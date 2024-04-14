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«Краснодар», в главном матче за золото нельзя играть один тайм! Теперь можно смело проводить церемонию награждения «Зенита»

Рабинер отреагировал на победу «Зенита» над «Краснодаром»
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболисты «Зенита» Педро, Клаудиньо и Матео Кассьерра
Педро, Клаудиньо и Матео Кассьерра.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Обозреватель «СЭ» — о центральном матче второго круга.
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 17:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:2
Зенит

С чемпионством все ясно?

После субботнего матча «Краснодар» — «Зенит» можно смело проводить церемонию награждения, пусть даже Сергей Семак от подобных высказываний, морщась, отмахивается и приписывает их недоброжелателям его команды.

Казалось бы, четыре очка отрыва за семь туров до конца — отрыв далеко не такой убедительный, чтобы делать такие выводы. Но важен контекст. А он таков, что, кроме «Краснодара», конкурировать с чемпионом некому, а «быки» в разгар сезона сменили главного тренера и начали ломать все, что построили.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют победу над &laquo;Краснодаром&raquo;. «Зенит» выиграл главный матч весны. «Краснодар» повержен, у чемпиона — «+4»

Даже в Лиге чемпионов, на топ-уровне, где, однако, все решают матчи на вылет, такое может прокатить. Но не в гладком чемпионате, не в игре вдолгую. И не с соперником, который выигрывает уже пять лет подряд и в паре шагов от того, чтобы выиграть в шестой. Когда ты имеешь дело с командой, обладающей таким бронебойным свежим чемпионским опытом, давать ей четырехочковый гандикап — это все.

И когда мне напоминают историю 2004 года, когда ЦСКА Валерия Газзаева растерял такое же четырехочковое преимущество в трех последних турах, то отвечаю: та команда еще ни Кубок УЕФА не выиграла, ни даже двух комплектов золотых медалей не взяла — а только один, в 2003-м. А потом еще и тренеров поменяла — сначала назначив недавно почившего Артура Жорже, летом же вернув Газзаева. Все это — перестройка требований. Как сейчас происходит у «Краснодара».

«Зенит» же почти шесть лет уже тренирует один и тот же человек и столько же с ним выигрывает. Подбор игроков у Семака, конечно, меняется, кое-какие акценты в игре — соответственно, тоже, но базовые принципы остаются неизменными. Как говорил Валерий Лобановский, до которого Сергею Богдановичу, понятно, еще далеко: «Принципы не меняются, принципы совершенствуются».

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Пусть «Зенит» после ухода Малкома в этом сезоне не так убедителен, как в предыдущие годы, — нельзя сказать, что золото лежит бесхозным и его просто надо кому-то подобрать. Хозяин есть. И во втором тайме в Краснодаре напомнил, кто он. И судейство в конкретном случае, что бы ни говорил Мурад Мусаев, ни при чем.

А при чем — сильно подозреваю, «смена быков на переправе». Один раз из ста фокус, подобный замене Ивича Мусаевым в очке от первого места, наверное, и может сработать — и тогда это воспринимается как гений управленческого чутья. Но на сей раз исключения из правила не случилось. Говорю это безо всякого злорадства — наоборот, всячески желал долгожданного успеха Сергею Галицкому и его клубу. Но чуда не произошло.

Футболисты Педро и Александр Черников
Педро и Александр Черников.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

При равной игре до перерыва «Краснодар» был яростнее в борьбе

Что по первому тайму бросилось в глаза — яростная заряженность хозяев на выигрыш каждого единоборства. Когда Мусаев перед игрой говорил: «Мы должны быть смелыми!» — на деле это выразилось не в каких-то ярких и красивых атаках, в которых участвовало большое количество игроков, а в том, что игроки «быков» в каждом эпизоде шли до конца. Получал, допустим, мяч Клаудинью — на него одновременно летели Черников со Сперцяном и выдирали мяч, и такое происходило не раз.

Игра в целом была равной. Но вот именно эта ярость в единоборствах — то, что в первом тайме, по мне, отличало команды в пользу хозяев, которых гнал вперед заполненный прекрасный стадион. Антураж был — просто топ. Сказать, что зрелище ему соответствовало — как и в первом круге, не могу. Зато накал, как и в первом круге, до перерыва соответствовал безусловно.

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А еще разница в первом тайме заключалась в том, что «Зенит» свой момент (у Педро на 11-й минуте) упустил, а «Краснодар» серией ошибок зенитовцев в одном эпизоде воспользовался. «Обрез» того же Педро при пасе Андрею Мостовому — второй рванул для передачи на ход, первый отдал в ноги. Затем после навеса Оласы в штрафную — легкомысленная скидка Нуралы Алипа в центр. А там недоработка Клаудинью, удар Оласы — и вынимайте.

Конечно, на «Краснодар» здорово работало отсутствие из-за дисквалификации Вендела. Оно имело еще и такие последствия, что глубже пришлось опуститься Клаудинью, который играл в центре поля с Вильмаром Барриосом и чувствовал себя в этой безумной куче явно неуютно. И именно Клаудинью, как я уже сказал, не сыграл по Оласе, когда это было больше всего надо. Смотрел, как уругваец навешивает, потом бежит на скидку — и вовремя не среагировал. Навыка нет, автоматизма.

А предматчевая версия, что «Зенит» сыграет в четыре защитника, тогда как пару Барриосу составит Дуглас Сантос, не материализовалась — Семак решил сыграть в три центральных, учтя еще, вероятно, и неполную готовность Дугласа к матчу из-за повреждения. Не выпустить важнейшего для команды игрока тренер позволить себе не мог, но требовалось максимально облегчить ему задачу. А в центре она всегда самая трудоемкая и насыщенная борьбой.

&laquo;Зенит&raquo; обыграл &laquo;Краснодар&raquo; (2:1). «Зенит» и без Вендела играл с большим запасом. Где был Кордоба?" Орлов — о матче сезона

Ни Ахметова, ни Васильева, ни Коваленко — варианты для замены Барриосу — Семак выставить с первых минут не решился, счел, что их уровень до игры такой важности недотягивает. До перерыва решение в пользу Клаудинью не работало, в том числе потому что бразилец тратил почти все силы на разрушение.

А с Оласой, забившим первый гол с игры в профессиональной карьере (!), причем с «чужой» правой, получилась символичная история. На первых минутах — откровенная провокация и симуляция в ситуации с Мостовым, в которой, однако, судьи разобрались хладнокровно. А на 16-й — отличный гол. Южная Америка, а конкретно — уругвайский футбол за четверть часа во всех его проявлениях!

Футболисты Страхиня Эракович и Эдуард Сперцян
Страхиня Эракович и Эдуард Сперцян.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Почему «Краснодар» забыл выйти на второй тайм?

Меньше всего можно было ожидать, что «Краснодар» забудет выйти на второй тайм. С чего бы? Ведь он до перерыва был так агрессивен в борьбе, позиционно почти безупречен и сконцентрирован. Но вдруг у гостей и пространства море появилось, и между линиями оказалось можно отдавать. И уже на 47-й минуте Клаудинью оказался гораздо ближе к чужим воротам, чем до перерыва, и «черпаком» отдал пас Матео Кассьерре. Тот при вялом сопровождении Хуниора Алонсо спокойно развернулся и с линии штрафной закрутил мяч под дальнюю штангу. 1:1 — и изумление, как можно было с такой беспечностью опекать лучшего снайпера первенства.

Сперва я подумал, что «Зенит» в перерыве перешел на игру в четыре защитника и тем самым на какое-то время поставил в тупик соперника. Всегда ведь, когда происходят такие изменения в игре, рискуешь перетеоретизировать, объяснив их какими-то тактическими перестановками. Но коллега Александр Дорский в комментариях к моему оперативному сообщению на этот счет поправил меня: схема у «Зенита» не изменилась. Изменились исполнители: с выходом после перерыва Артура вместо Алипа бразилец занял место Дугласа Сантоса на левом фланге, а сам Сантос отправился в тройку центральных защитников.

