Почему Мешков не пожал руку Слуцкому? Сколько ошибок совершил арбитр Любимов? От имени судей отвечает эксперт «СЭ»

Пять лет назад в истории российского футбола произошло, пожалуй, самое необычное дело. Чтобы отчасти понять реакцию рефери, не пожавшего руку тренеру «Рубина», нужно вернуться в 2016 год.

Что произошло сейчас

В интервью «СЭ» главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил следующее:

«У меня произошел вопиющий случай с Виталием Мешковым после заключительной игры сезона с «Ротором»: судья отказался пожать мне руку и демонстративно отвернулся в другую сторону. Видимо, арбитры обиделись на мои слова... Мне не нужно общение Мешкова. Но эта реакция требует объяснения. Чем она вызвана? Пусть он мне ответит».

Дальше Слуцкий отдельно описал свои отношения с Михаилом Вилковым, а также упомянул часто ошибавшегося (по мнению Леонида Викторовича) Артема Любимова. В конце тренер обратился ко всем судьям:

«Надо все-таки гордыню убрать и как-то наладить коммуникацию. Через «Спорт-Экспресс» я обращаюсь к арбитрам: если это общая позиция судей и вы недовольны мной, то вы мне скажите об этом, чтобы я не ходил с протянутой рукой. Вас никто не боится. Не собираюсь с вами дружить или враждовать, а хочу конструктивного диалога, коммуникации и ответов на конкретные вопросы. А если вы не хотите проявлять минимальное уважение к человеку, то, пожалуйста, аргументируйте свою позицию. Не работайте в такой стрессовой профессии, если психически неустойчивы и не можете воспринимать конструктивную критику. Если у вас есть вопросы и вы чем-то недовольны, тоже хотите улучшить ситуацию с судейством, то я приглашаю вас на открытый диспут».

Обращение не по адресу

Начну с заключительных высказываний тренера и отчасти дам ответ.

1. В российском судействе создана определенная структура управления и введены правила. Есть судейский комитет РФС (Ашот Хачатурянц), департамент судейства РФС (Виктор Кашшаи), департамент инспектирования РФС (Сергей Фурса). У них есть подчиненные — судьи и инспекторы.

2. Судьи не могут вступать в открытую публичную дискуссию. Это не предусмотрено договором, который заключается с РФС.

3. Главный тренер любой команды может попытаться через свой клуб обратиться в РФС для налаживания диалога, коммуникации и получения ответов на те или иные вопросы. Судьями, повторю, руководит (или пытается это делать) Кашшаи. Ему и давать ответы на вопросы, подобные тем, что задал Слуцкий. Но не самим судьям. Можно пригласить на открытый диспут венгерского специалиста.

4. Честно говоря, непонятно, почему судья обязан объяснять тренеру свое поведение — в частности, отказ пожать руку. Опять же есть соответствующие структуры, есть их руководители, есть клуб, есть лига, есть РФС. Хочется выяснить причины — можно это сделать, пойдя официальным путем, если судья не идет на неофициальный контакт.

5. То же самое относится к фолам, желтым и красным карточкам, показанным игрокам «Рубина». Слуцкий поднял и эту тему. Опять же вопрос не к судьям, а к их непосредственному начальнику — Кашшаи. Это его сфера деятельности, это его компетенция.

6. Напрашивается еще один вопрос — почему все это пишет обозреватель «СЭ»? Считайте, что отчасти это слова самих арбитров, которые не имеют права произнести их публично. За Виктора, который сейчас уехал на родину, я ответить не могу и не хочу.

Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»

Что произошло пять лет назад

И еще. Общая позиция судей была выражена в 2016 году, когда в российском футболе возникло необычное дело.

