Девятая отставка за 10 лет. Как тренеры уходили из «Спартака»
«Надо было больше доверять Денису Давыдову и Сане Козлову»
Дмитрий Гунько
Год работы: 2014. И: 9. В: 3. Н:1. П: 3.
Процент побед — 33,33. Титулы — нет.
В марте 2014 года — после того как «Спартак» расторг контракт с Валерием Карпиным — исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Гунько. В этом статусе специалист руководил командой в двух встречах — с «Краснодаром» (0:4) и «Локомотивом» (0:0). С апреля 2014-го Гунько — главный тренер красно-белых. До конца сезона москвичи провели при нем семь игр: три победы, четыре поражения.
В июне Гунько покинул свой пост, но остался в системе клуба.
— Мне было очень тяжело. Ощущение, когда твоя работа и твои слова — в пустоту. Ты что-то говоришь — а тебя не слышат. Ты что-то пытаешься — а тебе не верят. Невозможно внедрять идеи. Невозможно управлять коллективом. Тогда я видел эту ситуацию так: из самолета выпрыгнули все пассажиры, пустая кабина пилота — и меня посадили за штурвал. Но тут и весь тренерский штаб повыскакивал с парашютами. Так мы и летели вниз. Если бы я сейчас оказался в той роли, вел бы себя совершенно по-другому. Как? Пытался больше работать не с формированием игровых идей, а с психологией футболистов. Я тогда не прислушался к себе: может, надо было доверить молодым. Может, открыл бы пару талантов, дал им дорогу. Можно было дать больше времени Денису Давыдову, Володе Обухову, Сане Козлову. Хуже бы не стало, — вспоминал Гунько тот период своей работы в интервью Sports.
Якин: «Стадион голы не забивает»
Мурат Якин
Годы работы: 2014-2015. И: 32. В: 13. Н: 8. П: 11.
Процент побед — 40,63. Титулы — нет.
Под руководством Мурата Якина «Спартак» провел 32 матча во всех турнирах, одержав 13 побед и потерпев 11 поражений. В мае 2015 года красно-белые проиграли три встречи кряду, в том числе были разгромлены ЦСКА (0:4). И терпение руководства иссякло. После ничьей с «Амкаром» (3:3 с дублем Промеса) швейцарец покинул свой пост.
— Это было непростое время, но я благодарен за опыт, — сказал на пресс-конференции Якин. — Спасибо клубу за поддержку, спасибо великолепным болельщикам. Увы, мы не добились результата. Я уверен, если бы мне позволили продолжить работу, то второй год был бы успешнее, результат пришел бы. Но это футбол — так бывает, одни двери закрываются, другие открываются. У «Спартака» наступает новая эра. У него есть прекрасная арена, но, к сожалению, стадион голы не забывает. Спасибо персоналу, спасибо вам, журналистам. Спасибо, и до свидания. Уверен, «Спартак» дождется титулов.
Аленичев: «Хотел бы извиниться за этот позор...»
Дмитрий Аленичев
Годы работы: 2015-2016. И: 35. В: 17. Н: 6. П: 12.
Процент побед — 48,57. Титулы — нет.
Якина сменил лучший футболист России-1997 Дмитрий Аленичев, которого пригласили в московский клуб после его успешной работы в тульском «Арсенале». При Аленичеве красно-белые в 35 матчах одержали 17 побед.
В «Спартаке» не простили Аленичеву того, что команда не отобралась в групповой турнир Лиги Европы. В гостях москвичи сыграли вничью с кипрским АЕКом (1:1), а дома сенсационно уступили, пропустив на 89-й минуте от Ивана Тричковски — 0:1.
— Я хотел бы извиниться за этот позор, — заявил после игры Дмитрий Анатольевич. — Полностью беру ответственность за безволие и бесхарактерность. Я опасался изначально этого матча. Потому что эйфория после победы над тульским «Арсеналом», которая была у команды, к сожалению, не прекратилась. Пытался достучаться до ребят, говорил, что нужно оставить ту победу в прошлом, но не достучался.
Каррера: «Любил в «Спартаке» даже тех, кто в итоге оказались лжецами!»
Массимо Каррера
Годы работы: 2016-2018. И: 89. В: 49. Н: 20. П: 20.
Процент побед — 55,06. Титулы: чемпионат, суперкубок.
После Аленичева «Спартак» должен был возглавить Курбан Бердыев. Однако в последний момент подписание контракта сорвалось — и выбор экстренно пал на Массимо Карреру, который входил в штаб Аленичева как специалист по работе с защитниками. И именно при итальянце «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России.
Каррера проработал в московском клубе лишь два года. При нем команда одержала 49 побед в 89 встречах, завоевала Суперкубок России, взяв верх над «Локомотивом».
Итальянец был отправлен в отставку в октябре 2018-го после проигрыша тульскому «Арсеналу» Олега Кононова. Решающий гол в той встрече — на счету Ризвана Мирзова.
