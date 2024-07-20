Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:20

«Ростов» и ЦСКА выдали первые нули сезона. Армейцы точно готовы бороться за титул?

ЦСКА сыграл вничью на выезде с «Ростовом»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кристиян Бистрович (ЦСКА) и Данил Глебов («Ростов»).
Фото ФК «Ростов»
Очень спорное выступление команды Николича.
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:0
ЦСКА

Несмотря на жару в Ростове-на-Дону (уже больше недели столбик термометра показывает около 40 градусов), новый сезон для «Ростова» и ЦСКА открылся именно на юге. Была ли в этом решении логика — дискуссионный вопрос, но к странностям календаря, кажется, российские болельщики привыкли.

Ростовские тоже — и массово выбрались на стадион. Посещаемость, по разным причинам страдавшая в прошлые сезоны, начала постепенно восстанавливаться — на первую игру нового сезона пришло почти 20 тысяч зрителей. Около сотни из них были фанатами армейцев на гостевой трибуне.

Валерий Карпин и&nbsp;Марко Николич. «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча

Понять всех пришедших можно — ожидалось неплохое зрелище. «Ростов» не только сохранил всех лидеров (за исключением ушедшего вратаря Песьякова), но и солидно усилился. Южане подписали трех голкиперов — Ятимова, Ханкича и Одоевского; и двух полузащитников — уругвайца Саравию и хорошо всем известного Константина Кучаева. Ятимов и Кучаев в итоге дебютировали в составе «Ростова».

В ЦСКА изменения накануне нового сезона были еще более структурные — армейцы сменили тренера. Вместо Владимира Федотова команду подхватил также хорошо известный в России Марко Николич. Но остальные изменения у армейцев были скорее со знаком «минус» — перед встречей с «Ростовом» они не досчитались трех важных игроков. Аббос Файзуллаев убыл на Олимпиаду, Виктор Давила еще не вернулся из Южной Америки, а Максим Мухин по-прежнему травмирован.

Несмотря на неплохую завязку, где в первом матче сезона должны были схлестнуться две хорошо обновленные команды (ЦСКА — так вообще первый конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство по раскладам Opta), итоговое зрелище точно разочаровало всех, кто его увидел. То ли ростовская жара повлияла (вернее, она точно повлияла — игру дважды останавливали на водопой), то ли команды еще не до конца вышли со сборов, но матч получился скучнейшим.

Проверить, каким образом интегрировались новички, оказалось невозможно — игра редко доходила до финальной трети «Ростова» или ЦСКА. И если для хозяев поля такой расклад можно записать в достижение (южане не побеждали армейцев с 2020 года), то вот гостей такая спокойная игра вряд ли порадовала.

А если обратиться к цифрам, то игра ЦСКА может показаться и вовсе безнадежной — по данным SofaScore, «Ростов» по ударам в створ опередил соперника солидно — 18:4. Красно-синие повторили свой антирекорд по ударам за матч в РПЛ за последние 15 лет. А удар в створ армейцы вымучили всего один, в самой концовке встречи после ошибки ростовчан — но Ятимов уверенно спас.

Останется ли ЦСКА доволен таким матчем? Очень вряд ли. Для команды с высокими амбициями выступление получилось на грани провала. Может ли быть доволен «Ростов»? С одной стороны да — первое испытание в сезоне команда Карпина прошла. С другой — не покидает ощущение, что у такого ЦСКА можно было забрать все три очка.

Валерий Карпин
Николай Комличенко
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
9
41
Читайте также
День дачника отметят в России 23 июля
«Бордо» может потерять профессиональный статус из-за долгов
Бастрыкин поручил проверить слова призывающего убивать россиян украинца
Что нужно знать о Матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
В Роспотребнадзоре заявили о низком уровне заболеваемости листериозом в России
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
Брызгалов принес извинения «Динамо» за сломанные световые панели
Устали от скучного Евро? РПЛ компенсирует его ярким стартом сезона: 13 голов в первый день!
Тюкавин: «Сделайте Ваню Лепского капитаном в фэнтези. Я «Факелу» вообще забить не могу»
«Динамо» — «Факел»: видео голов
Вратарь «Акрона» Волков: «Позволили «Локомотиву» очень много, поэтому проиграли»
«Оренбург» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Супердебют Глушенкова в «Зените»: два матча — два дубля!

«Динамо» против «Факела»: кадровые проблемы, 3:0 к 30-й минуте, удаление Фомина в первом тайме
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1 0 1
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости