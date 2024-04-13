Иванов судил в Краснодаре без серьезных ошибок. До 90+7-й минуты
Кержаков снова ударил соперника по голове
Пойду не в хронологическом порядке — начну с конца матча в Краснодаре. На 90+7-й минуте судья Сергей Иванов ошибочно не наказал вратаря гостей Михаила Кержакова 11-метровым ударом, когда он, не сыграв в мяч, шлепнул по голове Хуниора Алонсо. Видеоассистенты Андрей Фисенко и Валерий Данченко в действия рефери не вмешались.
Такой же фол зенитовский голкипер совершил в августе 2021 года. Тогда на 32-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Ростов» — «Зенит» арбитр Виталий Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, когда их Кержаков ударил Николая Комличенко рукой по голове. Видеоассистенты Владимир Москалев и Илья Елеференко в действия судьи не вмешались.
Решение бригады ЭСК тогда признала ошибочным.
Кроме того, ошибочными признали тогда и действия Павла Шадыханова в игре 1-го тура «Нижний Новгород» — «Сочи». В ней на 47-й минуте судья не наказал вратаря гостей Николая Заболотного пенальти. Тот попытался выбить мяч, но промахнулся и ударил Бекима Балая рукой по голове. Мяч еще находился в игре.
Потом этот момент обсуждался на брифинге судей РПЛ, где было сказано, что за действия голкипера «Сочи» нужно было назначить пенальти.
Не было причин удалить Мостового
На 4-й минуте на поле возникла конфликтная ситуация с участием Лукаса Оласы и Андрея Мостового, в которой судья Сергей Иванов принял верное решение, не применив красную карточку.
Краснодарцу не понравилось поведение соперника, упавшего на газон. Он начал что-то высказывать зенитовцу и дотронулся до его головы. Мостовой сделал движение левой рукой и едва коснулся оппонента. Но Оласа упал и стал изображать сильнейшую боль, словно он получил удар в область шеи.
У судьи не было оснований для удаления Мостового — он и не стал показывать красную карточку.
В первом тайме не наказаны предупреждениями Сперцян и Клаудиньо
На 20-й и 45+2-й минутах Иванов ошибочно фиксировал нарушения правил против Эдуарда Сперцяна и назначал штрафные удары. В обоих случаях у арбитра не было оснований для такого решения — краснодарец обманывал рефери и незаслуженно получал преимущество. Его действия можно было оценить как неспортивное поведение и наказать предупреждениями.
По традиции уже наговорил на желтую карточку Клаудиньо. Он ошибочно не был наказан предупреждением на 45+2-й минуте за эмоциональный наезд на резервного судью Артема Чистякова.
Олусегун ошибочно не получил предупреждения и избежал дисквалификации
На 54-й минуте Иванов ошибочно оценил единоборство Олакунле Олусегуна с Андреем Мостовым. Судья решил, что сфолил зенитовец, хотя правила нарушил краснодарец, заваливший соперника руками. При этом игрок хозяев избежал и предупреждения, которое стало бы для него четвертым в этом чемпионате. Он заработал бы автоматическую одноматчевую дисквалификацию и пропустил бы следующую игру.
Иванов правильно удалил Тормену и пожалел Черникова
На 90-й минуте арбитр поступил правильно, вынеся второе предупреждение Витору Тормене и удалив его с поля с показом красной карточки. Краснодарец грубо сыграл против соперника, ударив его шипами в голеностоп.
На 87-й минуте повезло Александру Черникову и Вильмару Барриосу: краснодарцу — в том, что его фол в центре поля арбитр оценил только желтой карточкой, а зенитовцу — в том, что он избежал перелома ноги.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
14
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
15
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6