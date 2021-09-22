РФС объявил арбитров и инспекторов матчей 9-го тура Тинькофф чемпионата России, которые пройдут с 25 по 27 сентября. Выбор некоторых судей вызвал вопросы

Любимов

«Рубин» направил жалобу в судейскую комиссию РФС по 18 эпизодам матча с «Уралом»

Две игры в туре будет судить Артем Любимов. Вторая из них — с участием «Рубина». Видимо, те, кто составлял список, не стали учитывать апрельскую встречу «Урал» — «Рубин» (0:1). Тогда главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий заявил следующее: «Качество судейства было нижайшее. Вопрос даже не в том, что он назначил пенальти и удалил нашего игрока. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались моменты, он пропускал огромное количество нарушений правил. Я не увидел вообще никакой системы и последовательности. На мой взгляд, этот судья не готов судить матчи РПЛ». Клуб тогда направил жалобу на качество работы Любимова, указав 18 спорных эпизодов.

Матюнин

Еще одно странное назначение. Алексей Матюнин не назначался на матчи «Урала» после встречи этой команды с «Зенитом» (1:1). «Хочу, чтобы Матюнин больше не работал на играх «Урала», — сказал в сентябре прошлого года президент этого клуба Григорий Иванов. — Наверное, есть такое правило. Ну не получается у него судить наши матчи. Ну что тут сделаешь? Бывает. Пусть лучше Матюнин судит другие команды. Каждый имеет право на ошибку. Но в нашем случае их многовато с его стороны».

«Отправьте Матюнина на детектор! — восклицал год назад после игры со «Спартаком» (1:2) руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев. — Раз других посылают, почему его нельзя? Нельзя так. Нам противостояло 15 человек». После этого Алексей туляков не судил.

В понедельник Матюнин — главный арбитр матча «Урал» — «Арсенал».

Безбородов

Возвращен в РПЛ Владислав Безбородов — пока в качестве ВАР. Для него в целом это будет седьмая игра в чемпионате-2021/22 и третья с участием «Сочи». Судья из Санкт-Петербурга впервые назначен на матч «быков» с октября прошлого года. Тогда «Краснодар» при Безбородове проиграл «Спартаку» (1:3), а судью надолго отстранили от работы.

Мешков и Карасев — снова «Зенит»

В 4-м туре Виталий Мешков и Сергей Карасев уже судили вместе игру сине-бело-голубых: «Локомотив» — «Зенит» (1:1). В той встрече, как определила ЭСК, на 54-й минуте Карасев ошибочно не удалил Пабло, а ВАР Мешков его ошибку не исправил. Кроме того, к судье из Дмитрова были претензии по его работе на игре 2-го тура «Ростов» — «Зенит» (2:4).

Минус Жабченко, Кукуян и Кукуляк

«Уфа» — «Химки»: за что назначен пенальти в пользу гостей?

Нет в списках назначений на ближайшие матчи в РПЛ и ФНЛ Анатолия Жабченко, Павла Кукуяна и Евгения Кукуляка. Жабченко и Кукуян судили игру «Уфа» — «Химки» (3:2), а Кукуляк — «Ахмат» — «Краснодар» (0:2).

По две игры

По два матча дали Ивану Сиденкову (в ФНЛ и РПЛ, в роли ВАР), Евгению Турбину (в ФНЛ и РПЛ, в роли ВАР) и Артему Любимову (обе — в РПЛ).

Полный список

Бригады, назначенные на матчи, выглядят так:

25 сентября (суббота)

«Химки» — «Локомотив» — Алексей Амелин, Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов, резервный Андрей Фисенко, ВАР Владимир Москалев, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Юрий Чеботарев.

«Зенит» — «Крылья Советов» — Виталий Мешков, Алексей Воронцов, Арам Петросян, резервный Ян Бобровский, ВАР Сергей Карасев, АВАР Валентин Мурашов, инспектор Вячеслав Харламов.

«Спартак» — «Уфа» — Артем Любимов, Адлан Хатуев, Наиль Сейфетдинов, резервный Олег Соколов, ВАР Сергей Иванов, АВАР Игорь Демешко, инспектор Сергей Мацюра.

26 сентября (воскресенье)

«Динамо» — «Рубин» — Алексей Сухой, Алексей Стипиди, Максим Ковалев, резервный Антон Фролов, ВАР Артем Любимов, АВАР Алексей Лунев, инспектор Сергей Мартынов.

«Ростов» — «Ахмат» — Василий Казарцев, Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко, резервный Артем Чистяков, ВАР Павел Шадыханов, АВАР Константин Шаламберидзе, инспектор Сергей Французов.

«Краснодар» — «Сочи» — Игорь Панин, Роман Усачев, Варанцо Петросян, резервный Дмитрий Стрельцов, ВАР Владислав Безбородов, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Алексей Тюмин.

27 сентября (понедельник)

«Урал» — «Арсенал» — Алексей Матюнин, Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов, резервный Дмитрий Сафьян, ВАР Иван Сиденков. АВАР Николай Еремин, инспектор Николай Левников.

«Нижний Новгород» — ЦСКА — Кирилл Левников, Егор Болховитин, Андрей Веретешкин, резервный Евгений Буланов, ВАР Евгений Турбин, АВАР Александр Богданов, инспектор Геннадий Куличенков.