идея! Тогда российские футболисты будут чаще играть. Какой сейчас лимит?

— Восемь иностранных игроков в заявке.

— Нужно сократить их количество до четырех. Дайте шанс молодым российским игрокам выходить на поле, набираться опыта.

— Но в английской премьер-лиге вообще нет лимита.

— Но у нас и нет нехватки молодых талантов. И наши юные игроки свободно уезжают за рубеж — к примеру, Санчо и Беллингем в дортмундской «Боруссии». Нужно давать молодым футболистам играть, только так они развиваются.