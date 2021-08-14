Новичок «Зенита» Клаудиньо вызван в сборную Бразилии. Чем он так хорош
От «Зенита» давно ждали усиления, и первым большим новичком чемпионов России этим летом стал бразилец Клаудиньо. За него заплатили 15 миллионов евро, за эти деньги болельщики сине-бело-голубых вправе требовать от олимпийского чемпиона яркой игры.
Ниже — тактический портрет бразильца.
Позиция, физические данные
Клаудиньо универсален. По ходу прошлого сезона он сменил несколько позиций, выступая за «РБ Брагантино». Большую часть матчей бразилец отыграл в центре поля — либо на позиции «десятки», либо «бокс-ту-бокс». Еще несколько встреч Клаудиньо провел в нападении, действуя как оттянутый форвард и правый вингер. В олимпийской сборной страны его использовали на левом фланге атаки.
Бразилец не выделяется физической мощью: рост 170 см, вес 65 кг. Однако он мобилен и обладает довольно высокой скоростью. Хорошо координирован, но не очень крепко стоит на ногах — при столкновениях часто отлетает от соперников. Для своих габаритов неплохо играет на втором этаже: в среднем он выигрывает 33% верховых единоборств.
Удар, стандартные положения, навесы
Из сильных сторон Клаудиньо можно отметить его удар. Сразу треть его голов в чемпионате Бразилии (7 из 18) пришлись на удары из-за пределов штрафной. Клаудиньо — правша, левой ногой играет на среднем уровне.
В олимпийской сборной Бразилии и прошлом клубе Клаудиньо часто доверяли исполнение штрафных и угловых ударов. Но мастером стандартных положений его назвать трудно: с 2020 года он всего два раза ассистировал своим партнерам, успешно выполнив подачи с углового. Со штрафных не забивал — мяч попадал в стенку или улетал намного выше ворот. Бил в основном на силу, лишь изредка пытаясь пробить «на технику».
Когда Клаудиньо оказывается на фланге, то навешивает крайне неохотно. Куда чаще пытается решить эпизод сам через дриблинг либо же отыгрывается накоротке с партнером. В среднем за матч он совершает два навеса, а в среднем каждый третий оказывается точным (33%).
Дриблинг, видение поля, передачи
Клаудиньо не стесняется идти в обводку — по три попытки в среднем за матч. У бразильца большой арсенал финтов, при этом качество дриблинга не самое высокое (61% удачных). Иногда он заигрывается и передерживает мяч, лезет на нескольких соперников вместо того, чтобы своевременно отдать передачу.
Даже действуя на фланге, Клаудиньо все равно тянет в середину в поисках мяча — оттуда ему удобнее разгонять атаки своей команды. Бразилец хорошо видит поле, подключает партнеров, любит комбинировать и играть в мелкий пас. Он нацелен на обострение, ищет пространство для разрезающего паса между зонами. Стремление Клаудиньо играть в вертикальный футбол подтверждают не слишком высокие цифры по передачам.
Игра в отборе, борьба за мяч
Несмотря на то что Клаудиньо является атакующим игроком, он не избегает борьбы за мяч. В среднем за игру бразилец совершает 13 единоборств, почти в половине из которых он выходит победителем (47%). Он также неплох в отборе — из 5,3 попытки за матч сразу 54% оказываются успешными.
В пятницу пришла новость — Клаудиньо впервые вызван в главную сборную Бразилии. В сентябре он отправится на матчи квалификации ЧМ-2022.
В лице Клаудиньо «Зенит» получил серьезное усиление. Сергею Семаку осталось решить, где использовать бразильца. По игровым качествам он, конечно, ближе к «десятке» или хавбеку, больше нацеленному на атаку. Интересно, кто выпадет из основы «Зенита» с приходом новичка?
Методология
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