Арбитр Сергей Иванов в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. Иванов судил в Краснодаре без серьезных ошибок. До 90+7-й минуты

И все же показалось, что в рамках той же схемы функции некоторых игроков — в частности, Клаудинью — несколько изменились, и его участие в созидательных действиях стало гораздо более активным, чем до перерыва. Хотя, возможно, это объяснялось изменениями в игре «Краснодара»...

Едва питерцы сравняли счет, как должно было стать и 1:2, но Мостовой, выйдя один на один, попал в Матвея Сафонова. В тот момент еще подумалось, что «Зенит» может об этой расточительности сильно пожалеть. Хотя это Мусаеву надо было думать, как реагировать на новую ситуацию на поле. Тренер не придумал, и вскоре 1:2 все-таки стало, причем завершение Артура получилось как под копирку с голом Кассьерры, только поближе. Главный тренер «Краснодара» явно промедлил с заменой Кади, который «плыл» к тому времени уже несколько минут, и за Артуром недоработал именно он.

Футболисты Нино и Эдуард Сперцян в матче «Краснодар» - «Зенит»
Нино и Эдуард Сперцян.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Не просто линия защиты, а вся оборонительная игра «быков» рассыпалась до такой степени, что в это просто невозможно было поверить. И в борьбе, в отличие от первого тайма, они были уже намного мягче. Мусаев после матча говорил, что это арбитр Иванов в первом тайме дал максимальный допуск в единоборствах, а после — свистел вообще все. Допускаю, конечно, что профессионалам виднее, но лично мне в глазах эти изменения не бросились. Факт, что принципиальных ошибок бригада арбитров, как мне кажется, не совершила. Тогда как «Краснодар» вышел на второй тайм совсем другим.

Я специально поинтересовался у одного известного тренера вратарей, можно ли упрекать за пропущенные голы Сафонова. Он ответил: «Точно нет! Первый — хорошее исполнение, обводящий удался идеально. По второму голу — есть неписаное правило: не пускать игрока в центр, направлять к лицевой линии. Потому что из центра у вратаря шансов намного меньше, что в данном случае и произошло».

Теперь меняться нужно было «Краснодару», но ему это совершенно не удалось. Потому что действовать по лекалам Ивича он уже права не имел, а по Мусаеву — еще не научился. Вернее, не вспомнил. Можно сколько угодно говорить, что скамейка «Зенита» намного убедительнее краснодарской, но ведь, допустим, лавку ЦСКА, тем более без Виллиана Роши и Игоря Дивеева, мощной точно не назовешь, однако замены Владимира Федотова полностью перевернули матч с «Локомотивом».

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбивает удар в&nbsp;матче с &laquo;Локомотивом&raquo;. Безумное дерби «Локо» и ЦСКА: кошмар Акинфеева, заряженный Заболотный и 3:3!

Чтобы главная интрига чемпионата (не беру борьбу за третье место и низ таблицы) не иссякла в этот уикэнд, «Краснодар» просто обязательно должен был сравнивать. Нужен был новый Торнике Окриашвили — помните его «бисиклету», победный мяч «Зениту» в добавленное время ударом «ножницами» через себя? Ждал, что Эдуард Сперцян реализует штрафной с прекрасной позиции — но мяч попал в «стенку». Может, стоило дать пробить с другой ноги Оласе, раз уж у того в этот день шло?

Вместо чудо-спасения «быков» случилось удаление Тормены. И «Зенит» — в целом по игре совершенно заслуженно — стал ближе к золоту, чем когда-либо в этом чемпионате. Рискну предположить, что очередной титул он уже не отпустит.

Футбол
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«Зенит» и без Вендела играл с большим запасом. Где был Кордоба?» Орлов — о матче сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
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Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
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Оренбург – Пари НН
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Урал – Динамо
 - : -
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