— Для меня это были замечательные годы. Считаю итог работы положительным. Конечно, были взлеты и падения. И в этом году мы были всего в одном очке от зоны Лиги чемпионов! Я всех [в «Спартаке»] любил независимо от того, чем они занимаются. Я такой человек сам по себе. Любил даже тех людей, которые в итоге оказались лжецами. Может быть, им следует стыдиться за то, кем они являются, но это не моя проблема, — заявил Каррера на прощальной пресс-конференции.
— Почему на командном ужине не было Дениса Глушакова? Что вообще между вами произошло?
— Спасибо за вопрос. Наконец-то я в последний раз скажу об этом. Глушакова не было на ужине. Ещенко был, а Глушакова не было. У меня никогда не было ни с кем проблем. И с — будем его так называть — капитаном тоже. Более того, я способствовал продлению контракта с ним. Если потом наши отношения ухудшились, то это произошло не из-за меня. Я спокоен относительно того, как действовал. Его отстранение из первой команды не связано с моим личным отношением или с его лайками. Были другие вещи. Много вещей, о которых я знал. Я — не змея. И все эти вещи унесу с собой. Для меня эта ситуация будет уроком.
Кононов: «Не пошел на пресс-конференцию из-за мата болельщиков»
Олег Кононов
Годы работы: 2018-2019. И: 36. В: 16. Н: 4. П: 14.
Процент побед — 44,44. Титулы — нет.
Получилось, что именно Олег Кононов отправил Массимо Карреру в отставку — и занял его место в «Спартаке». Правда, его опыт в Тушине позитивным не назовешь. Команда выдала примерно равный баланс побед и поражений — 16 против 14. А в сентябре 2019-го москвичей накрыл кризис: проиграли 4 матча из 5. Последней каплей стала пощечина от «Оренбурга», который тогда возглавлял Владимир Федотов, — 1:2. Важно заметить: Олег Георгиевич сам принял решение покинуть клуб. По ходу всей игры он подвергался обструкции со стороны трибун и в итоге не пришел на пресс-конференцию.
— Атмосфера, которая была на стадионе, на мой взгляд, неприемлема. И я решил на это ответить своим шагом, — так впоследствии объяснил свое поведение специалист.
— То есть это было реакцией на мат с трибун?
— Да. И считаю, что поступил правильно. Тем более что это время я посвятил футболистам. Мы достаточно подробно и хорошо поговорили. Минут 30-40. Я объяснил команде, почему решил уйти. Сегодня хочу извиниться перед всеми СМИ, что так произошло. Но так было надо. В моем понимании.
— То есть причиной решения уйти были не четыре поражения подряд, а то, что вы услышали в свой адрес?
— Да. То, что мы провалили сентябрь — правда. Но достаточно проанализировать игру и результаты всех команд премьер-лиги, чтобы увидеть: абсолютно у каждой команды были неудачные или очень неудачные отрезки. Тот же «Краснодар» тоже провалил сентябрь, но быстрее вышел из этой ситуации за счет того, что его футболисты более опытные и скамейка шире. «Локомотив» неудачно сыграл в ноябре.
У меня не было сомнений, что наконец стабилизируется состав, с каждой неделей совместной подготовки новые игроки быстрее адаптируются к нашему тренировочному процессу, наберут физические кондиции — и вслед за этим спадом пойдет подъем и развитие. Но болельщики ждать этого момента не захотели.
Тедеско: «Коронавирус... Это самое сложное решение в карьере, но я хочу быть ближе к семье»
Доменико Тедеско
Годы работы: 2019-2021. И: 54. В: 27. Н: 10. П: 17.
Процент побед — 50,00. Титулы — нет.
В октябре 2019 года «Спартак» назначил Доменико Тедеско. Итальянец сразу впечатлил, приведя красно-белых к серебру в сезоне-2020/21. Но в Москве не задержался: еще по ходу того чемпионата — после гостевого поражения от «Зенита» в 19-м туре (1:3) — тренер заявил, что не будет продлевать контракт.
— Это было очень сложное решение для меня. Я горд быть тренером такого огромного клуба, всегда буду гордиться этим. Но ситуация с коронавирусом... У нас полный локдаун в Германии, я хочу быть ближе к семье. Когда я подписывал контракт, границы были открыты, мы могли видеться с семьей, но сейчас ситуация изменилась. Это главная причина, по которой я принял такое решение. Это самое сложное решение в моей карьере. «Спартак» для меня семья, я верю в наших игроков.
После игры я проинформировал команду. Именно после игры. Для меня важно сказать о причинах. Владелец говорил мне, что хочет продлить контракт. Я с самого начала чувствовал любовь со стороны не только болельщиков, но и владельца. Я не хочу никаких игр, они этого не заслуживают — поэтому я решил объявить сейчас.
Мне сказали, что в январе сделают официальное предложение о контракте, поэтому я решил сказать сейчас. Дело не в деньгах. И клуб должен иметь время, чтобы найти нового тренера. Хочу быть честным, хочу, чтобы клуб узнал как можно раньше. Сейчас все мы вернемся к семьям, а в январе продолжим готовиться к завершению этого потрясающего сезона. Не могу дождаться, когда снова увижу команду. Для меня важно играть с открытыми картами. И чтобы клуб учитывал мою ситуацию при решениях о трансферах во время зимнего окна.