Скоро очередная годовщина. Пять лет назад в телепередаче «Детский вопрос» ее юным участникам, совсем еще детям, Слуцкий сказал следующее:

«Говорят, я побил судью, когда тренировал 12-летних мальчишек? Правый боковой был нанесен. Я шикарно разбираюсь в боксе. Что мне сделал этот арбитр? Я тогда еще не был женат. Мне показалось, что он ухлестывает за моей девушкой. Поэтому подумал: «Дай-ка двину ему». А что, для этого какие-то основания нужны? В принципе, если человек арбитр — его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия. Это же дисквалификация, наказание. Надо как-то отводить душу в другом месте. Можно грушу помолотить. Арбитров лучше не надо».

Арбитры Российской премьер-лиги тогда выступили с открытым письмом. Вот текст, который, в частности, цитировал Onedivision:

«Расцениваем данные высказывания Слуцкого как абсолютно неприемлемые по всем аспектам, в том числе морально-этическим. Если он не подумал о последствиях своего спича, то это свидетельствует о его низком интеллектуальном и культурном уровне.

Слуцкий с довольным выражением лица смакует позорную для него ситуацию, рассказывая подробности вопиющего акта, за который он вполне мог стать фигурантом уголовного дела. Но удача была на его стороне, когда он отделался лишь временной спортивной дисквалификацией. Более того, пассаж про то, что «если человек — арбитр, то его уже можно бить, по крайней мере если это российский арбитр», является не чем иным, как призывом к насилию.

Также упоминание слова «российский», видимо, подчеркивает ненависть к гражданам страны, тренером национальной сборной которой он является на сегодняшний день, что однозначно вызывает глубочайшее, мягко говоря, недоумение по поводу соответствия его человеческих качеств должности тренера вообще. Наверное, Слуцкий совсем «заигрался», купаясь в лучезарном ореоле своей «звездной болезни», напрочь позабыв, что это уже не КВН. Пусть хотя бы разочек выйдет посудить со свистком в руках какой-либо матч, например районных команд, и мы с удовольствием посмотрим, как это у него получится.

В случае отсутствия публичных извинений со стороны Слуцкого мы оставляем за собой право обратиться к президенту РФС В.Л. Мутко с просьбой вынести высказывания Слуцкого на рассмотрение комитета по этике".

Затем арбитры обратились к Мутко:

«Уважаемый Виталий Леонтьевич! Вы наверняка знаете, что главный тренер ПФК ЦСКА г-н Слуцкий Л.В. в выпуске программы телевизионного федерального канала «Матч ТВ» «Детский вопрос», вышедшей в эфир в первой декаде июня, позволил себе высказывания в адрес российских арбитров, которые, по нашему мнению, являются абсолютно неприемлемыми по всем аспектам, в том числе морально-этическим (полная версия видео прилагается в файле).

Мы посчитали необходимым ответить путем открытого письма, которое было опубликовано в отечественных электронных СМИ 10 июня с.г. (полный текст прилагается на отдельном листе).

Информируем вас, что по состоянию на сегодняшний день никаких публичных извинений со стороны Слуцкого не последовало.

В связи с вышеизложенным просим вас дать указание комитету РФС по этике на ближайшем заседании рассмотреть высказывание г-на Слуцкого Л.В.

С уважением,

Арбитры РФС, работающие на матчах команд РФПЛ (подписи — на отдельном листе)".

Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»

Реакция

Вот как дальше развивались события. Привожу только заголовки.

16 июля 2016 года. «Мутко попросил комитет по этике разобрать жалобу судей».

23 июля 2016 года. «Письмо судей о высказываниях Слуцкого передано в комитет по этике РФС».

27 июля 2016 года. «Комитет РФС по этике может рассмотреть дело Слуцкого в конце недели».

2 августа 2016 года. Владимир Лукин: «Рассмотрим дело Слуцкого ближе к 15-20 августа».

10 августа 2016 года. «Комитет по этике рассмотрит дело Слуцкого 23 или 24 августа».

7 сентября 2016 года. «Дело Слуцкого отложено из-за недопуска россиян к Паралимпиаде в Рио».

10 февраля 2017 года. «Комитет РФС по этике рассмотрит дело Слуцкого 15 февраля».

