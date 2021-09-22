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Любимов снова назначен на матч «Рубина», Матюнин — на игру «Урала». Что скажут Слуцкий и Иванов?

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 19:55
Григорий Иванов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Григорий Иванов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
РФС объявил арбитров и инспекторов матчей 9-го тура Тинькофф чемпионата России, которые пройдут с 25 по 27 сентября. Выбор некоторых судей вызвал вопросы

Любимов

«Рубин» направил жалобу в судейскую комиссию РФС по 18 эпизодам матча с «Уралом»

Две игры в туре будет судить Артем Любимов. Вторая из них — с участием «Рубина». Видимо, те, кто составлял список, не стали учитывать апрельскую встречу «Урал» — «Рубин» (0:1). Тогда главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий заявил следующее: «Качество судейства было нижайшее. Вопрос даже не в том, что он назначил пенальти и удалил нашего игрока. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались моменты, он пропускал огромное количество нарушений правил. Я не увидел вообще никакой системы и последовательности. На мой взгляд, этот судья не готов судить матчи РПЛ». Клуб тогда направил жалобу на качество работы Любимова, указав 18 спорных эпизодов.

19&nbsp;сентября. Екатеринбург. &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Питерцы празднуют гол Артема Дзюбы.«Зачем нужен ВАР? Какую линию Матюнин там начертил?! Чистый офсайд у Дзюбы!» Президент «Урала» после матча с «Зенитом»

Матюнин

Еще одно странное назначение. Алексей Матюнин не назначался на матчи «Урала» после встречи этой команды с «Зенитом» (1:1). «Хочу, чтобы Матюнин больше не работал на играх «Урала», — сказал в сентябре прошлого года президент этого клуба Григорий Иванов. — Наверное, есть такое правило. Ну не получается у него судить наши матчи. Ну что тут сделаешь? Бывает. Пусть лучше Матюнин судит другие команды. Каждый имеет право на ошибку. Но в нашем случае их многовато с его стороны».

«Отправьте Матюнина на детектор! — восклицал год назад после игры со «Спартаком» (1:2) руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев. — Раз других посылают, почему его нельзя? Нельзя так. Нам противостояло 15 человек». После этого Алексей туляков не судил.

В понедельник Матюнин — главный арбитр матча «Урал» — «Арсенал».

Безбородов

Возвращен в РПЛ Владислав Безбородов — пока в качестве ВАР. Для него в целом это будет седьмая игра в чемпионате-2021/22 и третья с участием «Сочи». Судья из Санкт-Петербурга впервые назначен на матч «быков» с октября прошлого года. Тогда «Краснодар» при Безбородове проиграл «Спартаку» (1:3), а судью надолго отстранили от работы.

1&nbsp;августа. Ростов-на-Дону. &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:4. Арбитр матча Виталий Мешков (слева) и&nbsp;вратарь хозяев Егор Бабурин.Первый гол «Зенита» засчитан ошибочно. В пользу «Ростова» не назначен пенальти

Мешков и Карасев — снова «Зенит»

В 4-м туре Виталий Мешков и Сергей Карасев уже судили вместе игру сине-бело-голубых: «Локомотив» — «Зенит» (1:1). В той встрече, как определила ЭСК, на 54-й минуте Карасев ошибочно не удалил Пабло, а ВАР Мешков его ошибку не исправил. Кроме того, к судье из Дмитрова были претензии по его работе на игре 2-го тура «Ростов» — «Зенит» (2:4).

Минус Жабченко, Кукуян и Кукуляк

«Уфа» — «Химки»: за что назначен пенальти в пользу гостей?

Нет в списках назначений на ближайшие матчи в РПЛ и ФНЛ Анатолия Жабченко, Павла Кукуяна и Евгения Кукуляка. Жабченко и Кукуян судили игру «Уфа» — «Химки» (3:2), а Кукуляк — «Ахмат» — «Краснодар» (0:2).

По две игры

По два матча дали Ивану Сиденкову (в ФНЛ и РПЛ, в роли ВАР), Евгению Турбину (в ФНЛ и РПЛ, в роли ВАР) и Артему Любимову (обе — в РПЛ).

Полный список

Бригады, назначенные на матчи, выглядят так:

25 сентября (суббота)

«Химки» — «Локомотив» — Алексей Амелин, Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов, резервный Андрей Фисенко, ВАР Владимир Москалев, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Юрий Чеботарев.

«Зенит» — «Крылья Советов» — Виталий Мешков, Алексей Воронцов, Арам Петросян, резервный Ян Бобровский, ВАР Сергей Карасев, АВАР Валентин Мурашов, инспектор Вячеслав Харламов.

«Спартак» — «Уфа» — Артем Любимов, Адлан Хатуев, Наиль Сейфетдинов, резервный Олег Соколов, ВАР Сергей Иванов, АВАР Игорь Демешко, инспектор Сергей Мацюра.

26 сентября (воскресенье)

«Динамо» — «Рубин» — Алексей Сухой, Алексей Стипиди, Максим Ковалев, резервный Антон Фролов, ВАР Артем Любимов, АВАР Алексей Лунев, инспектор Сергей Мартынов.

«Ростов» — «Ахмат» — Василий Казарцев, Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко, резервный Артем Чистяков, ВАР Павел Шадыханов, АВАР Константин Шаламберидзе, инспектор Сергей Французов.

«Краснодар» — «Сочи» — Игорь Панин, Роман Усачев, Варанцо Петросян, резервный Дмитрий Стрельцов, ВАР Владислав Безбородов, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Алексей Тюмин.

27 сентября (понедельник)

«Урал» — «Арсенал» — Алексей Матюнин, Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов, резервный Дмитрий Сафьян, ВАР Иван Сиденков. АВАР Николай Еремин, инспектор Николай Левников.

«Нижний Новгород» — ЦСКА — Кирилл Левников, Егор Болховитин, Андрей Веретешкин, резервный Евгений Буланов, ВАР Евгений Турбин, АВАР Александр Богданов, инспектор Геннадий Куличенков.

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Александр Бобров все материалы автора

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