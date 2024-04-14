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Сегодня, 16:20

Девятая отставка за 10 лет. Как тренеры уходили из «Спартака»

Как «Спартак» увольнял тренеров: от Гунько до Абаскаля
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Отдел фото «СЭ»
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Фото Александр Федоров, «СЭ»
Массимо Каррера прощается с болельщиками «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сегодня «Спартак» расстался с Гильермо Абаскалем. «СЭ» вспоминает, как главные тренеры красно-белых покидали свой пост в последние 10 лет.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

«Надо было больше доверять Денису Давыдову и Сане Козлову»

Дмитрий Гунько
Год работы: 2014. И: 9. В: 3. Н:1. П: 3.
Процент побед — 33,33. Титулы — нет.

В марте 2014 года — после того как «Спартак» расторг контракт с Валерием Карпиным — исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Гунько. В этом статусе специалист руководил командой в двух встречах — с «Краснодаром» (0:4) и «Локомотивом» (0:0). С апреля 2014-го Гунько — главный тренер красно-белых. До конца сезона москвичи провели при нем семь игр: три победы, четыре поражения.

В июне Гунько покинул свой пост, но остался в системе клуба.

 
Дмитрий Гунько сделал золотой дубль с &laquo;Урарту&raquo;. «Тренер конкурента пообещал отрезать мне крылья. Это стало мощной мотивацией». Интервью бывшего тренера «Спартака», взявшего золото

— Мне было очень тяжело. Ощущение, когда твоя работа и твои слова — в пустоту. Ты что-то говоришь — а тебя не слышат. Ты что-то пытаешься — а тебе не верят. Невозможно внедрять идеи. Невозможно управлять коллективом. Тогда я видел эту ситуацию так: из самолета выпрыгнули все пассажиры, пустая кабина пилота — и меня посадили за штурвал. Но тут и весь тренерский штаб повыскакивал с парашютами. Так мы и летели вниз. Если бы я сейчас оказался в той роли, вел бы себя совершенно по-другому. Как? Пытался больше работать не с формированием игровых идей, а с психологией футболистов. Я тогда не прислушался к себе: может, надо было доверить молодым. Может, открыл бы пару талантов, дал им дорогу. Можно было дать больше времени Денису Давыдову, Володе Обухову, Сане Козлову. Хуже бы не стало, — вспоминал Гунько тот период своей работы в интервью Sports.

Фото Федор Успенский, "СЭ"

Якин: «Стадион голы не забивает»

Мурат Якин
Годы работы: 2014-2015. И: 32. В: 13. Н: 8. П: 11.
Процент побед — 40,63. Титулы — нет.

Под руководством Мурата Якина «Спартак» провел 32 матча во всех турнирах, одержав 13 побед и потерпев 11 поражений. В мае 2015 года красно-белые проиграли три встречи кряду, в том числе были разгромлены ЦСКА (0:4). И терпение руководства иссякло. После ничьей с «Амкаром» (3:3 с дублем Промеса) швейцарец покинул свой пост.

 
Унаи Эмери, Руй Витория и&nbsp;Доменико Тедеско. Как сложились карьеры тренеров после ухода из «Спартака». Витория может повторить путь Тедеско и Эмери

— Это было непростое время, но я благодарен за опыт, — сказал на пресс-конференции Якин. — Спасибо клубу за поддержку, спасибо великолепным болельщикам. Увы, мы не добились результата. Я уверен, если бы мне позволили продолжить работу, то второй год был бы успешнее, результат пришел бы. Но это футбол — так бывает, одни двери закрываются, другие открываются. У «Спартака» наступает новая эра. У него есть прекрасная арена, но, к сожалению, стадион голы не забывает. Спасибо персоналу, спасибо вам, журналистам. Спасибо, и до свидания. Уверен, «Спартак» дождется титулов.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Аленичев: «Хотел бы извиниться за этот позор...»

Дмитрий Аленичев
Годы работы: 2015-2016. И: 35. В: 17. Н: 6. П: 12.
Процент побед — 48,57. Титулы — нет.

Якина сменил лучший футболист России-1997 Дмитрий Аленичев, которого пригласили в московский клуб после его успешной работы в тульском «Арсенале». При Аленичеве красно-белые в 35 матчах одержали 17 побед.

