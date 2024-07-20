«Ростов» и ЦСКА выдали первые нули сезона. Армейцы точно готовы бороться за титул?
Несмотря на жару в Ростове-на-Дону (уже больше недели столбик термометра показывает около 40 градусов), новый сезон для «Ростова» и ЦСКА открылся именно на юге. Была ли в этом решении логика — дискуссионный вопрос, но к странностям календаря, кажется, российские болельщики привыкли.
Ростовские тоже — и массово выбрались на стадион. Посещаемость, по разным причинам страдавшая в прошлые сезоны, начала постепенно восстанавливаться — на первую игру нового сезона пришло почти 20 тысяч зрителей. Около сотни из них были фанатами армейцев на гостевой трибуне.
Понять всех пришедших можно — ожидалось неплохое зрелище. «Ростов» не только сохранил всех лидеров (за исключением ушедшего вратаря Песьякова), но и солидно усилился. Южане подписали трех голкиперов — Ятимова, Ханкича и Одоевского; и двух полузащитников — уругвайца Саравию и хорошо всем известного Константина Кучаева. Ятимов и Кучаев в итоге дебютировали в составе «Ростова».
В ЦСКА изменения накануне нового сезона были еще более структурные — армейцы сменили тренера. Вместо Владимира Федотова команду подхватил также хорошо известный в России Марко Николич. Но остальные изменения у армейцев были скорее со знаком «минус» — перед встречей с «Ростовом» они не досчитались трех важных игроков. Аббос Файзуллаев убыл на Олимпиаду, Виктор Давила еще не вернулся из Южной Америки, а Максим Мухин по-прежнему травмирован.
Несмотря на неплохую завязку, где в первом матче сезона должны были схлестнуться две хорошо обновленные команды (ЦСКА — так вообще первый конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство по раскладам Opta), итоговое зрелище точно разочаровало всех, кто его увидел. То ли ростовская жара повлияла (вернее, она точно повлияла — игру дважды останавливали на водопой), то ли команды еще не до конца вышли со сборов, но матч получился скучнейшим.
Проверить, каким образом интегрировались новички, оказалось невозможно — игра редко доходила до финальной трети «Ростова» или ЦСКА. И если для хозяев поля такой расклад можно записать в достижение (южане не побеждали армейцев с 2020 года), то вот гостей такая спокойная игра вряд ли порадовала.
А если обратиться к цифрам, то игра ЦСКА может показаться и вовсе безнадежной — по данным SofaScore, «Ростов» по ударам в створ опередил соперника солидно — 18:4. Красно-синие повторили свой антирекорд по ударам за матч в РПЛ за последние 15 лет. А удар в створ армейцы вымучили всего один, в самой концовке встречи после ошибки ростовчан — но Ятимов уверенно спас.
Останется ли ЦСКА доволен таким матчем? Очень вряд ли. Для команды с высокими амбициями выступление получилось на грани провала. Может ли быть доволен «Ростов»? С одной стороны да — первое испытание в сезоне команда Карпина прошла. С другой — не покидает ощущение, что у такого ЦСКА можно было забрать все три очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1