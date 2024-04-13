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Безумное дерби «Локо» и ЦСКА: кошмар Акинфеева, заряженный Заболотный и 3:3!

«Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбивает удар в матче с «Локомотивом».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Вот это шоу.
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:3
ЦСКА

Матч «Краснодар» — «Зенит» стал центральным не только в 24 туре РПЛ, но и, пожалуй, за весь весенний отрезок РПЛ. Понятное дело, он «утянул» внимание зрителей у других игр, но перестрелку «Локомотива» и ЦСКА нельзя было пропускать. По зрелищности она точно не уступила чемпионской разборке севера и юга; а по эпичности развязки явно превзошла.

«Локомотив» взял игру под контроль, но чудом не пропустил первым

ЦСКА в первом тайме сделал ставку на контратаки и надежную игру в среднем блоке — 3-4-3 с Обляковым на фланге, подвижными Давилой и Файзуллаевым, а также фактурным Мусаевым для длинных передач. Баринов и Пиняев пристреливались издали в первую четверть матча, да и в целом «Локо» владел преимуществом — Сулейманов и Дзюба остались на скамейке, а вышедший на острие Глушенков здорово комбинировал с Пиняевым, Самошниковым и Миранчуком.

Но куда ближе к тому, чтобы открыть счет, оказался ЦСКА. Армейцы пользовались свободным пространством, которое оставляли за спиной хозяева. Сначала Лантратов потащил после выхода Файзуллаева один на один, а на последовавшем угловом Обляков чудом не попал по пустым воротам.

Но все же под конец тайма «Локомотив» вернул себе инициативу — опасные навесы, комбинации. ЦСКА неплохо защищался числом, не оставляя сопернику простора, но как только он чуть-чуть появился, мяч оказался в сетке ворот гостей. Самошников после шикарного паса Глушенкова исполнил не менее шикарный удар, перебросив Акинфеева из-за пределов штрафной — и это не понты: по-другому забить, казалось, было просто невозможно. Определенно номинант на гол сезона, да еще в таком матче! Хотя выбор позиции Игоря оставляет большие вопросы.

После перерыва обе команды устроили голевой карнавал

На второй тайм «Локомотив» вышел с явным желанием удвоить преимущество — уже на 46-й минуте Фассон пробил рядом со штангой после навеса Миранчука. Но после череды стандартов повезло ЦСКА — Мусаев откликнулся на подачу Файзуллаева и переправил мяч в ворота. Кажется, у армейцев растет солидный форвард.

Затем на поле вместо потерявшегося Давилы появился Чалов с очевидным намерением укрепить преимущество в атаке. Но вместо этого футболисты ЦСКА вновь увидели мяч в своих воротах — Зделар неудачно прервал пас от Миранчука и позволил Глушенкову не без помощи рикошета снова вывести свою команду вперед. 1+1 — мощное возвращение Максима.

Через пять минут Глушенков чуть не сделал еще один гол, но вмешался ВАР, отменивший взятие ворот Сильяновым. Однако настойчивость Глушенкова просто не могла не остаться без награды. Форвард «Локо» вскоре устроил очередной балаган в штрафной Акинфеева, выполнив классный навес на Фассона, который в одиночестве без труда сделал счет 3:1. Это первый гол в карьере 22-летнего футболиста.

Когда казалось, что «Локомотив» сейчас-то спокойно доведет матч до логического завершения, на поле появился Антон Заболотный, сменивший защитника Келвена, и спустя всего две минуты четко сыграл на добивании после соло неугомонного Файзуллаева.

Команда Галактионова как будто встала на месте, в то время как ЦСКА лишь наращивал обороты, заставляя Лантратова скакать в рамке как ужаленный. Но и Илья ничего не смог сделать на 86-й минуте, когда защитник Агапов сравнял счет после очередного углового — Артем Дзюба, который также появился на поле при счете 1:3, упустил защитника и наблюдал за решающим голом со стороны. Так ЦСКА показал, как умеет давить соперника мышечной массой. А главное — характером.

В концовке команды обменялись моментами, но «Локо» вновь спас Лантратов, а ЦСКА помог рикошет. И кажется, что 3:3 — справедливый исход встречи, где обе команды подняли забрала и понеслись друг на друга без оглядки. Такое зрелище не забудется долго.

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 И В Н П +/- О
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 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
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 - : -
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