 
Дмитрий Аленичев и&nbsp;Леонид Федун. «Федун назначил меня под давлением общественного мнения. Я работал без права на ошибку». Монолог Дмитрия Аленичева

В «Спартаке» не простили Аленичеву того, что команда не отобралась в групповой турнир Лиги Европы. В гостях москвичи сыграли вничью с кипрским АЕКом (1:1), а дома сенсационно уступили, пропустив на 89-й минуте от Ивана Тричковски — 0:1.

— Я хотел бы извиниться за этот позор, — заявил после игры Дмитрий Анатольевич. — Полностью беру ответственность за безволие и бесхарактерность. Я опасался изначально этого матча. Потому что эйфория после победы над тульским «Арсеналом», которая была у команды, к сожалению, не прекратилась. Пытался достучаться до ребят, говорил, что нужно оставить ту победу в прошлом, но не достучался.

Массимо Каррера прощается с болельщиками «Спартака».
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Каррера: «Любил в «Спартаке» даже тех, кто в итоге оказались лжецами!»

Массимо Каррера
Годы работы: 2016-2018. И: 89. В: 49. Н: 20. П: 20.
Процент побед — 55,06. Титулы: чемпионат, суперкубок.

После Аленичева «Спартак» должен был возглавить Курбан Бердыев. Однако в последний момент подписание контракта сорвалось — и выбор экстренно пал на Массимо Карреру, который входил в штаб Аленичева как специалист по работе с защитниками. И именно при итальянце «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России.

Каррера проработал в московском клубе лишь два года. При нем команда одержала 49 побед в 89 встречах, завоевала Суперкубок России, взяв верх над «Локомотивом».

Итальянец был отправлен в отставку в октябре 2018-го после проигрыша тульскому «Арсеналу» Олега Кононова. Решающий гол в той встрече — на счету Ризвана Мирзова.

 
Массимо Каррера. Массимо Каррера: «В июне смогу выезжать из Италии. Тогда и готов вернуться на работу в Россию»

— Для меня это были замечательные годы. Считаю итог работы положительным. Конечно, были взлеты и падения. И в этом году мы были всего в одном очке от зоны Лиги чемпионов! Я всех [в «Спартаке»] любил независимо от того, чем они занимаются. Я такой человек сам по себе. Любил даже тех людей, которые в итоге оказались лжецами. Может быть, им следует стыдиться за то, кем они являются, но это не моя проблема, — заявил Каррера на прощальной пресс-конференции.

— Почему на командном ужине не было Дениса Глушакова? Что вообще между вами произошло?

— Спасибо за вопрос. Наконец-то я в последний раз скажу об этом. Глушакова не было на ужине. Ещенко был, а Глушакова не было. У меня никогда не было ни с кем проблем. И с — будем его так называть — капитаном тоже. Более того, я способствовал продлению контракта с ним. Если потом наши отношения ухудшились, то это произошло не из-за меня. Я спокоен относительно того, как действовал. Его отстранение из первой команды не связано с моим личным отношением или с его лайками. Были другие вещи. Много вещей, о которых я знал. Я — не змея. И все эти вещи унесу с собой. Для меня эта ситуация будет уроком.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

Кононов: «Не пошел на пресс-конференцию из-за мата болельщиков»

Олег Кононов
Годы работы: 2018-2019. И: 36. В: 16. Н: 4. П: 14.
Процент побед — 44,44. Титулы — нет.

Получилось, что именно Олег Кононов отправил Массимо Карреру в отставку — и занял его место в «Спартаке». Правда, его опыт в Тушине позитивным не назовешь. Команда выдала примерно равный баланс побед и поражений — 16 против 14. А в сентябре 2019-го москвичей накрыл кризис: проиграли 4 матча из 5. Последней каплей стала пощечина от «Оренбурга», который тогда возглавлял Владимир Федотов, — 1:2. Важно заметить: Олег Георгиевич сам принял решение покинуть клуб. По ходу всей игры он подвергался обструкции со стороны трибун и в итоге не пришел на пресс-конференцию.

— Атмосфера, которая была на стадионе, на мой взгляд, неприемлема. И я решил на это ответить своим шагом, — так впоследствии объяснил свое поведение специалист.

 
Олег Кононов. «Мой переход в «Спартак» — не ошибка. Хорошее время — я стал только сильнее». Интервью Олега Кононова

— То есть это было реакцией на мат с трибун?

