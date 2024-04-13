Чемпионская гонка окончена. Даже у неидеального «Зенита» нет конкурентов в РПЛ
«Зениту» стало настолько скучно в РПЛ, что теперь он придумывает проблемы не только с аутсайдерами, когда играет вполсилы, но и в матчах с прямыми конкурентами.
Казалось бы, «Краснодар» и так получил фору в виде дисквалификации Вендела. У Сергея Семака было несколько вариантов, как выйти из этой ситуации — и он выбрал самое неудачное.
Идея снова сыграть в 3-4-3 изначально казалось выстрелом себе же в ногу и по факту выбило «Зенит» на тайм. Но даже в таких условиях «Краснодар» не справился — с игрой, волнением и ключевой задачей, ради которой пошел на смену тренерского штаба в разгар сезона.
Мы помним, к чему привела игра с тремя центральными защитниками без Вендела против «Спартака»: Угальде быстро забил пока единственный гол в России, а «Зенит» проседал в каждой линии — проваливался сзади, в центре и ничего не создавал впереди.
С «Краснодаром» моменты были (и Педро, и Караваев были обязаны забивать), но ни о каком преимуществе и доминировании не шло и речи. Наоборот, заряженность хозяев подкупала: собрали все подборы, стелились в подкатах, выиграли большинство единоборств и рубились настолько мощно, что трудовой гол Оласы выглядел абсолютно заслуженно.
Хотя осторожность «Краснодара» уже тогда смотрелась подозрительно. За три матча при Мусаеве мы увидели три разные команды: одна упустила победу над «Локомотивом», хотя играла прагматично, вторая устроила перестрелку в Нижнем Новгороде, а третья снова захлопнулась с «Зенитом» и выжидала шансы на своей половине. А в итоге сошла с дистанции на середине.
Здесь важно сразу отметить Семака: мы критиковали его за выбор стартового плана, но то, как он перевернул игру и в Тушине, и в Краснодаре, заслуживает аплодисментов. Переход на четыре защитника, выход Артура, освобождение Клаудиньо от оборонительных функций в глубине — каждое решение сработало очень быстро.
Именно Клаудиньо забросил на Кассьерру в первой голевой атаке (похожий прием прошел и в первом тайме, когда бразилец вывел один на один Караваева), и Матео выжал максимум: забил сам, хотя пришлось заново разгонять атаку, а вскоре ассистировал Артуру. Не забываем и про потенциальный ассист на Мостового, запоровшего чистый выход один на один.
То, что «Зенит» умеет настолько радикально переворачивать матчи, не открытие. Наличие топ-исполнителей, способных решить игру в одиночку, тоже не секрет. Как и мощнейшая скамейка, по уровню превосходящая основу многих клубов РПЛ. К этим факторам нужно быть готовым всегда, а особенно в решающих матчах.
Конечно, «Краснодар» все это знал. Но во втором тайме просто встал и никак не реагировал на град атак и новую реальность, в которой все рухнуло за 16 минут. Даже при 1:2 было гораздо больше шансов на то, что Питер забьет третий, а не пропустит второй.
И этот момент абсолютно не вписывается в логику последних решений «Краснодара». Владимир Ивич шел на первом месте большую часть дистанции, но был отправлен в отставку в первую очередь из-за незрелищной и прагматичной игры, которая не соответствует требованиям Сергея Галицкого. Да, это неофициальная версия, но, во-первых, по результатам серба вопросов быть не могло; во-вторых, назначение Мусаева будто подтверждало: «Краснодар» должен в первую очередь играть в атакующий футбол и только потом — бороться за титулы.
В матче с «Зенитом» я не увидел ни того, ни другого. Прагматика при 1:0 была объяснима важностью результата — окей, можно удержать победу и вернуться на первую строчку, а уже после играть в атаку с соперниками попроще. Но «Краснодар» так и не раскрылся — и это уже не в первый раз. Тогда зачем было убирать Ивича, который при очевидных минусах для боссов «Краснодара» давал результат?
Мусаева можно понять: перестраивать команду в условиях нехватки времени, давления и гонки с «Зенитом» непросто. А когда вмешивается судейский фактор, сдержаться крайне тяжело. «Ужасный матч со стороны арбитра: сначала даешь играть жестко, а потом свистишь всякую ерунду. Жалко, что на такую игру поставили человека, который поплыл и ее провалил», — лично я не фанат публичных атак на рефери после таких поражений, но к Сергею Иванову правда много вопросов. Команды создали минимум сложных моментов для судейства, но количество очевидных ошибок поражало. Причем в обе стороны. Отсутствие пенальти за фол Кержакова на Алонсо — самое неоднозначное.
Да, это очень похоже на «точку». Но важно зафиксировать: «Краснодар» проиграл не из-за судейства. Он проиграл по делу — сопернику, который играл без ключевого игрока и провалил первый тайм, но даже в таком состоянии выжал максимум.
Жаль, что даже с таким набором проблем у «Зенита» нет реальных конкурентов.
Чемпионская гонка окончена.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
14
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
15
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|3 : 3
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6