15 февраля 2017 года. «Комитет по этике: «Слуцкому вынесли замечание и рекомендовали извиниться».

28 февраля 2017 года. «В комитете по этике не могут связаться со Слуцким».

13 марта 2017 года. «Комитет РФС по этике не может связаться со Слуцким».

17 марта 2017 года. Семен Андреев: «Выполнение Слуцким решения комитета РФС по этике является делом принципа».

4 мая 2017 года. Семен Андреев: «Комитет по этике поздравляет Слуцкого с днем рождения и ждет от него ответа».

9 июня 2017 года. «РФС не сможет применить санкции к Слуцкому после его назначения в «Халл».

19 декабря 2019 года. «Новое дело против Слуцкого за слова о судьях заводиться не будет».

Виктор Онопко и Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Клянусь, мне ни разу не пришло от комитета по этике никакого оповещения»

Экс-наставник ЦСКА и сборной России, первый в истории российский тренер, который работал с командой с родины футбола («Халл Сити»), в июне 2017-го дал интервью «СЭ». В том числе ответил на вопросы о решении комитета по этике.

— Вы смеялись, когда читали новости про комитет по этике РФС, который ищет давно, но не может вас найти?

— Во-первых, у меня всегда работает российский номер телефона, который знают все. И я вам клянусь, что мне ни разу не пришло от комитета по этике никакого оповещения. Да, я не беру трубки от незнакомых номеров — но никаких СМС, несущих дополнительную информацию, от них не приходило.

Во-вторых, надо быть, извините, совсем уж недалекими, чтобы не понимать, что я прочитал их решение, где они рекомендовали мне извиниться перед судьями. Прочел в тот же день, когда оно было выпущено. Зачем «доводить его до меня», если оно и так было опубликовано во всех СМИ? Я каждый день мониторю российский интернет, все видел.

А в-третьих, я не понимаю, зачем они хотели со мной связаться? Они вынесли решение, что-то там мне рекомендовали. Если человек не выполняет рекомендации, зачем с ним связываться? Допустим, я вам рекомендую сменить прическу. Я же потом не буду связываться с вами и спрашивать: «Ну что, поменяли?» Вы можете прислушаться — а можете подумать: «Да ты сам свою иди поменяй! У тебя проблем гораздо больше, с твоей лысиной».

В общем, на каком-то этапе меня эта история забавляла. Потом она стала мемом. Я никак не реагировал, но всегда очень странно, когда люди выставляют себя в таком сомнительном свете. В определенный момент, мне кажется, даже журналистам надоело интересоваться у комитета по этике. Хотя понимаю: это ж было их единственное заседание и единственное решение с момента создания. Наверное, самое важное решение в их жизни.

— Если бы сейчас на моем месте вдруг — раз! — и оказался руководитель комитета по этике Семен Андреев, что бы вы ему сказали?

— А почему я должен ему что-то говорить?

— Логично.

— Ну сказал бы он мне: «А вы знаете, что мы вам рекомендовали?» Я бы ответил: «Ну да, знаю. И что дальше?» Вот и все.

Артем Любимов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сколько ошибок у Любимова — 23 или одна?

Вот и все. Никаких извинений не последовало. И в том деле Слуцкого тоже следует искать причины, почему некоторые арбитры так относятся к нынешнему тренеру «Рубина».

Теперь о судье из Санкт-Петербурга Любимове. Вот что заявил Леонид Викторович:

«Мы написали 23 эпизода по судье Любимову, и было признано, что он в игре с «Уралом» несправедливо назначил пенальти в наши ворота. После этого с судьей Любимовым случается скандал в матче «Торпедо» с «Текстильщиком» — что он там творил, это просто ужас. И в матче «Ахмат» — «Ротор», когда не поставили пенальти в ворота «Ротора» и дисквалифицировали арбитра Васильева, на ВАР был как раз этот судья Любимов. Мы вам сообщали: обратите на него внимание, ведь он допустил 23 ошибки в нашей игре. Такого плохого судейства я вообще никогда не видел. Мы указали на то, что он не готов, сигнализировали, но на него не обратили внимания и получили еще два грандиозных скандала в матчах с этим арбитром».

