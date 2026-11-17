Усмана и Умара Нурмагомедовых освободили из тюрьмы после драки с Мерабом

Тюремные сроки заменили штрафами после урегулирования претензий.

Российские бойцы смешанных единоборств (ММА) Усман и Умар Нурмагомедовы вышли на свободу после ареста за драку с грузином Мерабом Двалишвили в Абу-Даби. Судебный департамент сообщил о пересмотре приговора восьми участникам конфликта.

Суд смягчил наказание после урегулирования конфликта

17 ноября уголовный суд Абу-Даби пересмотрел наказание участникам массовой драки в отеле. Вместо шести месяцев заключения каждому из восьми осужденных назначили штраф в размере 150 тысяч дирхамов.

Ранее они были оштрафованы на 300 тысяч дирхамов, а также приговорены к депортации после отбытия тюремного срока.

«К такому исходу привели примирение сторон, отказ от взаимных претензий, а также обращение потерпевшего к властям Абу-Даби с просьбой об освобождении обвиняемых», — говорится в сообщении судебного департамента.

Еще 14 ноября Двалишвили публично призвал отпустить задержанных.

«Правительство ОАЭ или кто угодно, кто может это сделать, пожалуйста, выпустите этих ребят. Я хочу, чтобы они были на свободе. Пожалуйста, выпустите их. Прошу вас. Ведь мы всего лишь бойцы, и такое может случиться. Но я очень хочу, чтобы их отпустили», — сказал Мераб после схватки на турнире RAF 14.

Накануне в интервью Ариэлю Хельвани грузинский боец рассказал, что слышал об освобождении Нурмагомедовых, однако не располагал подтверждением информации из первых рук.

По данным Telegram-канала «Mash на спорте», в урегулировании ситуации участвовал Хабиб Нурмагомедов. Сначала окружение Усмана пыталось добиться освобождения самостоятельно, затем обратилось за помощью к бывшему чемпиону UFC.

Как утверждает источник, Хабиб прилетел в Эмираты для переговоров с местными властями. В результате стороны якобы договорились о поэтапном освобождении задержанных: первую группу отпустили 15 ноября, остальных, включая Усмана, — на следующий день.

На фоне этих сообщений в социальных сетях появилось видео с Хабибом, находящимся в ОАЭ. Однако официального подтверждения того, что именно вмешательство Нурмагомедова стало причиной пересмотра судебного решения, пока нет.

Фото Скриншот видео

Драка в отеле и шесть месяцев тюрьмы

11 ноября в лобби отеля Yas Hilton в Абу-Даби произошла массовая драка с участием Усмана и Умара Нурмагомедовых, Мераба Двалишвили и представителей их команд. Конфликт начался, когда грузинский боец давал интервью перед турниром борцовской лиги Real American Freestyle (RAF).

На распространившихся в социальных сетях видеозаписях показано, как Усман подходит к Мерабу, вступает с ним в словесную перепалку, после чего дает пощечину. Затем начинается потасовка, в которой участвуют несколько человек.

На стороне грузина оказался его товарищ Саба Лазишвили. После драки Двалишвили опубликовал кадры с повреждениями на лице и обвинил соперников в нападении.

Полиция Абу-Даби задержала десять человек, в том числе двух мужчин, снимавших происходящее на видео. 13 ноября суд назначил шестерым фигурантам по шесть месяцев заключения, штрафы и последующую депортацию.

Аналогичные наказания получили еще двое обвиняемых — за съемку и распространение видеозаписей. Двалишвили и Лазишвили были оштрафованы на 50 тысяч дирхамов каждый и освобождены из-под стражи.

Из-за случившегося Умар Нурмагомедов не смог выступить на турнире RAF в Абу-Даби, где должен был встретиться с американцем Юрайей Фейбером. Его заменил Лазишвили, который в итоге одержал победу над ветераном UFC.

Конфликт Двалишвили и команды Нурмагомедовых продолжается с прошлого года. В январе 2025-го грузин победил Умара единогласным решением судей на турнире UFC 311 и защитил чемпионский пояс в легчайшем весе. Летом 2026 года между Мерабом и представителем команды Нурмагомедовых произошла потасовка на турнире RAF в Грузии, после чего стороны неоднократно обменивались обвинениями в адрес друг друга.