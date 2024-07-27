Супергерои играли за ЦСКА. Команда Николича легко выиграла в Нижнем Новгороде
Встреча двух сербских специалистов, один из которых (Марко Николич) тренировал Сашу Илича в «Партизане», прошла под знаком перемен. Очевидно, что стартовые матчи не в полной мере оправдали ожидания, и у ЦСКА это привело к двум заменам — Келлвен и Жемалетдинов вместо Гайича и Чалова. Волжане же сделали сразу пять перестановок. Самые заметные — Ожегович на острие атаки, дебютант Глейзер в опорной зоне и не сыгравший в прошлом сезоне ни одного матча Магкеев в тройке центральных защитников.
Недавний лидер нижегородской обороны (да и всей команды) Гоцук в этом сезоне пока запасной, и не сказать, что в этом виден прок. От «Рубина» Медведев пропустил четыре мяча. Первый — на четвертой минуте. Против армейцев вратарь продержался «сухим» четверть часа, и у него точно есть вопросы к собственным защитникам. Те дали сместившемуся на фланг Бистровичу подать слева, потом не накрыли атаковавшего с подбора Жемалетдинова и, наконец, потеряли в центре штрафной Мусаева. Ну а он сориентировался в ситуации мгновенно и с разворота отправил мяч в угол.
Легко, просто, уверенно — это про армейский гол. Но отнюдь не про игру красно-синих, которые за тайм единственным попаданием в створ так и ограничились. Удачная попытка Койта обыграться с партнером и почти вырваться на ударную позицию — скорее исключение. Не случайно малийца поменяли уже в перерыве. Выше поднялся Обляков, а его позицию в центре занял свежий Зделар. В обороне же у ЦСКА был полный порядок, который пытался нарушить своей активностью смело бравший игру на себя Царукян. Его дриблинг — пожалуй, единственное светлое пятно в игре «Пари НН» в плане созидания.
Пока у Илича не слишком получается. И если весной — когда серба по факту бросили в топку борьбы за выживание в новом для него турнире — отсутствие результата и баланса было понятно, то сейчас вопросов становится все больше. Единственная победа Саши в России — выигрыш ответного стыкового матча в Туле. Зато игре не хватает баланса, и есть метания с составом. Плюс проблемы вроде вынужденной замены Магкеева, который в середине первого тайма травмировался, не пуская к воротам бывшего одноклубника по «Локомотиву» Жемалетдинова.
Да, в этот раз все было не так безнадежно, как в мае, когда ЦСКА выиграл в Нижнем с теннисным счетом (6:2). Только армейцы (визуально — почти не напрягаясь) спокойно играли по счету и взяли свое на классе, пока Жемалетдинову оказывали помощь после рассечения. Обляков выполнил подачу со штрафного в район дальней штанги, Виллиан Роша выдал идеальную скидку головой, а другой центральный защитник — Дивеев — переправил мяч в сетку из площади ворот. Не остался без подарка в своем 150-м матче за ЦСКА.
После этого у красно-синих в принципе пропала необходимость форсировать события. Об этом подумалось, когда хозяева дважды напрягли соперника при подачах угловых. Однако армейский прагматизм был не циничным, а вполне себе здоровым. Царукяна прикрыли, что привело к его замене. Мяч контролировали здорово. Да еще и Николич попробовал разные сочетания, впервые использовав вернувшегося в расположение команды Давилу. Вышел и Чалов, который может вот-вот уехать в ПАОК и на прощание создал голевой момент для Кисляка. Ну а прессинг красно-синих дал плоды, когда Круговой вывел на убойную позицию Облякова.
Все супергерои — а это была тема матча на берегах Волги — в субботу играли за ЦСКА. Нижний на данный момент (как и виделось перед стартом) обречен на привычную для себя борьбу за выживание. Игра на его уровне не показательна, но очевидно, что армейцы под началом Николича будут прибавлять с каждым матчем. А эти 3:0 еще и помогут утвердиться во мнении, что команда на правильном пути. В следующем туре в гостях у «Краснодара» можно будет проверить данные впечатления.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
2
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
3
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
4
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
5
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
14
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0