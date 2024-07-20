Супердебют Глушенкова в «Зените»: два матча — два дубля!
В Самару «Зенит» приехал без Клаудиньо. Естественно, первой реакцией было связать его отсутствие с вероятным трансфером во «Фламенго». Тема с переходом Соболева на этой неделе как-то совсем затухла, поэтому отъезд бразильца на родину — главное в текущей зенитовской трансферной повестке. Впрочем, официальная версия от клуба была куда более прозаичной — мышечные проблемы. В тройке центральных полузащитников Клаудиньо заменил Глушенков, что открыло место на правом фланге атаки для Артура.
Перед выходом на поле случилось большое «братание» в подтрибунке. Пересечений тут очень много: Горшков только-только переехал из Самары в Петербург, Глушенков был здесь совсем недавно. А ведь есть еще Коваленко с Сергеевым. И они, кстати, могут вернуться в «Крылья». Но это пока просто разговоры.
Для «Зенита» в этом матче все сложилось очень легко. Глушенков забил бывшим уже на шестой минуте. «Крылья» большими силами пошли вперед и тут же получили в свои ворота. Барриос перекусил эту атаку в центре, Вендел моментально бросил в прорыв Глушенкова, который спокойно разобрался с обороной хозяев. Праздновать не стал — извинился перед трибунами, подняв руки.
Второй гол — уже через 10 минут: Артур выверенно подал справа, и Кассьерра спокойно головой скинул мяч в угол.
Перед перерывом Глушенкову пришлось еще раз извиняться: на этот раз он забил головой, а ассистировал ему вновь Вендел. Буквально за полтора матча у «Зенита» образовалась суперсвязка.
3:0 в пользу «Зенита» после первого тайма — это было очень похоже на Суперкубок. С той разницей, что «Крылья» смотрелись лучше «Краснодара». Самарцы забирали инициативу, напрягали Латышонка, но забить не получалось. В соцсетях «Крыльев» в одной фразе передали содержание первого тайма: «У нас огромное количество моментов, а забивает «Зенит». И это правда: по xG хозяева в первом тайме вообще превзошли соперника, по этой метрике «Зенит» даже на один гол не наиграл. Но забил три — убийственная реализация.
Во втором тайме «Зенит» сыграл строго, и впереди у «Крыльев» вообще перестало что-то получаться. Из интересных моментов — выход Горшкова, причем не на фланг обороны, а в центр поля. Глушенков номинально ушел на фланг атаки, но по факту действовал свободно — практически как в «Локо» в прошлом сезоне. Правда, на хет-трик он так и не наиграл. «Крылья» по инерции пытались забить свой заслуженный гол, но Латышонок все же оформил первый матч на ноль за новую команду. А «Зенит» в компенсированное время вонзил четвертый — отличился вышедший на замену Педро.
Команда Семака произвела сильное впечатление в Суперкубке, в первом туре чемпионата — точно не хуже. Чемпион играет результативно и с большим запасом. Глушенкову вообще не понадобилось время на адаптацию: два матча — два дубля! Их связка с Венделом впечатляет. Никто в этот вечер и не вспомнил, что питерцы играли без Клаудиньо.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
3
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Дмитрий Сергеев
Зенит
|1
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|1
|0
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|0
|1