Пойдем по порядку. Матч «Урал» — «Рубин». Решение экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), опубликованное на сайте РФС 25 апреля.

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артема Любимова в эпизодах с невынесением второй желтой карточки игроку «Урала» № 5 Андрею Егорычеву на 68-й минуте матча и назначением 11-метрового удара в ворота «Рубина» (82-я минута).

Решения комиссии:

1. Судья правильно не вынес вторую желтую карточку игроку «Урала» № 5 Андрею Егорычеву на 68-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил игроком атакующей команды совершено в обычной неосторожной манере, не требующей вынесения дисциплинарных санкций.

2. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Рубина» на 82-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нападающий «Урала» № 20 Андрей Панюков падает в штрафной площади «Рубина» в результате комбинации двух факторов — собственного наступания на мяч и неакцентированного контакта с защитником, также стремившимся в мяч сыграть. Комиссия считает данное столкновение недостаточным для принятия решения о назначении 11-метрового удара".

От себя добавлю, что судья поначалу не назначил пенальти, а затем сделал это после вмешательства видеоассистентов Кирилла Левникова и Егора Болховитина.

Так одна ошибка или 23?

ЭСК

«Основаниями для обращения в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС являются:

1) ключевые спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей, которые повлияли или могли повлиять на их ход или исход:

— нарушения правил игры при забитых голах,

— эпизоды с назначением или неназначением пенальти,

— ошибочное предъявление красной карточки, в том числе эпизоды со второй жёлтой карточкой (только при наличии внесенной ранее по времени в протокол первой желтой карточки),

— ошибки в идентификации наказанных игроков;

2) несогласие судьи с оценкой инспектора, при условии соблюдения порядка, предусмотренного статьей 3.2 настоящего положения;

3) несогласие департамента инспектирования РФС с мнением инспектора по спорному эпизоду, при условии, что инспектор отказался внести изменения в рапорт по рекомендации департамента инспектирования РФС, в том числе когда такая рекомендация дана после признания заявления департамента судейства РФС об оспаривании оценки инспектора мотивированным;

4) поступившее в контрольно-дисциплинарный комитет РФС обращение об исправлении ошибки, допущенной судьей, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС", — это выдержка из положения об ЭСК.

Что это означает? То, что ЭСК не рассматривает и не станет рассматривать все эпизоды, в которых, по мнению клуба, судья принял неверные решения. Получается, что заявление о 23 ошибках — это мнение, не подтвержденное судейскими экспертами. Не более того. Фактически же подтверждена одна ошибка.

Артем Любимов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Торпедо» — «Текстильщик»

«Ужас», который творил Любимов в этом матче ФНЛ, — тоже частное мнение. Тут можно найти больше согласных с такой формулировкой. Я тоже писал об ошибке рефери. Но снова обратимся к вердикту ЭСК:

«Олимп ФНЛ. 38-й тур

«Текстильщик» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артема Любимова в эпизодах с неназначением 11-метрового удара в ворота «Торпедо» на 29-й минуте матча и назначением 11-метрового удара в ворота «Текстильщика» (72-я минута).

Решение комиссии:

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Торпедо» на 29-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Торпедо» акцентированно играет в мяч.

2. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Текстильщика» на 72-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что между игроками «Текстильщика» № 90 Андреем Хрипковым и «Торпедо» № 90 Амуром Калмыковым произошел очевидный контакт в ногах, ставший причиной потери баланса тела нападающим".

«Ротор» — «Ахмат»

В решении ЭСК говорится только об ошибке Станислава Васильева. Оценка действий ВАР (Любимова и Арама Петросяна) не приводится.

