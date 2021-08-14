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Новичок «Зенита» Клаудиньо вызван в сборную Бразилии. Чем он так хорош

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 13:10
Клаудиньо. Фото Getty Images Статистика Клаудиньо по передачам.
Клаудиньо. Фото Getty Images
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Разбираем игру бразильца.

От «Зенита» давно ждали усиления, и первым большим новичком чемпионов России этим летом стал бразилец Клаудиньо. За него заплатили 15 миллионов евро, за эти деньги болельщики сине-бело-голубых вправе требовать от олимпийского чемпиона яркой игры.

Ниже — тактический портрет бразильца.

Публикация от FC Zenit (@zenit_spb)

7&nbsp;августа. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Сердар Азмун.Супердень «Зенита»: победа над «Краснодаром», золото Малкома, покупка Клаудиньо

Позиция, физические данные

Клаудиньо универсален. По ходу прошлого сезона он сменил несколько позиций, выступая за «РБ Брагантино». Большую часть матчей бразилец отыграл в центре поля — либо на позиции «десятки», либо «бокс-ту-бокс». Еще несколько встреч Клаудиньо провел в нападении, действуя как оттянутый форвард и правый вингер. В олимпийской сборной страны его использовали на левом фланге атаки.

Бразилец не выделяется физической мощью: рост 170 см, вес 65 кг. Однако он мобилен и обладает довольно высокой скоростью. Хорошо координирован, но не очень крепко стоит на ногах — при столкновениях часто отлетает от соперников. Для своих габаритов неплохо играет на втором этаже: в среднем он выигрывает 33% верховых единоборств.

Удар, стандартные положения, навесы

Из сильных сторон Клаудиньо можно отметить его удар. Сразу треть его голов в чемпионате Бразилии (7 из 18) пришлись на удары из-за пределов штрафной. Клаудиньо — правша, левой ногой играет на среднем уровне.

В олимпийской сборной Бразилии и прошлом клубе Клаудиньо часто доверяли исполнение штрафных и угловых ударов. Но мастером стандартных положений его назвать трудно: с 2020 года он всего два раза ассистировал своим партнерам, успешно выполнив подачи с углового. Со штрафных не забивал — мяч попадал в стенку или улетал намного выше ворот. Бил в основном на силу, лишь изредка пытаясь пробить «на технику».

Когда Клаудиньо оказывается на фланге, то навешивает крайне неохотно. Куда чаще пытается решить эпизод сам через дриблинг либо же отыгрывается накоротке с партнером. В среднем за матч он совершает два навеса, а в среднем каждый третий оказывается точным (33%).

Клаудинью (слева) и&nbsp;Ришарлисон.Клаудинью должен усилить «Зенит». Но есть опасения

Дриблинг, видение поля, передачи

Клаудиньо не стесняется идти в обводку — по три попытки в среднем за матч. У бразильца большой арсенал финтов, при этом качество дриблинга не самое высокое (61% удачных). Иногда он заигрывается и передерживает мяч, лезет на нескольких соперников вместо того, чтобы своевременно отдать передачу.

Даже действуя на фланге, Клаудиньо все равно тянет в середину в поисках мяча — оттуда ему удобнее разгонять атаки своей команды. Бразилец хорошо видит поле, подключает партнеров, любит комбинировать и играть в мелкий пас. Он нацелен на обострение, ищет пространство для разрезающего паса между зонами. Стремление Клаудиньо играть в вертикальный футбол подтверждают не слишком высокие цифры по передачам.

Статистика Клаудиньо по передачам.
Статистика Клаудиньо по передачам.

Игра в отборе, борьба за мяч

Несмотря на то что Клаудиньо является атакующим игроком, он не избегает борьбы за мяч. В среднем за игру бразилец совершает 13 единоборств, почти в половине из которых он выходит победителем (47%). Он также неплох в отборе — из 5,3 попытки за матч сразу 54% оказываются успешными.

В пятницу пришла новость — Клаудиньо впервые вызван в главную сборную Бразилии. В сентябре он отправится на матчи квалификации ЧМ-2022.

В лице Клаудиньо «Зенит» получил серьезное усиление. Сергею Семаку осталось решить, где использовать бразильца. По игровым качествам он, конечно, ближе к «десятке» или хавбеку, больше нацеленному на атаку. Интересно, кто выпадет из основы «Зенита» с приходом новичка?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Урал

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90

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Николай Егорычев все материалы автора

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