При Тедеско «Спартак» одержал 27 побед в 54 матчах, потерпев при этом 17 поражений.
Руй Витория: «Я боролся до конца...»
Руй Витория
Год работы: 2021. И: 26. В: 9. Н: 6. П: 11.
Процент побед — 34,62. Титулы — нет.
После Тедеско «Спартак» опять сделал ставку на иностранного специалиста — португальца Руя Виторию. Его пребывание в «Спартаке» получилось совсем уж коротким — 26 матчей: 9 побед, 11 поражений. Зато команда под его руководством пошумела в Лиге Европы, дважды обыграв «Наполи» и пробившись в плей-офф турнира.
В чемпионате дела шли гораздо хуже. После 18 туров «Спартак» находился в нижней части таблицы — на 9-м месте. Крупное поражение от «Сочи» (0:3) предрешило судьбу португальца. Заметим, что два гола южане забили с пенальти.
— Результат несправедлив, — подчеркнул на пресс-конференции Витория. — И если кто-то будет говорить обратное, я с ним ни за что не соглашусь. Мы создали много моментов, во втором тайме владели подавляющим преимуществом, однако в итоге все обернулось голами соперника в концовке.
Но я хочу отметить, что мы показали качественный футбол, играли с большим желанием. Могу лишь повторить, что результат нелогичен. Мы сыграли точно не хуже, чем в Варшаве. Но таков футбол.
— Я покидаю клуб с чувством, что я боролся до конца, даже когда все казалось проигранным. И с уверенностью, что это лучший момент, чтобы уйти, — заявил Витория уже после своей отставки.
Ваноли: «Федун всегда был очень корректен»
Паоло Ваноли
Год работы: 2022. И: 16. В: 8. Н: 3. П: 5.
Процент побед: 50,00. Титулы — Кубок.
Паоло Ваноли ушел из «Спартака» победителем. При нем команда выиграла Кубок России, одолев в эпичном финале «Динамо». Через 10 дней после завоевания трофея итальянец покинул свой пост.
— После финала Кубка Наиль Умяров спросил, остаетесь ли вы. Вы не смогли дать точный ответ. В тот момент уже приняли решение уйти? — спрашивал Ваноли обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер.
— Тогда даже не думал об уходе из клуба. Хотел подождать два-три дня, а потом поговорить с мистером Федуном. После этого разговора и было принято, я бы сказал, страдальческое решение. Но в этот исторический момент оно стало правильным выбором.
— Что вам сказал Федун?
— Он всегда был очень корректен по отношению ко мне. И говорил мне только правду. Все тогда проходили через сложный момент, и услышанное заставило меня задуматься. Я должен был поменять свое решение на 180 градусов. Семья для меня играет большую роль. У меня было намерение оставаться в «Спартаке» долгий период. Никакие исходы отдельных матчей не имели к этому отношения. Повторяю, это было выстраданное решение, не имевшее отношения к спортивным результатам. Эти полгода получились очень насыщенными. Горжусь тем, что сделал. Но жизнь иногда заставляет тебя выбирать другой путь.
Грустный день рождения Абаскаля
Гильермо Абаскаль
Годы работы: 2022-2024. И: 74. В: 36. Н: 16. П: 22.
Процент побед — 48,64. Титулы — нет.
Испанец Гильермо Абаскаль принял команду в июле 2022 года. Первый блин получился комом. Команда под его руководством крупно проиграла «Зениту» в матче за Суперкубок (0:4). Зато в первых трех турах РПЛ красно-белые набрали семь очков, разгромив «Краснодар» и «Оренбург». Сезон- 2022/23 москвичи завершили на третьем месте.
В нынешнем сезоне команде Абаскаля явно не хватало стабильности. Тем не менее руководство «Спартака» не стало расставаться с испанцем перед зимней паузой. Весной же красно-белые провели под его руководством 7 игр (в чемпионате и Кубке), потерпев три поражения.
В последний раз Абаскаль находился на тренерской скамейке «Спартака» в свой день рождения. Москвичи уступили «Сочи» (0:1), что и предрешило судьбу иностранного специалиста.
— Прежде всего после поражения беру на себя ответственность за этот результат, — заявил Абаскаль на пресс-конференции после игры с южанами — Мы не соответствовали уровню клуба. И сценарию, который мог бы придать нам уверенности, желания. Можно сказать, мы его выбросили. Комментировать нечего. Мы в эту игру не попали.
— В России говорят: день рождения — грустный праздник. Что чувствуете, после того как команда не победила в такой день и «подарила галстук»? И будут ли выводы после матча, в котором футболисты не бились за ромб?
— Выводы будут сделаны. Это моя ответственность. Трудно понять: неделю назад команда бежала и прессинговала, а сегодня на поле было другое.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|3 : 3
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|3 : 1
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|2 : 1
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6