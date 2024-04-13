Сергей Семак и Мурад Мусаев — о матче в Краснодаре.

Пресс-конференция главного тренера «Зенита» Сергея Семака и наставника «Краснодара» Мурада Мусаева после матча команд в 24-м туре РПЛ, который завершился победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.

Семак : «Гостеприимство» «Краснодара» дополнительно нас мотивировало »

— Игра получилась достаточно эмоциональной, — сказал главный тренер «Зенита». — К сожалению, пропустили первыми, поставили себя в положение догоняющих. К тому же сильная сторона «Краснодара» — контратаки. У нас были моменты и в первом тайме, но во втором удалось переломить ход встречи, забили очень хорошие мячи. У нас была и дополнительная мотивация — «гостеприимство» «Краснодара». Нашим родственникам, семьям дали билеты под самую крышу, плюс квоту для наших болельщиков урезали, не предупредив клуб. По непонятным нам причинам. Так что мы сражались за наши семьи, за наших болельщиков. Хочется, чтобы к ним относились уважительно.

— Чем отличается «Краснодар» Мусаева от «Краснодара» Ивича?

— Сложно судить. Матч в первом круге получился сложным. Сегодняшняя игра была более открытой, было много моментов. Что касается Мусаева, то он прекрасно понимает возможности команды и каждого игрока. Трех матчей, которые команда провела под его руководством, недостаточно, чтобы сделать какие-то выводы. Он прекрасный специалист и все всем доказал. Что касается Ивича, то могу сказать о нем только хорошее, он прекрасный специалист, но такова тренерская судьба: сегодня ты работаешь, завтра — нет. Удивила ли его отставка? Меня она удивила, конечно, как и многих. Но есть руководители, которые принимают решения. Они хотят видеть то, что хотят.

— «Зенит» уже чемпион?

— Это говорят не наши болельщики. Это говорят болельщики, которые скорее всего хотят обратного. Я уже сказал перед игрой: это ни в коем случае не чемпионский матч. Благодаря этой игре мы заработали себе право на одну ошибку, впереди еще семь туров. У нас и «Краснодара» календарь примерно одинаковый, поэтому четыре очка — это ничто. И в моей практике еще в ЦСКА такое было, когда мы упустили чемпионство. За два тура это было, а здесь семь туров.

— Что можно сказать о судействе?

— Не хочется обсуждать судей. Все прекрасно все видели сегодня. В данном случае лучше помолчать, а то еще дисквалифицируют. Не подхожу к судьям. Мы же никак не можем повлиять

— Гол Кассьерры — это ключевой момент матча?

— Возможно, и не ключевой, но сто процентов очень важный. Только вышли на второй тайм; команде становится легче, когда сразу отыгрываешься. Это влияет на игру. Но своими моментами надо распоряжаться более хладнокровно. Жалко, что не смогли их реализовать. Ребят с победой, но есть еще над чем работать. А что заслужим, то получим.

Мусаев: «Я даже не смотрю в таблицу»

— Хороший первый тайм: хорошее содержание игры и прессинг, мы много играли вперед, — начал тренер «Краснодара». — После перерыва, к сожалению, произошли две ошибки. Сказалось высокое индивидуальное мастерство соперника, они наказали нас. Но мы отдали все силы и старались сравнять счет. Нет никаких вопросов по желанию, самоотдаче и смелости.

— Думаю, будут вопросы по судейству. Раньше эту тему вы обходили. Можете что-то сказать сегодня?

— Все видели, что это был ужасный матч со стороны арбитра. Он дал играть жестко, а потом стал свистеть всякую ерунду. Потом просто в каких-то моментах я не понимал решений. Они выходили из логики. Я согласен, что судья провалил матч. Жалко, что на такую игру поставили арбитра, который сегодня поплыл.

— Что повлияло на игру «Краснодара» во втором тайме?

— Конечно, повлияли голы. Соперник стал большими силами играть сзади, более компактно. Тяжело, конечно, вскрыть «Зенит. Когда счет был в нашу пользу, игра была более открытая. Пропустив второй мяч, мы чуть облегчили сопернику задачу. Но играли до конца. К сожалению, не реализовали свои моменты.

— Оба гола пришли с левого фланга. Насколько это связано с тем, что Оласегун больше нацелен на игру в атаке?

— Первый гол забил центральный нападающий. В моменте со вторым, можно сказать, не хватило страховки. Ряд ошибок. Учитывая, что Олусегун первый матч провел на позиции правого защитника, отыграл он очень достойно. Наверное, ответственность чуть давила на него. А в голах вина общая.

— Вы пришли в «Краснодар» в необычной ситуации. Какие задачи вам поставили?

— В плане результата мне не ставили никаких задач. Все понимают, что было одно очко отставания от первого места. Мы все хотим его занять. В плане игры сказали, чтобы я играл в тот футбол, который ставил и в «Краснодаре», и в Азербайджане. Это сложно, когда ты приходишь за восемь туров до конца, и команда играет в низкий блок. Было сложно, была пауза на сборную. Но я понимал, куда я иду, когда принимал предложение. И сегодня вы видели, что мы изменились: прессинговали, играли на половине поля соперника. Но, к сожалению, были небольшие ошибки, когда нас тянет назад. Мы теряем компактность, соперник в этих зонах принимает мячи. Я понимал, что будет сложно. Но легко никогда не было.

— Как вы сегодня будете спать?

— Посмотрим. Конечно, я расстроен, и все мы расстроены. Но есть определенное удовлетворение от самоотдачи. Был хороший настрой у ребят. Они бились, не было равнодушных — это важно. Конечно, хочется победить или минимум не проиграть и остаться на расстоянии в одно очко. Но, к сожалению, не получилось. Из трех игр это наша лучшая игра по качеству.

— Юрий Семин считает, что «Зенит» переиграл вас за счет психологии. Насколько он прав?

— Трудно сказать. Есть индивидуальное мастерство, и соперник сегодня хорошо воспользовался своими шансами. Когда ты пять раз становишься чемпионом, наверное, у тебя есть определений опыт. Хотя «Зенит» обновился. Но это немаловажная вещь, когда ты каждый год борешься за чемпионство и его добываешь.

— Насколько тяжело воспринимать поражение от прямого конкурента? Что скажете игрокам после такого матча?

— С игроками всегда нужно разговаривать, всегда должен быть с ними контакт. Сейчас нужно остыть и отдохнуть. Будет новый день, будут новые силы. Мы не можем остановиться. Каждую игру нужно играть как финал.

— Ваш коллега Семак сказал, что четыре очка ничего не гарантируют «Зениту». Как вы теперь оцениваете шансы «Краснодара» на чемпионство?

— Я больше думаю о том, чтобы нам играть так, как мы играли в первом тайме. Тогда будут победы. Я даже не смотрю в таблицу.

— После отставки Ивича много слухов ходило о том, что Галицкий был недоволен его футболом. С вами был разговор о том, что игру команды надо перестраивать именно в сторону зрелищности?

— Нет. Просто я знаю, в какой футбол я играю. Никогда от него не отходил. Надо делать то, что делал всегда. Это же не вопрос одного или двух дней. В идеале надо провести сборы и контрольные матчи. Тренеры по-разному видят футбол, но сегодня мы увидели много хороших моментов.