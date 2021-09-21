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Судейство

«Готов к диалогу со Слуцким». Арбитр Сергей Иванов — о конфликте с тренером «Рубина»

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 16:55
Сергей Иванов (справа) и Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
Сергей Иванов (справа) и Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
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В понедельник во время матча в Казани арбитр удалил главного тренера хозяев, а тот в ответ назвал рефери «профнепригодным». Сегодня судья отреагировал на высказывания в свой адрес
20&nbsp;сентября. Казань. &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Леонид Слуцкий был удален во&nbsp;втором тайме.Слуцкого удаляет один и тот же судья. Тренер считает его профнепригодным

— У нас нет личного конфликта и неприязни, выходящей за рамки нашей работы, — сказал Сергей Иванов о своих отношениях с Леонидом Слуцким. — Задача судейской бригады — провести работу в рамках правил игры. Когда происходят нарушения, арбитр должен их фиксировать. Не нужно искать подводных течений в работе судей. Мы выходим на поле, чтобы профессионально сделать свою работу. Несмотря на то что футбол — это спортивное противостояние, никто не заинтересован в конфликтах. Я с большим уважением отношусь к труду тренеров, зная, насколько он сложен. Труд арбитра — такая же сложная работа. Каждый из нас, игроки, тренеры, судьи, пытается делать свою работу качественно.

— Что вам кричал Слуцкий? За что вы вынесли ему два предупреждения?

— Поскольку Леонид Викторович неоднократно покидал пределы технической зоны, по правилам игры арбитр обязан реагировать на данное нарушение. Подтверждаю слова Слуцкого: не было оскорблений, не было нецензурной брани. Если я не подходил к технической зоне команд, это не значит, что не было профилактической работы в ходе игры. Она велась с помощью резервного арбитра, с которым мы находились в постоянном контакте через переговорные устройства. Если тренер выйдет раз на один-два метра, на это можно закрыть глаза. В понедельник нарушения были очевидными, поэтому последовали санкции.

20&nbsp;сентября. Казань. &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3.«Рубин» — «Зенит»: третий гол гостей засчитан ошибочно?

— Что дальше?

— Я готов к диалогу, если мне позволят, могу объяснить, почему было принято на поле каждое решение. Готов к разговору с Леонидом Викторовичем, уважительно отношусь к нему и ко всем участникам процесса.

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