— Да. И считаю, что поступил правильно. Тем более что это время я посвятил футболистам. Мы достаточно подробно и хорошо поговорили. Минут 30-40. Я объяснил команде, почему решил уйти. Сегодня хочу извиниться перед всеми СМИ, что так произошло. Но так было надо. В моем понимании.

— То есть причиной решения уйти были не четыре поражения подряд, а то, что вы услышали в свой адрес?

— Да. То, что мы провалили сентябрь — правда. Но достаточно проанализировать игру и результаты всех команд премьер-лиги, чтобы увидеть: абсолютно у каждой команды были неудачные или очень неудачные отрезки. Тот же «Краснодар» тоже провалил сентябрь, но быстрее вышел из этой ситуации за счет того, что его футболисты более опытные и скамейка шире. «Локомотив» неудачно сыграл в ноябре.

У меня не было сомнений, что наконец стабилизируется состав, с каждой неделей совместной подготовки новые игроки быстрее адаптируются к нашему тренировочному процессу, наберут физические кондиции — и вслед за этим спадом пойдет подъем и развитие. Но болельщики ждать этого момента не захотели.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

Тедеско: «Коронавирус... Это самое сложное решение в карьере, но я хочу быть ближе к семье»

Доменико Тедеско
Годы работы: 2019-2021. И: 54. В: 27. Н: 10. П: 17.
Процент побед — 50,00. Титулы — нет.

В октябре 2019 года «Спартак» назначил Доменико Тедеско. Итальянец сразу впечатлил, приведя красно-белых к серебру в сезоне-2020/21. Но в Москве не задержался: еще по ходу того чемпионата — после гостевого поражения от «Зенита» в 19-м туре (1:3) — тренер заявил, что не будет продлевать контракт.

— Это было очень сложное решение для меня. Я горд быть тренером такого огромного клуба, всегда буду гордиться этим. Но ситуация с коронавирусом... У нас полный локдаун в Германии, я хочу быть ближе к семье. Когда я подписывал контракт, границы были открыты, мы могли видеться с семьей, но сейчас ситуация изменилась. Это главная причина, по которой я принял такое решение. Это самое сложное решение в моей карьере. «Спартак» для меня семья, я верю в наших игроков.

 
Доменико Тедеско. «Я до сих пор большой фанат «Спартака». Интервью Тедеско — о России, Федуне и словах о бане от УЕФА

После игры я проинформировал команду. Именно после игры. Для меня важно сказать о причинах. Владелец говорил мне, что хочет продлить контракт. Я с самого начала чувствовал любовь со стороны не только болельщиков, но и владельца. Я не хочу никаких игр, они этого не заслуживают — поэтому я решил объявить сейчас.

Мне сказали, что в январе сделают официальное предложение о контракте, поэтому я решил сказать сейчас. Дело не в деньгах. И клуб должен иметь время, чтобы найти нового тренера. Хочу быть честным, хочу, чтобы клуб узнал как можно раньше. Сейчас все мы вернемся к семьям, а в январе продолжим готовиться к завершению этого потрясающего сезона. Не могу дождаться, когда снова увижу команду. Для меня важно играть с открытыми картами. И чтобы клуб учитывал мою ситуацию при решениях о трансферах во время зимнего окна.

При Тедеско «Спартак» одержал 27 побед в 54 матчах, потерпев при этом 17 поражений.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

Руй Витория: «Я боролся до конца...»

Руй Витория
Год работы: 2021. И: 26. В: 9. Н: 6. П: 11.
Процент побед — 34,62. Титулы — нет.

После Тедеско «Спартак» опять сделал ставку на иностранного специалиста — португальца Руя Виторию. Его пребывание в «Спартаке» получилось совсем уж коротким — 26 матчей: 9 побед, 11 поражений. Зато команда под его руководством пошумела в Лиге Европы, дважды обыграв «Наполи» и пробившись в плей-офф турнира.

В чемпионате дела шли гораздо хуже. После 18 туров «Спартак» находился в нижней части таблицы — на 9-м месте. Крупное поражение от «Сочи» (0:3) предрешило судьбу португальца. Заметим, что два гола южане забили с пенальти.