«Ахмат» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Станислава Васильева в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в очевидной и открытой для судьи игровой ситуации футболист «Ротора» № 33 Соломон Кверквелия, не играя в мяч, наносит удар правой ногой по опорной правой ноге игрока «Ахмата» № 59 Евгения Харина".

Объяснений действиям бригады у меня нет. Слышал только версию: Васильев настаивал на том, что прекрасно видел единоборство, мог самостоятельно вынести вердикт и не нуждался в помощи ВАР.

Сергей Иванов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Слуцкий, Иванов и Кайперс

Тренер «Рубина» этот случай в своем монологе не вспомнил. Но это помнят арбитры. Тем более что произошел инцидент совсем недавно — в начале чемпионата, после игры казанцев с «Локомотивом».

— После матча я связался с голландцем Бьёрном Кайперсом — одним из лучших арбитров мира. Могу показать СМС. Его мнение по эпизоду с Игнатьевым: «Голкипер не играет в мяч. Совершает фол. Это пенальти и желтая карточка», — сказал тогда Слуцкий. Еще раз — это говорит один из лучших арбитров Европы и мира. А Иванов мне уверенно заявляет, что это не пенальти, причем он говорит мне это после просмотра видеоповтора.

А вот как было на самом деле.

Как выяснилось, он не знал, что разговаривает с главным тренером «Рубина», экс-тренером «Витесса» Леонидом Слуцким. Он принял сообщение от Слуцкого за сообщение от заместителя главы департамента судейства РФС Леонида Калошина, с которым он периодически переписывается.

— Меня спросили, что я думаю об увиденном на видео, — сказал моему голландскому коллеге Кайперс. — Дайте я проверю, как я ответил... Я сказал, что ситуация сложная, вратарь не играет в мяч и я предпочел бы назначить пенальти. Это не черно-белая ситуация, поэтому вмешательство ВАР невозможно. Всегда в таких моментах я поддерживаю арбитра. Мне часто задают такие вопросы. Вы говорите, что это написал мне Слуцкий?! Там было написано, что это Леонид. Я думал, что вопрос пришел от судьи из России, с кем мы вместе работаем. Не знаю, что теперь будет. Даже представить не могу. Я только ответил на вопрос, не зная, что это сообщение от Слуцкого и что мой ответ попадет в СМИ. Могу только сказать, что в России ценят мое мнение, — ответил Кайперс моему голландскому приятелю.

— Сергей — отличный судья и человек! — сказал Бьёрн, позвонив мне в Россию. — Его тут винить не в чем. Это не черно-белая ситуация. Об этом я и сказал Леониду, полагая, что это другой Леонид. Повторю: это не черно-белая ситуация. И я не должен говорить о ней в СМИ, я думал, что это представитель российской футбольной ассоциации. Это очень-очень сложный момент. Сергей ни в чем не виноват. Выбор его решения понятен. Если на этом матче работал видеоарбитр (ВАР), он не мог вмешаться, потому что это не черно-белая ситуация.

Нарыв

К сожалению, так получается или так выглядит, в судействе и вокруг него сплошной негатив. «Гнойник» этого негатива разрастается.

Арбитры выглядят виноватыми во всех грехах российского футбола. Их профессия (да, профессия, она есть в реестре) становится непривлекательной и все более непопулярной. Ветераны уходят, достойной смены им нет. И не будет. Потому что желающих заниматься судейством все меньше, уровень (в том числе интеллектуальный) приходящих на курсы все ниже, процент бросающих занятия все больше.

К судьям применяют метод кнута, практически не используется метод пряника. Невнятная фигура Кашшаи, которого с долей условности можно назвать руководителем судей, не помогает улучшить ситуацию.

Эмоции Слуцкого, который не впервые говорит громкие слова в адрес российских судей, в целом понятны. Но, повторю, сейчас он сказал их не по адресу.

А то, что он на самом деле произнес в их адрес в 2016-м, осталось не только на видео, но и в памяти. В том числе арбитров, которые так и не дождались извинений.