 
Руй Витория. Витория разделил болельщиков «Спартака» на два лагеря. Но его работу невозможно оценивать

— Результат несправедлив, — подчеркнул на пресс-конференции Витория. —  И если кто-то будет говорить обратное, я с ним ни за что не соглашусь. Мы создали много моментов, во втором тайме владели подавляющим преимуществом, однако в итоге все обернулось голами соперника в концовке.

Но я хочу отметить, что мы показали качественный футбол, играли с большим желанием. Могу лишь повторить, что результат нелогичен. Мы сыграли точно не хуже, чем в Варшаве. Но таков футбол.

— Я покидаю клуб с чувством, что я боролся до конца, даже когда все казалось проигранным. И с уверенностью, что это лучший момент, чтобы уйти, — заявил Витория уже после своей отставки.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

Ваноли: «Федун всегда был очень корректен»

Паоло Ваноли
Год работы: 2022. И: 16. В: 8. Н: 3. П: 5.
Процент побед: 50,00. Титулы — Кубок.

Паоло Ваноли ушел из «Спартака» победителем. При нем команда выиграла Кубок России, одолев в эпичном финале «Динамо». Через 10 дней после завоевания трофея итальянец покинул свой пост.

— После финала Кубка Наиль Умяров спросил, остаетесь ли вы. Вы не смогли дать точный ответ. В тот момент уже приняли решение уйти? — спрашивал Ваноли обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер.

 
Паоло Ваноли. «Решение уйти из «Спартака» вызвало у меня страдания». Первое интервью Ваноли после отставки

— Тогда даже не думал об уходе из клуба. Хотел подождать два-три дня, а потом поговорить с мистером Федуном. После этого разговора и было принято, я бы сказал, страдальческое решение. Но в этот исторический момент оно стало правильным выбором.

— Что вам сказал Федун?

— Он всегда был очень корректен по отношению ко мне. И говорил мне только правду. Все тогда проходили через сложный момент, и услышанное заставило меня задуматься. Я должен был поменять свое решение на 180 градусов. Семья для меня играет большую роль. У меня было намерение оставаться в «Спартаке» долгий период. Никакие исходы отдельных матчей не имели к этому отношения. Повторяю, это было выстраданное решение, не имевшее отношения к спортивным результатам. Эти полгода получились очень насыщенными. Горжусь тем, что сделал. Но жизнь иногда заставляет тебя выбирать другой путь.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Грустный день рождения Абаскаля

Гильермо Абаскаль
Годы работы: 2022-2024. И: 74. В: 36. Н: 16. П: 22.
Процент побед — 48,64. Титулы — нет.

Испанец Гильермо Абаскаль принял команду в июле 2022 года. Первый блин получился комом. Команда под его руководством крупно проиграла «Зениту» в матче за Суперкубок (0:4). Зато в первых трех турах РПЛ красно-белые набрали семь очков, разгромив «Краснодар» и «Оренбург». Сезон- 2022/23 москвичи завершили на третьем месте.

В нынешнем сезоне команде Абаскаля явно не хватало стабильности. Тем не менее руководство «Спартака» не стало расставаться с испанцем перед зимней паузой. Весной же красно-белые провели под его руководством 7 игр (в чемпионате и Кубке), потерпев три поражения.

В последний раз Абаскаль находился на тренерской скамейке «Спартака» в свой день рождения. Москвичи уступили «Сочи» (0:1), что и предрешило судьбу иностранного специалиста.

 
Даниил Хлусевич, Срджан Бабич и&nbsp;Гильермо Абаскаль (слева направо). Этот «Спартак» закончился. Итоги сезона можно подводить уже сейчас

— Прежде всего после поражения беру на себя ответственность за этот результат, — заявил Абаскаль на пресс-конференции после игры с южанами — Мы не соответствовали уровню клуба. И сценарию, который мог бы придать нам уверенности, желания. Можно сказать, мы его выбросили. Комментировать нечего. Мы в эту игру не попали.

— В России говорят: день рождения — грустный праздник. Что чувствуете, после того как команда не победила в такой день и «подарила галстук»? И будут ли выводы после матча, в котором футболисты не бились за ромб?

— Выводы будут сделаны. Это моя ответственность. Трудно понять: неделю назад команда бежала и прессинговала, а сегодня на поле было другое.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 2 : 1
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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